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Китай: Суперлига
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Memetjan Ahmat
Шанхай Шеньхуа
0:5
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
0:1
42' Пенальти
Оскар дос Сантос
0:2
44' Гол
Лэй У
49' Желтая карточка
Оскар дос Сантос
0:3
63' Гол
Лэй У
0:4
66' Гол
Оскар дос Сантос
0:5
84' Гол
Вэньцзюнь Люй
90' Желтая карточка
Цао Юньдин
90'+4

Ход матча

42'
0:1
Оскар дос Сантос
44'
0:2
Лэй У
46'
Yangyang Jin
Aidi Fulang Xisi
 
49'
 
Оскар дос Сантос
58'
Цао Юньдин
Wai-Tsun Dai
 
63'
0:3
Лэй У
(Оскар дос Сантос)
65'
 
Вэньцзюнь Люй
Ли Шуай I
66'
0:4
Оскар дос Сантос
(Варгас Матиас)
67'
Zexiang Yang
Бассогог Кристиан
 
71'
Haijian Wang
У Си
 
71'
Yue Zhu
Ханчао Ю
 
76'
 
Чжэнь Вэй
Ли Ан
84'
0:5
Вэньцзюнь Люй
(Чжэнь Вэй)
86'
 
Каллон Исса
Варгас Матиас
87'
 
Мирахметджан Музеппер
Xin Xu
90'
Цао Юньдин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 363 Количество передач 432
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Zhen
Ma
2
Хинг-Гловер
Макарио
5
Чжу
Чэньцзе
21
Lin
Cui
32
Aidi
Fulang
Xisi
17
Бассогог
Кристиан
6
Амаду
Ибраим
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
9
Wai-Tsun
Dai
1
Цзюнь-Лин
Янь
5
Линьпэн
Чжан
3
Браунинг
Тайас
2
Ли
Ан
4
Шэньчао
Ван
16
Xin
Xu
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
32
Ли
Шуай
I
24
Варгас
Матиас
7
Лэй
У
Шанхай Шеньхуа
4-4-2
Шанхай СИПГ
3-5-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Шанхай СИПГ

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:0
К
1:1
К
1:5
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
3:1
С
0:4
С
2:0
С
0:2
К
3:2
К
1:0
С
6:1
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
2:1
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.23
0.85

Среднее время на гол

73
106

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

2
1.54

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

1.62
1.19

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

55
75

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 6 0.32
Ханчао Ю 5 0.26
Shenglong Jiang 3 0.16
Цао Юньдин 1 0.05
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.05
Haoyang Xu 1 0.05
Haijian Wang 1 0.05
Бассогог Кристиан 1 (1) 0.05
У Си 1 0.05
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Zexiang Yang 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 13 0.68
Оскар дос Сантос 7 (4) 0.37
Шэньчао Ван 4 0.21
Вэньцзюнь Люй 4 0.21
Паулиньо Пауло 3 0.16
Ли Шенглонг 3 0.16
Каллон Исса 2 0.11
Мирахметджан Музеппер 1 0.05
Пинк Маркус 1 0.05
Браунинг Тайас 1 0.05
Ли Шуай I 0 0
Варгас Матиас 0 0
Чжэнь Вэй 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 6 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 4 0
Zexiang Yang 3 0
Haijian Wang 3 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Haoyang Xu 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
Цао Юньдин 1 0
Амаду Ибраим 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 2 2
Мирахметджан Музеппер 4 0
Линьпэн Чжан 4 0
Цзюнь-Лин Янь 2 0
Ли Шуай I 2 0
Чжэнь Вэй 2 0
Оскар дос Сантос 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Ян Шиюань 1 0
Цзин Фэн 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Шанхай СИПГ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
1
Шанхай Шеньхуа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Шанхай СИПГ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

9
17
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Шанхай СИПГ
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

14
18

Голы по времени матча

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
0
0%
2
9%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
3
27%
5
23%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
18%
8
36%
61-75
3
27%
4
18%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
3
30%
5
28%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
1
10%
5
28%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
13%
1
10%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Забито

21
40
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 15
2 Не забивали 1
1
5%
3
8%
1-15
4
19%
5
13%
16-30
5
24%
7
18%
31-45
3
14%
6
15%
46-60
4
19%
10
25%
61-75
4
19%
9
23%
76-90

Пропущено

18
14
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
6%
1
7%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
5
28%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
5
36%
61-75
3
17%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 3:1
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Шанхай СИПГ

Точный счет

1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
2:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
15 раз 79%
0
2 раза 11%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
1
9
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
1
8
1.5
7
3
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
17
2
2
17
1.5
13
6
1
18
2.5
7
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 19 14 4 1 40 - 14 46
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Ченду Беттер Сити
 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Тянцзинь Тэда
 19 6 12 1 25 - 19 30
5.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Чжэцзян Профессионал
 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Ухань Три Таунс
 18 6 9 3 28 - 20 27
9.
Чанчунь Ятай
 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Шицзячжуан
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Ифан
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Тянцзинь Тэда
 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
12.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 9 - 9 11
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Шицзячжуан
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
16.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай СИПГ Лэй У 13 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шицзячжуан Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
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