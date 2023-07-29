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Китай: Суперлига
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Xing Guan
Ченду Беттер Сити
1:2
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
1:0
17' Гол
Ким Мин-У
1:1
31' Гол
Леонардо Родригес
1:2
46' Гол
Junsheng Yao
52' Желтая карточка
Мушекви Няша
59' Красная карточка
Фелипе
63' Желтая карточка
Цзяци Чжан
82' Желтая карточка
Чоу Тим
90'+7

Ход матча

17'
Ким Мин-У
(Фелипе)
1:0
31'
1:1
Леонардо Родригес
(Tixiang Li)
46'
 
Junsheng Yao
Jin Cheng
46'
1:2
Junsheng Yao
(Леонардо Родригес)
52'
 
Мушекви Няша
53'
Mutellip Iminqari
Мяо Тан
 
53'
Yanfeng Dong
Лю Тао
 
59'
Фелипе
 
62'
Паласиос Мануэль
Ruibao Hu
 
63'
 
Цзяци Чжан
69'
 
Лён Нок-Хан
Haofan Liu
81'
Жуй Ган
Тан Синь
 
81'
Chuang Tang
Zhuoyi Feng
 
82'
Чоу Тим
 
85'
 
Chang Wang
Леонардо Родригес
85'
 
Ablikim Abdusalam
Tixiang Li
90'
 
Di Gao
Zheng'ao Sun

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 6 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 294 Количество передач 359
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
6
Zhuoyi
Feng
3
Тан
Синь
18
Andrigo
21
Фелипе
11
Ким
Мин-У
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
5
Haofan
Liu
4
Zheng'ao
Sun
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
8
Н'Думбу
Александр
22
Jin
Cheng
45
Леонардо
Родригес
30
Мушекви
Няша
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Чжэцзян Профессионал
4-3-1-2

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Чжэцзян Профессионал

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
1:1
ПЛК
1:2
ПЛК
1:3
КЛГП
1:0

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
60

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 9 0.47
Ким Мин-У 5 0.26
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.21
Ромуло 3 0.16
Мяо Тан 2 0.11
Чоу Тим 2 0.11
Zhuoyi Feng 1 0.05
Ruibao Hu 1 0.05
Тан Синь 1 0.05
Лю Тао 1 0.05
Chuang Tang 1 0.05
Жуй Ган 0 0
Паласиос Мануэль 0 0
Ган Чао 0 0
Andrigo 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 10 (1) 0.53
Di Gao 4 0.21
Куасси Жан 3 (1) 0.16
Андрияшевич Франко 2 0.11
Junsheng Yao 2 0.11
Цзяци Чжан 1 0.05
Поссиньоло Лукас 1 0.05
Zheng'ao Sun 1 0.05
Ulrich Ewolo 1 0.05
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0
Н'Думбу Александр 0 0
Xin Yue 0 0
Yu Dong 0 0
Jin Cheng 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 5 0
Чжан Янь 2 1
Фелипе 2 1
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Yiming Yang 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Мяо Тан 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 2
Xin Yue 3 1
Поссиньоло Лукас 4 0
Dongsheng Wang 4 0
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Цзяци Чжан 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Леонардо Родригес 2 0
Junsheng Yao 2 0
Bo Zhao 2 0
Мушекви Няша 1 0
Tixiang Li 1 0
Di Gao 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Чжэцзян Профессионал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

5
10
Ченду Беттер Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

10
13
Ченду Беттер Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Чжэцзян Профессионал
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

15
23

Голы по времени матча

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
4
21%
2
13%
1-15
5
26%
4
25%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
21%
6
38%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
5
36%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
1
8%
7
50%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
33%
5
45%
76-90

Забито

31
30
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
5
16%
2
7%
1-15
8
26%
5
17%
16-30
2
6%
3
10%
31-45
6
19%
8
27%
46-60
4
13%
7
23%
61-75
6
19%
5
17%
76-90

Пропущено

21
25
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
2
10%
3
12%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
4
19%
3
12%
31-45
6
29%
3
12%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
6
29%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 4:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:2
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
2
8 раз 42%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
3
7
4
1.5
5
4
2
9
2.5
3
6
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
9
1
3
5
1.5
6
4
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
4
10
9
1.5
11
8
4
15
2.5
3
16
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 19 14 4 1 40 - 14 46
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Ченду Беттер Сити
 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Тянцзинь Тэда
 19 6 12 1 25 - 19 30
5.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Чжэцзян Профессионал
 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Ухань Три Таунс
 18 6 9 3 28 - 20 27
9.
Чанчунь Ятай
 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Шицзячжуан
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Ифан
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Тянцзинь Тэда
 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
12.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 9 - 9 11
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Шицзячжуан
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
16.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай СИПГ Лэй У 13 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шицзячжуан Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
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