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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Монзуль Екатерина
Панама (жен)
0:0
Первый тайм: 18'
Ямайка (жен)
0'
13' Желтая карточка
Emily Coba
18' Желтая карточка
Deysire Salazar

Ход матча

13'
Emily Coba
 
18'
Deysire Salazar
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панама (жен)
Ничья
Ямайка (жен)
8.00
4.00
1.68
Все Коэффициенты
12
Yenith
Bailey
6
Deysire
Salazar
5
Yomira
Pinzon
23
Carina
Baltrip-Reyes
4
Katherine
Castillo
3
Wendy
Natis
7
Emily
Coba
8
Schiandra
Gonzalez
19
Lineth
Cedeno
10
Marta
Cox
13
Riley
Tanner
13
Rebecca
Spencer
15
Кэмерон
Тиффани
17
Суаби
Эллисон
4
Суаби
Чантель
14
Блэквуд
Ден-Ден
3
Vyan
Sampson
18
Картер
Труди
8
Спенс
Дрю
20
Atlanta
Primus
10
Браун
Джоди
22
Kayla
McKenna
Панама (жен)
Ямайка (жен)

История личных встреч

Панама (жен)
Ямайка (жен)

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:1
ОМЧСА
2:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Панама (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ямайка (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Панама (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Deysire Salazar 1 0
Emily Coba 1 0
Ямайка (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Хадия 1 1
Atlanta Primus 1 0

Результаты матчей

Панама (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ямайка (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
0
Панама (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ямайка (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панама (жен)
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бразилия (жен) - Панама (жен) 4:0 Япония (жен) - Панама (жен) 5:0 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Гибралтар (жен) - Панама (жен) 0:7
Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Панама (жен) - Dominican Republic W 4:3 Панама (жен) - Dominican Republic W 1:0 Парагвай (жен) - Панама (жен) 0:1 Папуа — Новая Гвинея (жен) - Панама (жен) 0:2 Чили (жен) - Панама (жен) 1:3 Панама (жен) - Венесуэла (жен) 3:1 Эквадор (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Тринидад и Тобаго (жен) 1:0 Панама (жен) - Канада (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:0 Тринидад и Тобаго (жен) - Панама (жен) 1:1 Тринидад и Тобаго (жен) - Панама (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:2 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 1:2
Ямайка (жен)
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Чехия (жен) 2:3
Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:2 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Канада (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Ямайка (жен) - США (жен) 0:5 Мексика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 США (жен) - Ямайка (жен) 4:0 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Ямайка (жен) - Сент-Китс и Невис (жен) 7:0 Ямайка (жен) - Канада (жен) 0:9 Мексика (жен) - Ямайка (жен) 1:0 Ямайка (жен) - Австралия (жен) 1:4

Результаты матчей

Панама (жен)
Ямайка (жен)

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Панама (жен)
Ямайка (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (жен)
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Бразилия (жен)
 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
Ямайка (жен)
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Панама (жен)
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Швеция (жен) Рольфо Фридолина 2
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Китай (жен) Жуй Чзан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 25'
    Контроль мяча: Панама (жен): 39%, Ямайка (жен): 61%.
  • 25'
    Yomira Pinzon на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Матч остановлен
  • 24'
    Wendy Natis из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
  • 23'
    Schiandra Gonzalez пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 23'
    Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 22'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 22'
    Deysire Salazar на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Панама (жен): 39%, Ямайка (жен): 61%.
  • 20'
    Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 20'
    Yomira Pinzon из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 20'
    Trudi Carter навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • 17'
      Schiandra Gonzalez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Trudi Carter из команды Ямайка (жен) в офсайде
    • 16'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Панама (жен): 37%, Ямайка (жен): 63%.
    • 15'
      Katherine Castillo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Lineth Cedeno из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Emily Coba получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Безумный фол. Emily Coba грубо играет против соперника. Пострадал Спенс Дрю
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Yomira Pinzon из команды Панама (жен) поставил подножку. Пострадал Кэмерон Тиффани
    • 12'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Schiandra Gonzalez успешно блокирует удар.
    • 11'
      Deneisha Blackwood нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Yomira Pinzon из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Trudi Carter навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Lineth Cedeno успешно блокирует удар.
    • 11'
      Atlanta Primus нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Trudi Carter из команды Ямайка (жен) подал угловой слева.
    • 10'
      Контроль мяча: Панама (жен): 36%, Ямайка (жен): 64%.
    • 10'
      Carina Baltrip-Reyes из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Allyson Swaby нанес удар головой, но Yenith Bailey спокойно отбил мяч.
    • 9'
      Allyson Swaby выиграл воздушное противоборство у Deysire Salazar.
    • 9'
      Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Deysire Salazar из команды Панама (жен) заходит слишком далеко, он валит Спенс Дрю.
    • 8'
      Deysire Salazar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 7'
      Пространство открывается для Кэмерон Тиффани, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 7'
      Atlanta Primus из команды Ямайка (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Vyan Sampson выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Emily Coba выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Панама (жен): 33%, Ямайка (жен): 67%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 5'
      Schiandra Gonzalez не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Deneisha Blackwood выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Kayla McKenna из команды Ямайка (жен) заходит слишком далеко, он валит Yomira Pinzon.
    • 2'
      Ямайка (жен) контролирует мяч.
    • 2'
      Yomira Pinzon ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Deysire Salazar наказан за толчок Спенс Дрю
    • 1'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ямайка (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Perth Rectangular Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Панама (жен)
    Ничья
    Ямайка (жен)
    8.00
    4.00
    1.68
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Панама (жен) 0:0 Ямайка (жен) онлайн

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