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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 15987 Главный судья: Монзуль Екатерина
Панама (жен)
0:1
Конец матча
Ямайка (жен)
0'
13' Желтая карточка
Emily Coba
18' Желтая карточка
Deysire Salazar
31' Желтая карточка
Блэквуд Ден-Ден
0:1
56' Гол
Суаби Эллисон
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Wendy Natis
90'+9

Ход матча

13'
Emily Coba
 
18'
Deysire Salazar
 
31'
 
Блэквуд Ден-Ден
46'
Aldrith Quintero
Deysire Salazar
 
56'
0:1
Суаби Эллисон
(Картер Труди)
65'
Karla Riley
Lineth Cedeno
 
65'
 
Мэттьюз Чейна
Картер Труди
78'
Carmen Montenegro
Schiandra Gonzalez
 
80'
 
Kameron Simmonds
Kayla McKenna
80'
 
Solai Washington
Браун Джоди
87'
 
Peyton McNamara
Atlanta Primus
87'
 
Tiernny Wiltshire
Кэмерон Тиффани
87'
Hilary Jaen
Carina Baltrip-Reyes
 
90'
Wendy Natis
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 366 Количество передач 339
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
12
Yenith
Bailey
6
Deysire
Salazar
5
Yomira
Pinzon
23
Carina
Baltrip-Reyes
4
Katherine
Castillo
3
Wendy
Natis
7
Emily
Coba
8
Schiandra
Gonzalez
19
Lineth
Cedeno
10
Marta
Cox
13
Riley
Tanner
13
Rebecca
Spencer
15
Кэмерон
Тиффани
17
Суаби
Эллисон
4
Суаби
Чантель
14
Блэквуд
Ден-Ден
3
Vyan
Sampson
18
Картер
Труди
8
Спенс
Дрю
20
Atlanta
Primus
10
Браун
Джоди
22
Kayla
McKenna
Панама (жен)
Ямайка (жен)

История личных встреч

Панама (жен)
Ямайка (жен)

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:1
ОМЧСА
2:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Панама (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ямайка (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суаби Эллисон 1 0.5
Картер Труди 0 0

Карточки

Панама (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Deysire Salazar 1 0
Emily Coba 1 0
Ямайка (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Хадия 1 1
Блэквуд Ден-Ден 1 0
Atlanta Primus 1 0

Результаты матчей

Панама (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ямайка (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Панама (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ямайка (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
0
Панама (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ямайка (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панама (жен)
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бразилия (жен) - Панама (жен) 4:0 Япония (жен) - Панама (жен) 5:0 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Гибралтар (жен) - Панама (жен) 0:7
Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Панама (жен) - Dominican Republic W 4:3 Панама (жен) - Dominican Republic W 1:0 Парагвай (жен) - Панама (жен) 0:1 Папуа — Новая Гвинея (жен) - Панама (жен) 0:2 Чили (жен) - Панама (жен) 1:3 Панама (жен) - Венесуэла (жен) 3:1 Эквадор (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Тринидад и Тобаго (жен) 1:0 Панама (жен) - Канада (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:0 Тринидад и Тобаго (жен) - Панама (жен) 1:1 Тринидад и Тобаго (жен) - Панама (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:2 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 1:2
Ямайка (жен)
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Чехия (жен) 2:3
Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:2 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Канада (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Ямайка (жен) - США (жен) 0:5 Мексика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 США (жен) - Ямайка (жен) 4:0 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Ямайка (жен) - Сент-Китс и Невис (жен) 7:0 Ямайка (жен) - Канада (жен) 0:9 Мексика (жен) - Ямайка (жен) 1:0 Ямайка (жен) - Австралия (жен) 1:4

Результаты матчей

Панама (жен)
Ямайка (жен)

