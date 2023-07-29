Тур: 19. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Shunqi Tang
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолКонраад Тайрон
1:1
11' ГолCesar Manzoki
28' Желтая карточкаYupeng He
2:1
37' ГолКосович Небойша
79' Желтая карточкаVas Nunez
90' Желтая карточкаCesar Manzoki
90' Желтая карточкаLiang Shi
90'+7
Ход матча
8'
1:0
11'
1:1
28'
37'
2:1
79'
81'
81'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
289 Количество передач 166
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
16
Чао-Шэн
Ян
23
Yin
Shang
35
Yu
Wang
18
Yupeng
He
11
Мамба
Стрели
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
-
19 Yilin Yang
-
21 Wei Wang
-
38 Yongjia Li
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Yin ShangПолузащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Yupeng HeПолузащитник
-
11 Мамба СтрелиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Jiahui Huang
-
20 Tengda Wang
-
26 Ming'an Cui
-
28 Yu Fei
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Далянь Ифан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
0.75
Среднее время на гол
33
120
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.21
|Дугалич Раде
|3
|0.16
|Конраад Тайрон
|3
|0.16
|Инь Цуняо
|3
|0.16
|Rodrigo Henrique
|3
|0.16
|Chugui Ye
|2
|0.11
|Zhechao Chen
|2
|0.11
|Хунбо Инь
|1
|0.05
|Косович Небойша
|1
|0.05
|Yihu Yang
|1
|0.05
|Liang Shi
|1
|0.05
|Ximing Pan
|1
|0.05
|Yongjia Li
|1
|0.05
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Wei Cui III
|0
|0
|Tze-Nam Yue
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cesar Manzoki
|5
|0.26
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.21
|Мамба Стрели
|3
|0.16
|Линь Лянмин
|2
|0.11
|Цонев Борислав
|1
|0.05
|Longchang Lin
|0
|0
|Yupeng He
|0
|0
|Yin Shang
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|5
|0
|Liang Shi
|5
|0
|Ximing Pan
|5
|0
|Junjian Liao
|4
|0
|Jie Chen
|3
|0
|Tze-Nam Yue
|3
|0
|Косович Небойша
|2
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Weihui Rao
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Конраад Тайрон
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Yongjia Li
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|4
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yu Wang
|4
|0
|Vas Nunez
|2
|1
|Yan Wu
|3
|0
|Линь Лянмин
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Xianjun Wang
|1
|1
|Wei Wu III
|2
|0
|Cesar Manzoki
|2
|0
|Хие Хуи
|1
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Yaopeng Wang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
7
Мэйчжоу Хакка
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
8
8
Мэйчжоу Хакка
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Далянь Ифан
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
68% (13)
21% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
2
Волевые поражения
12
15
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
15%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
3
18%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
6
35%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
43%
4
24%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
23%
2
20%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
15%
4
40%
76-90
Пропущено
20
7
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
43%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
7
35%
1
14%
61-75
5
25%
2
29%
76-90
Забито
26
17
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
5
19%
5
29%
29%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
7
27%
2
12%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
3
12%
6
35%
76-90
Пропущено
34
24
12 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
2
6%
3
13%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
7
21%
6
25%
31-45
4
12%
3
13%
46-60
7
21%
2
8%
61-75
11
32%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1
Далянь Ифан
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 4:1 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Далянь Ифан
Точный счет
3:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
127
811
316
316
118
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|13 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6