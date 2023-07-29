Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Yin Shang из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Chugui Ye навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Rodrigo Henrique создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Yu Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Г О О О О Л - Косович Небойша забивает ударом с правой ноги!

37' Хорошую попытку сделал Tze-Nam Yue . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Rodrigo Henrique создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Wei Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Линь Лянмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

36' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Zhechao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Косович Небойша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Zhechao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновлен

29' Rodrigo Henrique на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Yupeng He получил желтую карточку от судьи

27' Матч возобновится спорным мячом

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Yin Shang из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Yin Shang из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Косович Небойша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Rodrigo Henrique выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Линь Лянмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Longchang Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Rodrigo Henrique пробует нанести удар издали, но Kudirat Ablet держит все под контролем

17' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Хорошую попытку сделал Косович Небойша . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Оооо... вот это был удар! Косович Небойша должен был забить с этой позиции.

15' Rodrigo Henrique создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Yin Shang из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Longchang Lin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Команда Мэйчжоу Хакка забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Конраад Тайрон забивает с левой ноги!

8' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Yin Shang из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Kudirat Ablet взял и забрал мяч на выходе

4' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Xianjun Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру