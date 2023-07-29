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Китай: Суперлига
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Мэйчжоу Хакка
2:1
Конец матча
Далянь Ифан
0'
1:0
8' Гол
Конраад Тайрон
1:1
11' Гол
Cesar Manzoki
28' Желтая карточка
Yupeng He
2:1
37' Гол
Косович Небойша
79' Желтая карточка
Vas Nunez
90' Желтая карточка
Cesar Manzoki
90' Желтая карточка
Liang Shi
90'+7

Ход матча

8'
Конраад Тайрон
(Zhechao Chen)
1:0
11'
1:1
Cesar Manzoki
(Longchang Lin)
28'
 
Yupeng He
37'
Косович Небойша
2:1
57'
Weihui Rao
Zhechao Chen
 
63'
 
Цонев Борислав
Longchang Lin
72'
Инь Цуняо
Конраад Тайрон
 
72'
Liang Shi
Jie Chen
 
77'
 
Ян Ксиангчуанг
Линь Лянмин
79'
 
Vas Nunez
81'
Ximing Pan
Chugui Ye
 
81'
Yihu Yang
Чао-Шэн Ян
 
88'
 
Ming'an Cui
Yu Wang
88'
 
Zhu Ting
Yin Shang
90'
 
Cesar Manzoki
90'
Liang Shi
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 289 Количество передач 166
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
30
Jie
Chen
16
Чао-Шэн
Ян
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
8
Конраад
Тайрон
32
Kudirat
Ablet
2
Longchang
Lin
4
Vas
Nunez
6
Xianjun
Wang
23
Yin
Shang
35
Yu
Wang
5
Wei
Wu
III
18
Yupeng
He
11
Мамба
Стрели
17
Cesar
Manzoki
7
Линь
Лянмин
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Далянь Ифан
3-4-3

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Далянь Ифан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
4:2
ПЛК
1:1
ПЛК
0:2
ПЛК
4:2
ПЛК
2:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
0.75

Среднее время на гол

33
120

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 4 0.21
Дугалич Раде 3 0.16
Конраад Тайрон 3 0.16
Инь Цуняо 3 0.16
Rodrigo Henrique 3 0.16
Chugui Ye 2 0.11
Zhechao Chen 2 0.11
Хунбо Инь 1 0.05
Косович Небойша 1 0.05
Yihu Yang 1 0.05
Liang Shi 1 0.05
Ximing Pan 1 0.05
Yongjia Li 1 0.05
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0
Tze-Nam Yue 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 5 0.26
Ян Ксиангчуанг 4 0.21
Мамба Стрели 3 0.16
Линь Лянмин 2 0.11
Цонев Борислав 1 0.05
Longchang Lin 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 5 0
Liang Shi 5 0
Ximing Pan 5 0
Junjian Liao 4 0
Jie Chen 3 0
Tze-Nam Yue 3 0
Косович Небойша 2 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Конраад Тайрон 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Vas Nunez 2 1
Yan Wu 3 0
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Xianjun Wang 1 1
Wei Wu III 2 0
Cesar Manzoki 2 0
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Jiahui Huang 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
7
Мэйчжоу Хакка
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

8
8
Мэйчжоу Хакка
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Далянь Ифан
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
68% (13)
21% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
2

Волевые поражения

12
15

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
15%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
3
18%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
6
35%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
43%
4
24%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
23%
2
20%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
15%
4
40%
76-90

Пропущено

20
7
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
43%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
7
35%
1
14%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Забито

26
17
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
5
19%
5
29%
29%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
7
27%
2
12%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
3
12%
6
35%
76-90

Пропущено

34
24
12 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
2
6%
3
13%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
7
21%
6
25%
31-45
4
12%
3
13%
46-60
7
21%
2
8%
61-75
11
32%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1
Далянь Ифан
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 4:1 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Далянь Ифан

Точный счет

3:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
2
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
7
8
11
1.5
3
16
3
16
2.5
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 19 14 4 1 40 - 14 46
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Ченду Беттер Сити
 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Тянцзинь Тэда
 19 6 12 1 25 - 19 30
5.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Чжэцзян Профессионал
 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Ухань Три Таунс
 18 6 9 3 28 - 20 27
9.
Чанчунь Ятай
 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Шицзячжуан
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Ифан
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Тянцзинь Тэда
 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
12.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 9 - 9 11
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Шицзячжуан
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
16.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай СИПГ Лэй У 13 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шицзячжуан Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Весь список
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