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Панама (жен)
Ямайка (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ямайка (жен)
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Франция (жен)
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Бразилия (жен)
 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Панама (жен)
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Швеция (жен) Рольфо Фридолина 2
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Китай (жен) Жуй Чзан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15987 болельщиков
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Панама (жен): 52%, Ямайка (жен): 48%.
  • 98'
    Marta Cox бьет в створ ударом ножницами, но Rebecca Spencer блокирует удар!
  • 98'
    Karla Riley из команды Панама (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 98'
    Karla Riley из команды Панама (жен) разыграл угловой с правого угла.
  • 98'
    Vyan Sampson успешно блокирует удар.
  • 98'
    Aldrith Quintero нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Chantelle Swaby ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Marta Cox из команды Панама (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Solai Washington успешно блокирует удар.
  • 96'
    Carmen Montenegro нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Marta Cox навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 96'
      Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 96'
      Marta Cox навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 95'
      Контроль мяча: Панама (жен): 51%, Ямайка (жен): 49%.
    • 95'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 95'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Ямайка (жен) не будет бить пенальти!
    • 93'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ямайка (жен).
    • 92'
      ПЕНАЛЬТИ! - Wendy Natis из команды Панама (жен) нарушает правила.
    • 92'
      Aldrith Quintero успешно блокирует удар.
    • 92'
      Peyton McNamara нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) разыграл угловой с левого угла.
    • 91'
      Emily Coba ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Панама (жен): 52%, Ямайка (жен): 48%.
    • 89'
      Peyton McNamara бьет издали, но Yenith Bailey ловит мяч в руки
    • 89'
      Peyton McNamara выиграл воздушное противоборство у Carmen Montenegro.
    • 88'
      Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Kameron Simmonds из команды Ямайка (жен) в офсайде
    • 87'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 87'
      Тактическая замена. Carina Baltrip-Reyes уходит с поля и его заменяет Hilary Jaen
    • 87'
      Тактическая замена. Кэмерон Тиффани уходит с поля и его заменяет Tiernny Wiltshire
    • 87'
      Тактическая замена. Atlanta Primus уходит с поля и его заменяет Peyton McNamara
    • 86'
      Пространство открывается для Мэттьюз Чейна, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 86'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 85'
      Контроль мяча: Панама (жен): 51%, Ямайка (жен): 49%.
    • 84'
      Atlanta Primus на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 83'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Solai Washington наказан за толчок Riley Tanner
    • 81'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Atlanta Primus наказан за толчок Marta Cox
    • 81'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Панама (жен): 50%, Ямайка (жен): 50%.
    • 80'
      Тактическая замена. Jody Brown уходит с поля и его заменяет Solai Washington
    • 80'
      Тактическая замена. Kayla McKenna уходит с поля и его заменяет Kameron Simmonds
    • 79'
      Судья сигнализирует, что Katherine Castillo из команды Панама (жен) поставил подножку. Пострадал Deneisha Blackwood
    • 78'
      Мэттьюз Чейна из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Marta Cox навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 78'
      Тактическая замена. Schiandra Gonzalez уходит с поля и его заменяет Carmen Montenegro
    • 77'
      Кэмерон Тиффани из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Спенс Дрю из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Yenith Bailey из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Контроль мяча: Панама (жен): 49%, Ямайка (жен): 51%.
    • 74'
      Kayla McKenna из команды Ямайка (жен) в офсайде
    • 73'
      Хорошо играет на выходе Yenith Bailey - мяч в ее руках
    • 73'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Schiandra Gonzalez из команды Панама (жен) заходит слишком далеко, он валит Мэттьюз Чейна.
    • 71'
      Кэмерон Тиффани наказан за толчок Riley Tanner
    • 71'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 70'
      Контроль мяча: Панама (жен): 51%, Ямайка (жен): 49%.
    • 70'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 69'
      Пространство открывается для Marta Cox, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 69'
      Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Судья сигнализирует, что Мэттьюз Чейна из команды Ямайка (жен) поставил подножку. Пострадал Wendy Natis
