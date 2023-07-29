Тур: 19. Стадион: Шанхай Интернешнл. Главный судья: Memetjan Ahmat
0:2
Второй тайм: 61'
Ход матча
42'
0:1
44'
0:2
49'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Zhen
Ma
21
Lin
Cui
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
2
Ли
Ан
16
Xin
Xu
32
Ли
Шуай
I
7
Лэй
У
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
16 Zexiang YangПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
30 Yaxiong Bao
-
33 Haijian Wang
-
-
35 Longhai He
-
-
19 Yue Zhu
-
18 Wei Zhang2
-
36 Ernanduo Fei
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ли Шуай IПолузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
- Нападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
18 Лукаш ЖоауНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
45 Xiaolong Liu
-
15 Ли Шеньюань
-
33 Лю Чжурун
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Шанхай СИПГ
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
26 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.23
0.85
Среднее время на гол
73
106
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
2
1.54
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
42
31
Голов в среднем за матч
1.62
1.19
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
75
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|6
|0.32
|Ханчао Ю
|5
|0.26
|Shenglong Jiang
|3
|0.16
|Цао Юньдин
|1
|0.05
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.05
|Haoyang Xu
|1
|0.05
|Haijian Wang
|1
|0.05
|Бассогог Кристиан
|1 (1)
|0.05
|У Си
|1
|0.05
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|12
|0.63
|Оскар дос Сантос
|6 (4)
|0.32
|Шэньчао Ван
|4
|0.21
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0.16
|Паулиньо Пауло
|3
|0.16
|Ли Шенглонг
|3
|0.16
|Каллон Исса
|2
|0.11
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.05
|Пинк Маркус
|1
|0.05
|Браунинг Тайас
|1
|0.05
|Ли Шуай I
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|6
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Zexiang Yang
|3
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Haoyang Xu
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|2
|2
|Мирахметджан Музеппер
|4
|0
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|2
|0
|Ли Шуай I
|2
|0
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Шанхай СИПГ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
5
1
Шанхай Шеньхуа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Шанхай СИПГ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
9
17
Шанхай Шеньхуа
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Шанхай СИПГ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
14
18
Голы по времени матча
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
18%
6
35%
61-75
3
27%
3
18%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
3
30%
5
28%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
1
10%
5
28%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
13%
1
10%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Забито
21
35
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
1 Не забивали 1
1
5%
3
9%
1-15
4
19%
5
14%
16-30
5
24%
5
14%
31-45
3
14%
6
17%
46-60
4
19%
8
23%
61-75
4
19%
8
23%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
1
8%
1
7%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
5
36%
61-75
2
15%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 3:1
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Шанхай СИПГ
Точный счет
1:0
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
8 раз 89%
2
1 раз 11%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
15 раз 83%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
6 раз 33%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
18
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
18
63
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
162
216
126
117
612
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|14
|4
|1
|37 - 14
|46
|2.
|0:2
|19
|10
|5
|4
|20 - 16
|35
|3.
|1:2
|19
|9
|6
|4
|31 - 21
|33
|4.
|0:0
|19
|6
|12
|1
|25 - 19
|30
|5.
|18
|7
|8
|3
|28 - 17
|29
|6.
|18
|7
|7
|4
|32 - 23
|28
|7.
|2:1
|19
|8
|4
|7
|29 - 26
|28
|8.
|18
|6
|9
|3
|28 - 20
|27
|9.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|31 - 30
|27
|10.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|23 - 30
|24
|11.
|2:1
|19
|5
|4
|10
|27 - 33
|19
|12.
|19
|4
|7
|8
|17 - 23
|19
|13.
|18
|4
|4
|10
|22 - 24
|16
|14.
|1:2
|19
|2
|8
|9
|15 - 26
|14
|15.
|19
|3
|3
|13
|19 - 51
|12
|16.
|1:2
|19
|1
|9
|9
|15 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|18 - 10
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|0:2
|10
|5
|3
|2
|10 - 8
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|6.
|0:0
|10
|3
|7
|0
|15 - 12
|16
|7.
|2:1
|9
|5
|0
|4
|14 - 11
|15
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 15
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|10.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|11.
|2:1
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|12.
|2:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|13.
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|15.
|1:2
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|16.
|1:2
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|8
|2
|0
|19 - 4
|26
|2.
|0:2
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|5.
|2:1
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|6.
|1:2
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|2:1
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|8.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|11.
|2:1
|10
|1
|3
|6
|13 - 20
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|13.
|1:2
|9
|0
|4
|5
|6 - 11
|4
|14.
|1:2
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|15.
|9
|0
|2
|7
|7 - 15
|2
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 30
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|12 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6