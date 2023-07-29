Тур: 19. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Shunqi Tang
2:1
Второй тайм: 62'
0'
1:0
8' ГолКонраад Тайрон
1:1
11' ГолCesar Manzoki
28' Желтая карточкаYupeng He
2:1
37' ГолКосович Небойша
Ход матча
8'
1:0
11'
1:1
28'
37'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
289 Количество передач 166
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.83 Обе забьют — да
-
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
16
Чао-Шэн
Ян
23
Yin
Shang
35
Yu
Wang
18
Yupeng
He
11
Мамба
Стрели
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
-
19 Yilin Yang
-
21 Wei Wang
-
38 Yongjia Li
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Yin ShangПолузащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Yupeng HeПолузащитник
-
11 Мамба СтрелиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Jiahui Huang
-
20 Tengda Wang
-
26 Ming'an Cui
-
28 Yu Fei
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Далянь Ифан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
0.75
Среднее время на гол
33
120
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.21
|Дугалич Раде
|3
|0.16
|Конраад Тайрон
|3
|0.16
|Инь Цуняо
|3
|0.16
|Rodrigo Henrique
|3
|0.16
|Chugui Ye
|2
|0.11
|Zhechao Chen
|2
|0.11
|Хунбо Инь
|1
|0.05
|Косович Небойша
|1
|0.05
|Yihu Yang
|1
|0.05
|Liang Shi
|1
|0.05
|Ximing Pan
|1
|0.05
|Yongjia Li
|1
|0.05
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Wei Cui III
|0
|0
|Tze-Nam Yue
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cesar Manzoki
|5
|0.26
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.21
|Мамба Стрели
|3
|0.16
|Линь Лянмин
|2
|0.11
|Цонев Борислав
|1
|0.05
|Longchang Lin
|0
|0
|Yupeng He
|0
|0
|Yin Shang
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|5
|0
|Ximing Pan
|5
|0
|Liang Shi
|4
|0
|Junjian Liao
|4
|0
|Jie Chen
|3
|0
|Tze-Nam Yue
|3
|0
|Косович Небойша
|2
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Weihui Rao
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Конраад Тайрон
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Yongjia Li
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|4
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yu Wang
|4
|0
|Yan Wu
|3
|0
|Линь Лянмин
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Xianjun Wang
|1
|1
|Vas Nunez
|1
|1
|Wei Wu III
|2
|0
|Хие Хуи
|1
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Yaopeng Wang
|1
|0
|Cesar Manzoki
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
6
Мэйчжоу Хакка
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
8
8
Мэйчжоу Хакка
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)
Далянь Ифан
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
2
Волевые поражения
12
14
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
9%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
4
31%
5
33%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
46%
4
27%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
23%
2
20%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
15%
4
40%
76-90
Пропущено
20
7
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
43%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
7
35%
1
14%
61-75
5
25%
2
29%
76-90
Забито
24
16
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
4
17%
4
25%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
3
13%
6
38%
76-90
Пропущено
33
22
11 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
1
3%
2
9%
1-15
3
9%
4
18%
16-30
7
21%
5
23%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
7
21%
2
9%
61-75
11
33%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1
Далянь Ифан
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 4:1 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Далянь Ифан
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
44
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
37
18
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
117
711
315
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|14
|4
|1
|37 - 14
|46
|2.
|0:2
|19
|10
|5
|4
|20 - 16
|35
|3.
|1:2
|19
|9
|6
|4
|31 - 21
|33
|4.
|0:0
|19
|6
|12
|1
|25 - 19
|30
|5.
|18
|7
|8
|3
|28 - 17
|29
|6.
|18
|7
|7
|4
|32 - 23
|28
|7.
|2:1
|19
|8
|4
|7
|29 - 26
|28
|8.
|18
|6
|9
|3
|28 - 20
|27
|9.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|31 - 30
|27
|10.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|23 - 30
|24
|11.
|2:1
|19
|5
|4
|10
|27 - 33
|19
|12.
|19
|4
|7
|8
|17 - 23
|19
|13.
|18
|4
|4
|10
|22 - 24
|16
|14.
|1:2
|19
|2
|8
|9
|15 - 26
|14
|15.
|19
|3
|3
|13
|19 - 51
|12
|16.
|1:2
|19
|1
|9
|9
|15 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|18 - 10
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|0:2
|10
|5
|3
|2
|10 - 8
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|6.
|0:0
|10
|3
|7
|0
|15 - 12
|16
|7.
|2:1
|9
|5
|0
|4
|14 - 11
|15
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 15
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|10.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|11.
|2:1
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|12.
|2:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|13.
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|15.
|1:2
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|16.
|1:2
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|8
|2
|0
|19 - 4
|26
|2.
|0:2
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|5.
|2:1
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|6.
|1:2
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|2:1
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|8.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|11.
|2:1
|10
|1
|3
|6
|13 - 20
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|13.
|1:2
|9
|0
|4
|5
|6 - 11
|4
|14.
|1:2
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|15.
|9
|0
|2
|7
|7 - 15
|2
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 30
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|12 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.83 Обе забьют — да
-