    • 67'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Katherine Castillo из команды Панама (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Панама (жен): 49%, Ямайка (жен): 51%.
    • 65'
      Тактическая замена. Trudi Carter уходит с поля и его заменяет Мэттьюз Чейна
    • 65'
      Тактическая замена. Lineth Cedeno уходит с поля и его заменяет Karla Riley
    • 64'
      Chantelle Swaby наказан за толчок Aldrith Quintero
    • 64'
      Судья сигнализирует, что Спенс Дрю из команды Ямайка (жен) поставил подножку. Пострадал Marta Cox
    • 63'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 63'
      Спенс Дрю не смог попасть в створ ударом издали
    • 62'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Хорошая попытка от Marta Cox, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 61'
      Aldrith Quintero ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Atlanta Primus создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Контроль мяча: Панама (жен): 49%, Ямайка (жен): 51%.
    • 60'
      Trudi Carter из команды Ямайка (жен) подал угловой слева.
    • 59'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 58'
      Jody Brown создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 58'
      Кэмерон Тиффани из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Trudi Carter сделал результативную передачу.
    • 56'
      ГОООООЛ - Allyson Swaby Ямайка (жен) забивает ударом головой
    • 56'
      Trudi Carter из команды Ямайка (жен) подал угловой слева.
    • 55'
      Wendy Natis успешно блокирует удар.
    • 55'
      Trudi Carter нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Wendy Natis успешно блокирует удар.
    • 55'
      Atlanta Primus нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Контроль мяча: Панама (жен): 46%, Ямайка (жен): 54%.
    • 54'
      Kayla McKenna играет рукой
    • 53'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Vyan Sampson из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Судья сигнализирует, что Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) поставил подножку. Пострадал Emily Coba
    • 52'
      Хорошо играет на выходе Yenith Bailey - мяч в ее руках
    • 52'
      Jody Brown создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Trudi Carter наказан за толчок Riley Tanner
    • 50'
      Контроль мяча: Панама (жен): 47%, Ямайка (жен): 53%.
    • 49'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 48'
      Emily Coba не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Marta Cox навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Schiandra Gonzalez нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Тактическая замена. Deysire Salazar уходит с поля и его заменяет Aldrith Quintero
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Панама (жен): 45%, Ямайка (жен): 55%.
    • 48'
      Назначен штрафной. Пострадал Rebecca Spencer, его свалил Yomira Pinzon.
    • 48'
      Wendy Natis нанес удар головой, но Rebecca Spencer спокойно отбил мяч.
    • 48'
      Marta Cox из команды Панама (жен) подал угловой справа.
    • 47'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 46'
      Какой удар! Со штрафного Спенс Дрю сотряс перекладину!
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Wendy Natis из команды Панама (жен) поставил подножку. Пострадал Kayla McKenna
    • 45'
      Контроль мяча: Панама (жен): 42%, Ямайка (жен): 58%.
    • 45'
      Кэмерон Тиффани выиграл воздушное противоборство у Riley Tanner.
    • 44'
      Carina Baltrip-Reyes успешно блокирует удар.
    • 44'
      Kayla McKenna нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Trudi Carter из команды Ямайка (жен) подал угловой слева.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Emily Coba из команды Панама (жен) поставил подножку. Пострадал Atlanta Primus
    • 42'
      Marta Cox из команды Панама (жен) подал угловой справа.
    • 42'
      Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Панама (жен): 41%, Ямайка (жен): 59%.
    • 40'
      Хорошая попытка от Marta Cox, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 40'
      Marta Cox создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Спенс Дрю из команды Ямайка (жен) толкнул локтем оппонента. Это Marta Cox заработал фол
    • 37'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Yomira Pinzon из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Deneisha Blackwood навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) разыграл угловой с правого угла.
    • 36'
      Контроль мяча: Панама (жен): 43%, Ямайка (жен): 57%.
    • 35'
      Vyan Sampson бьет издали, но Yenith Bailey ловит мяч в руки
    • 35'
      Yomira Pinzon ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Kayla McKenna выиграл воздушное противоборство у Yomira Pinzon.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 33'
      Пространство открывается для Спенс Дрю, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 33'
      Спенс Дрю создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Jody Brown создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Kayla McKenna из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Deneisha Blackwood получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) поставил подножку. Пострадал Emily Coba
