Тур: 19. Стадион: Шанхай Интернешнл. Главный судья: Memetjan Ahmat
0:5
Конец матча
0'
0:1
42' ПенальтиОскар дос Сантос
0:2
44' ГолЛэй У
49' Желтая карточкаОскар дос Сантос
0:3
63' ГолЛэй У
0:4
66' ГолОскар дос Сантос
0:5
84' ГолВэньцзюнь Люй
90' Желтая карточкаЦао Юньдин
90'+4
Ход матча
42'
0:1
44'
0:2
49'
63'
0:3
66'
71'
84'
0:5
90'
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
363 Количество передач 432
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.78 Обе забьют — да
-
1
Zhen
Ma
21
Lin
Cui
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
2
Ли
Ан
16
Xin
Xu
32
Ли
Шуай
I
7
Лэй
У
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
16 Zexiang YangПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
30 Yaxiong Bao
-
33 Haijian Wang
-
-
35 Longhai He
-
-
19 Yue Zhu
-
18 Wei Zhang2
-
36 Ernanduo Fei
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ли Шуай IПолузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
- Нападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
18 Лукаш ЖоауНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
45 Xiaolong Liu
-
15 Ли Шеньюань
-
33 Лю Чжурун
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Шанхай СИПГ
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
26 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.23
0.85
Среднее время на гол
73
106
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
2
1.54
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
42
31
Голов в среднем за матч
1.62
1.19
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
75
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|6
|0.32
|Ханчао Ю
|5
|0.26
|Shenglong Jiang
|3
|0.16
|Цао Юньдин
|1
|0.05
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.05
|Haoyang Xu
|1
|0.05
|Haijian Wang
|1
|0.05
|Бассогог Кристиан
|1 (1)
|0.05
|У Си
|1
|0.05
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|13
|0.68
|Оскар дос Сантос
|7 (4)
|0.37
|Шэньчао Ван
|4
|0.21
|Вэньцзюнь Люй
|4
|0.21
|Паулиньо Пауло
|3
|0.16
|Ли Шенглонг
|3
|0.16
|Каллон Исса
|2
|0.11
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.05
|Пинк Маркус
|1
|0.05
|Браунинг Тайас
|1
|0.05
|Ли Шуай I
|0
|0
|Варгас Матиас
|0
|0
|Чжэнь Вэй
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|6
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Zexiang Yang
|3
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Haoyang Xu
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Цао Юньдин
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|2
|2
|Мирахметджан Музеппер
|4
|0
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|2
|0
|Ли Шуай I
|2
|0
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Шанхай СИПГ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
5
1
Шанхай Шеньхуа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Шанхай СИПГ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
9
17
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Шанхай СИПГ
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
14
18
Голы по времени матча
Забито
11
22
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
0
0%
2
9%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
3
27%
5
23%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
18%
8
36%
61-75
3
27%
4
18%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
3
30%
5
28%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
1
10%
5
28%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
13%
1
10%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Забито
21
40
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 15
2 Не забивали 1
1
5%
3
8%
1-15
4
19%
5
13%
16-30
5
24%
7
18%
31-45
3
14%
6
15%
46-60
4
19%
10
25%
61-75
4
19%
9
23%
76-90
Пропущено
18
14
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
6%
1
7%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
5
28%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
5
36%
61-75
3
17%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 3:1
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Шанхай СИПГ
Точный счет
1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
2:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
15 раз 79%
0
2 раза 11%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
19
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
18
73
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
172
217
136
118
712
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|13 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6