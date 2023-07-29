Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Cesar Manzoki получил желтую карточку от судьи

89' Ming'an Cui навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Ming'an Cui навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Тактическая замена. Yin Shang уходит с поля и его заменяет Чжу Тин

88' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Junjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Дугалич Раде нанес удар головой, но Kudirat Ablet спокойно отбил мяч.

86' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Ximing Pan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Junjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Vas Nunez получил желтую карточку от судьи

79' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Xianjun Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Wei Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Rodrigo Henrique оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Дугалич Раде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Yin Shang ослабляет давление, выбив мяч.

70' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

70' Хорошую попытку сделал Chugui Ye . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Оооо... вот это был удар! Chugui Ye должен был забить с этой позиции.

69' Конраад Тайрон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Косович Небойша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Матч возобновится спорным мячом

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Junjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Yin Shang ослабляет давление, выбив мяч.

59' Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Тактическая замена. Zhechao Chen уходит с поля и его заменяет Яо Вейхуи

56' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Yu Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Yu Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Yu Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Longchang Lin решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Kudirat Ablet взял и забрал мяч на выходе

50' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Kudirat Ablet выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Конраад Тайрон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Yu Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.