    • 30'
      Lineth Cedeno из команды Панама (жен) в офсайде
    • 30'
      Контроль мяча: Панама (жен): 41%, Ямайка (жен): 59%.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Спенс Дрю из команды Ямайка (жен) поставил подножку. Пострадал Riley Tanner
    • 29'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 29'
      Marta Cox пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
    • 27'
      Trudi Carter из команды Ямайка (жен) заходит слишком далеко, он валит Marta Cox.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 27'
      Kayla McKenna не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Yomira Pinzon из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 26'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 25'
      Контроль мяча: Панама (жен): 39%, Ямайка (жен): 61%.
    • 25'
      Yomira Pinzon на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Матч остановлен
    • 24'
      Wendy Natis из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 23'
      Schiandra Gonzalez пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
    • 23'
      Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 22'
      Deysire Salazar на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Vyan Sampson пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
    • 20'
      Контроль мяча: Панама (жен): 39%, Ямайка (жен): 61%.
    • 20'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Yomira Pinzon из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Trudi Carter навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Панама (жен): 38%, Ямайка (жен): 62%.
    • 20'
      Yomira Pinzon успешно блокирует удар.
    • 20'
      Atlanta Primus нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Carina Baltrip-Reyes из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Игрок из команды Ямайка (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 19'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Katherine Castillo из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Deysire Salazar получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Deysire Salazar из команды Панама (жен) опасно и грубо сыграл. Jody Brown пострадал.
    • 17'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Schiandra Gonzalez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Trudi Carter из команды Ямайка (жен) в офсайде
    • 16'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Панама (жен): 37%, Ямайка (жен): 63%.
    • 15'
      Katherine Castillo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Lineth Cedeno из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Emily Coba получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Безумный фол. Emily Coba грубо играет против соперника. Пострадал Спенс Дрю
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Yomira Pinzon из команды Панама (жен) поставил подножку. Пострадал Кэмерон Тиффани
    • 12'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Schiandra Gonzalez успешно блокирует удар.
    • 11'
      Deneisha Blackwood нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Yomira Pinzon из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Trudi Carter навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Lineth Cedeno успешно блокирует удар.
    • 11'
      Atlanta Primus нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Trudi Carter из команды Ямайка (жен) подал угловой слева.
    • 10'
      Контроль мяча: Панама (жен): 36%, Ямайка (жен): 64%.
    • 10'
      Carina Baltrip-Reyes из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Kayla McKenna наказан за толчок Yenith Bailey
    • 9'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Allyson Swaby нанес удар головой, но Yenith Bailey спокойно отбил мяч.
    • 9'
      Allyson Swaby выиграл воздушное противоборство у Deysire Salazar.
    • 9'
      Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Deysire Salazar из команды Панама (жен) заходит слишком далеко, он валит Спенс Дрю.
    • 8'
      Deysire Salazar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 7'
      Пространство открывается для Кэмерон Тиффани, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 7'
      Atlanta Primus из команды Ямайка (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Vyan Sampson выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Emily Coba выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Панама (жен): 33%, Ямайка (жен): 67%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 5'
      Schiandra Gonzalez не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Deneisha Blackwood выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Kayla McKenna из команды Ямайка (жен) заходит слишком далеко, он валит Yomira Pinzon.
    • 2'
      Ямайка (жен) контролирует мяч.
    • 2'
      Yomira Pinzon ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Deysire Salazar наказан за толчок Спенс Дрю
    • 1'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ямайка (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Perth Rectangular Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Панама (жен) 0:1 Ямайка (жен) онлайн

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