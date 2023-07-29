Тур: 19. Стадион: Leshan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Xing Guan
1:2
Второй тайм: 53'
0'
1:0
17' ГолКим Мин-У
1:1
31' ГолЛеонардо Родригес
1:2
46' ГолJunsheng Yao
52' Желтая карточкаМушекви Няша
Ход матча
31'
1:1
46'
52'
53'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
6 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
148 Количество передач 243
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
3
Тан
Синь
18
Andrigo
21
Фелипе
11
Ким
Мин-У
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
26 Лю ТаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
3 Тан СиньПолузащитник
-
18 AndrigoНападающий
-
21 ФелипеНападающий
-
11 Ким Мин-УНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
2 Ху Хетао
-
19 Yanfeng Dong
-
23 Yiming Yang
-
24 Chuang Tang
-
27 Лю2 Бин
-
-
36 Гоу Чжунчен
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Нападающий
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
-
15 Haoxiang Jin
-
-
21 Shengpan Ji
-
23 Yuhang Wu
-
26 Jie Yin
-
31 Bin Gu
-
39 Yudong Wang
-
12 Jinfeng Lai
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Чжэцзян Профессионал
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.83
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
60
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|9
|0.47
|Ким Мин-У
|5
|0.26
|Элкесон Кардосо
|4 (1)
|0.21
|Ромуло
|3
|0.16
|Мяо Тан
|2
|0.11
|Чоу Тим
|2
|0.11
|Zhuoyi Feng
|1
|0.05
|Ruibao Hu
|1
|0.05
|Тан Синь
|1
|0.05
|Лю Тао
|1
|0.05
|Chuang Tang
|1
|0.05
|Жуй Ган
|0
|0
|Паласиос Мануэль
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Andrigo
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
|Mutellip Iminqari
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|10 (1)
|0.53
|Di Gao
|4
|0.21
|Куасси Жан
|3 (1)
|0.16
|Андрияшевич Франко
|2
|0.11
|Junsheng Yao
|2
|0.11
|Цзяци Чжан
|1
|0.05
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.05
|Zheng'ao Sun
|1
|0.05
|Ulrich Ewolo
|1
|0.05
|Tixiang Li
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Jin Cheng
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|4
|0
|Чжан Янь
|2
|1
|Ган Чао
|3
|0
|Тан Синь
|3
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Yiming Yang
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Zhuoyi Feng
|0
|1
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Мяо Тан
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|2
|Xin Yue
|3
|1
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Dongsheng Wang
|4
|0
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Цзяци Чжан
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Мушекви Няша
|1
|0
|Tixiang Li
|1
|0
|Di Gao
|1
|0
|Zheng'ao Sun
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Чжэцзян Профессионал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
4
10
Ченду Беттер Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Чжэцзян Профессионал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
10
13
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Чжэцзян Профессионал
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
14
23
Голы по времени матча
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
4
22%
2
14%
1-15
4
22%
4
29%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
22%
5
36%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
2
14%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
1
8%
7
50%
61-75
4
33%
3
21%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
33%
5
45%
76-90
Забито
30
28
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
5
17%
2
7%
1-15
7
23%
5
18%
16-30
2
7%
2
7%
31-45
6
20%
7
25%
46-60
4
13%
7
25%
61-75
6
20%
5
18%
76-90
Пропущено
19
24
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
2
11%
3
13%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
6
32%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 4:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
73
54
28
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
35
54
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
108
108
414
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|14
|4
|1
|37 - 14
|46
|2.
|0:2
|19
|10
|5
|4
|20 - 16
|35
|3.
|1:2
|19
|9
|6
|4
|31 - 21
|33
|4.
|0:0
|19
|6
|12
|1
|25 - 19
|30
|5.
|18
|7
|8
|3
|28 - 17
|29
|6.
|18
|7
|7
|4
|32 - 23
|28
|7.
|2:1
|19
|8
|4
|7
|29 - 26
|28
|8.
|18
|6
|9
|3
|28 - 20
|27
|9.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|31 - 30
|27
|10.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|23 - 30
|24
|11.
|2:1
|19
|5
|4
|10
|27 - 33
|19
|12.
|19
|4
|7
|8
|17 - 23
|19
|13.
|18
|4
|4
|10
|22 - 24
|16
|14.
|1:2
|19
|2
|8
|9
|15 - 26
|14
|15.
|19
|3
|3
|13
|19 - 51
|12
|16.
|1:2
|19
|1
|9
|9
|15 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|18 - 10
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|0:2
|10
|5
|3
|2
|10 - 8
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|6.
|0:0
|10
|3
|7
|0
|15 - 12
|16
|7.
|2:1
|9
|5
|0
|4
|14 - 11
|15
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 15
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|10.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|11.
|2:1
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|12.
|2:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|13.
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|15.
|1:2
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|16.
|1:2
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|8
|2
|0
|19 - 4
|26
|2.
|0:2
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|5.
|2:1
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|6.
|1:2
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|2:1
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|8.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|11.
|2:1
|10
|1
|3
|6
|13 - 20
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|13.
|1:2
|9
|0
|4
|5
|6 - 11
|4
|14.
|1:2
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|15.
|9
|0
|2
|7
|7 - 15
|2
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 30
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|12 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6