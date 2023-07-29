Trudi Carter навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Schiandra Gonzalez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Trudi Carter из команды Ямайка (жен) в офсайде

16' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Katherine Castillo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Lineth Cedeno из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Emily Coba получил желтую карточку от судьи

12' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Deneisha Blackwood нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Trudi Carter навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Lineth Cedeno успешно блокирует удар.

11' Trudi Carter из команды Ямайка (жен) подал угловой слева.

9' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Allyson Swaby нанес удар головой, но Yenith Bailey спокойно отбил мяч.

9' Allyson Swaby выиграл воздушное противоборство у Deysire Salazar

9' Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Deysire Salazar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Пространство открывается для Кэмерон Тиффани , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

7' Vyan Sampson выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Emily Coba выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Schiandra Gonzalez не смог попасть в створ ударом издали

4' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Deneisha Blackwood выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру