Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Felipe из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Zhuoyi Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Tao Liu ошибается в защите.

37' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

30' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновится спорным мячом

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

24' Ким Мин-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Andrigo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Felipe нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Мяо Тан пробует нанести удар издали, но Bo Zhao держит все под контролем

22' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Цзяци Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

19' Zhuoyi Feng пробует нанести удар издали, но Bo Zhao держит все под контролем

18' Команда Ченду Беттер Сити забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Felipe сделал результативную передачу.

17' Г О О О О Л - Ким Мин-У забивает с левой ноги!

13' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Felipe не смог попасть в створ ударом издали

7' Felipe возвращается на поле.

7' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Felipe получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Felipe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Мушекви Няша получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре