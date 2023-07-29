Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Г О О О О Л - Оскар дос Сантос записал гол на свой счет!

63' Г О О О О Л - Лэй У записал гол на свой счет!

62' У Си навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Малеле Сефас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.