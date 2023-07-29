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Китай: Суперлига
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Xing Guan
Ченду Беттер Сити
1:2
Второй тайм: 53'
Чжэцзян Профессионал
0'
1:0
17' Гол
Ким Мин-У
1:1
31' Гол
Леонардо Родригес
1:2
46' Гол
Junsheng Yao
52' Желтая карточка
Мушекви Няша

Ход матча

17'
Ким Мин-У
(Фелипе)
1:0
31'
1:1
Леонардо Родригес
(Tixiang Li)
46'
 
Junsheng Yao
Jin Cheng
46'
1:2
Junsheng Yao
(Леонардо Родригес)
52'
 
Мушекви Няша
53'
Mutellip Iminqari
Мяо Тан
 
53'
Yanfeng Dong
Лю Тао
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 6 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 148 Количество передач 243
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Чжэцзян Профессионал
5.40
2.85
14.00
Все Коэффициенты
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
6
Zhuoyi
Feng
3
Тан
Синь
18
Andrigo
21
Фелипе
11
Ким
Мин-У
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
5
Haofan
Liu
4
Zheng'ao
Sun
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
8
Н'Думбу
Александр
22
Jin
Cheng
45
Леонардо
Родригес
30
Мушекви
Няша
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Чжэцзян Профессионал
4-3-1-2

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Чжэцзян Профессионал

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
1:1
ПЛК
1:2
ПЛК
1:3
КЛГП
1:0

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
60

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 9 0.47
Ким Мин-У 5 0.26
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.21
Ромуло 3 0.16
Мяо Тан 2 0.11
Чоу Тим 2 0.11
Zhuoyi Feng 1 0.05
Ruibao Hu 1 0.05
Тан Синь 1 0.05
Лю Тао 1 0.05
Chuang Tang 1 0.05
Жуй Ган 0 0
Паласиос Мануэль 0 0
Ган Чао 0 0
Andrigo 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 10 (1) 0.53
Di Gao 4 0.21
Куасси Жан 3 (1) 0.16
Андрияшевич Франко 2 0.11
Junsheng Yao 2 0.11
Цзяци Чжан 1 0.05
Поссиньоло Лукас 1 0.05
Zheng'ao Sun 1 0.05
Ulrich Ewolo 1 0.05
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0
Н'Думбу Александр 0 0
Xin Yue 0 0
Yu Dong 0 0
Jin Cheng 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 4 0
Чжан Янь 2 1
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Yiming Yang 2 0
Фелипе 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Мяо Тан 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 2
Xin Yue 3 1
Поссиньоло Лукас 4 0
Dongsheng Wang 4 0
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Леонардо Родригес 2 0
Цзяци Чжан 2 0
Junsheng Yao 2 0
Bo Zhao 2 0
Мушекви Няша 1 0
Tixiang Li 1 0
Di Gao 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Чжэцзян Профессионал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

4
10
Ченду Беттер Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Чжэцзян Профессионал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

10
13
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Чжэцзян Профессионал
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

14
23

Голы по времени матча

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
4
22%
2
14%
1-15
4
22%
4
29%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
22%
5
36%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
2
14%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
1
8%
7
50%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
33%
5
45%
76-90

Забито

30
28
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
5
17%
2
7%
1-15
7
23%
5
18%
16-30
2
7%
2
7%
31-45
6
20%
7
25%
46-60
4
13%
7
25%
61-75
6
20%
5
18%
76-90

Пропущено

19
24
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
2
11%
3
13%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
6
32%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 4:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
7
3
1.5
5
4
2
8
2.5
3
6
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
5
4
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
10
8
1.5
10
8
4
14
2.5
3
15
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:0 19 14 4 1 37 - 14 46
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 19 10 5 4 20 - 16 35
3.
Ченду Беттер Сити
 1:2 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 19 6 12 1 25 - 19 30
5.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Чжэцзян Профессионал
 2:1 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Ухань Три Таунс
 18 6 9 3 28 - 20 27
9.
Чанчунь Ятай
 0:0 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Шицзячжуан
 2:1 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:1 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Ифан
 1:2 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 1:2 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Шанхай СИПГ
 2:0 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 10 5 3 2 10 - 8 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Тянцзинь Тэда
 0:0 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 2:1 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 0:0 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:1 9 4 1 4 14 - 13 13
12.
Шицзячжуан
 2:1 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 9 - 9 11
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Ифан
 1:2 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:0 10 8 2 0 19 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 2:1 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 1:2 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Шицзячжуан
 2:1 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 0:0 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:1 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 1:2 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
16.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай СИПГ Лэй У 12 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шицзячжуан Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
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    Лучшие коэффициенты
    Ченду Беттер Сити
    Ничья
    Чжэцзян Профессионал
    5.40
    2.85
    14.00
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