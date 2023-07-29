  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Мэйчжоу Хакка
2:1
Второй тайм: 62'
Далянь Ифан
0'
1:0
8' Гол
Конраад Тайрон
1:1
11' Гол
Cesar Manzoki
28' Желтая карточка
Yupeng He
2:1
37' Гол
Косович Небойша

Ход матча

8'
Конраад Тайрон
(Zhechao Chen)
1:0
11'
1:1
Cesar Manzoki
(Longchang Lin)
28'
 
Yupeng He
37'
Косович Небойша
2:1
57'
Weihui Rao
Zhechao Chen
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 289 Количество передач 166
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мэйчжоу Хакка
Ничья
Далянь Ифан
1.87
8.70
6.60
Все Коэффициенты
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
30
Jie
Chen
16
Чао-Шэн
Ян
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
8
Конраад
Тайрон
32
Kudirat
Ablet
2
Longchang
Lin
4
Vas
Nunez
6
Xianjun
Wang
23
Yin
Shang
35
Yu
Wang
5
Wei
Wu
III
18
Yupeng
He
11
Мамба
Стрели
17
Cesar
Manzoki
7
Линь
Лянмин
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Далянь Ифан
3-4-3

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Далянь Ифан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
4:2
ПЛК
1:1
ПЛК
0:2
ПЛК
4:2
ПЛК
2:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
0.75

Среднее время на гол

33
120

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 4 0.21
Дугалич Раде 3 0.16
Конраад Тайрон 3 0.16
Инь Цуняо 3 0.16
Rodrigo Henrique 3 0.16
Chugui Ye 2 0.11
Zhechao Chen 2 0.11
Хунбо Инь 1 0.05
Косович Небойша 1 0.05
Yihu Yang 1 0.05
Liang Shi 1 0.05
Ximing Pan 1 0.05
Yongjia Li 1 0.05
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0
Tze-Nam Yue 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 5 0.26
Ян Ксиангчуанг 4 0.21
Мамба Стрели 3 0.16
Линь Лянмин 2 0.11
Цонев Борислав 1 0.05
Longchang Lin 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 5 0
Ximing Pan 5 0
Liang Shi 4 0
Junjian Liao 4 0
Jie Chen 3 0
Tze-Nam Yue 3 0
Косович Небойша 2 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Конраад Тайрон 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Yan Wu 3 0
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Xianjun Wang 1 1
Vas Nunez 1 1
Wei Wu III 2 0
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Cesar Manzoki 1 0
Jiahui Huang 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
6
Мэйчжоу Хакка
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

8
8
Мэйчжоу Хакка
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)
Далянь Ифан
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
2

Волевые поражения

12
14

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
9%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
4
31%
5
33%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
46%
4
27%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
23%
2
20%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
15%
4
40%
76-90

Пропущено

20
7
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
43%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
7
35%
1
14%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Забито

24
16
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
4
17%
4
25%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
3
13%
6
38%
76-90

Пропущено

33
22
11 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
1
3%
2
9%
1-15
3
9%
4
18%
16-30
7
21%
5
23%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
7
21%
2
9%
61-75
11
33%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1
Далянь Ифан
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 4:1 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Далянь Ифан

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
2
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
1
8
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
7
7
11
1.5
3
15
3
15
2.5
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:0 19 14 4 1 37 - 14 46
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 19 10 5 4 20 - 16 35
3.
Ченду Беттер Сити
 1:2 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 19 6 12 1 25 - 19 30
5.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Чжэцзян Профессионал
 2:1 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Ухань Три Таунс
 18 6 9 3 28 - 20 27
9.
Чанчунь Ятай
 0:0 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Шицзячжуан
 2:1 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:1 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Ифан
 1:2 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 1:2 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Шанхай СИПГ
 2:0 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 10 5 3 2 10 - 8 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Тянцзинь Тэда
 0:0 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 2:1 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 0:0 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:1 9 4 1 4 14 - 13 13
12.
Шицзячжуан
 2:1 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 9 - 9 11
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Ифан
 1:2 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:0 10 8 2 0 19 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 2:1 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 1:2 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Шицзячжуан
 2:1 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 0:0 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:1 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 1:2 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
16.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай СИПГ Лэй У 12 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шицзячжуан Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Далянь Ифан пытается что-то создать.
    • 58'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Удар от ворот произведет Далянь Ифан
    • 57'
      Тактическая замена. Zhechao Chen уходит с поля и его заменяет Яо Вейхуи
    • 57'
      Chugui Ye нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 56'
      Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Yu Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Yu Wang возвращается на поле.
    • 55'
      Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 63%, Далянь Ифан: 37%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мэйчжоу Хакка
    Ничья
    Далянь Ифан
    1.87
    8.70
    6.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мэйчжоу Хакка 2:1 Далянь Ифан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Мэйчжоу Хакка
    Далянь Ифан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     