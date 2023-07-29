Marta Cox бьет в створ ударом ножницами, но Rebecca Spencer блокирует удар!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Marta Cox навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Marta Cox навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) разыграл угловой с левого угла.

89' Peyton McNamara бьет издали, но Yenith Bailey ловит мяч в руки

88' Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Пространство открывается для Мэттьюз Чейна , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

86' Матч возобновится спорным мячом

84' Atlanta Primus на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Atlanta Primus наказан за толчок Marta Cox

81' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Тактическая замена. Jody Brown уходит с поля и его заменяет Solai Washington

79' Судья сигнализирует, что Katherine Castillo из команды Панама (жен) поставил подножку. Пострадал Deneisha Blackwood

78' Marta Cox навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Хорошо играет на выходе Yenith Bailey - мяч в ее руках

73' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Пространство открывается для Marta Cox, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

69' Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Katherine Castillo из команды Панама (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Тактическая замена. Trudi Carter уходит с поля и его заменяет Мэттьюз Чейна

65' Тактическая замена. Lineth Cedeno уходит с поля и его заменяет Karla Riley

64' Chantelle Swaby наказан за толчок Aldrith Quintero

63' Спенс Дрю не смог попасть в створ ударом издали

62' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Хорошая попытка от Marta Cox, был неплохой удар, но вратарь спас

61' Atlanta Primus создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Trudi Carter из команды Ямайка (жен) подал угловой слева.

59' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Jody Brown создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Trudi Carter сделал результативную передачу.

56' ГОООООЛ - Allyson Swaby Ямайка (жен) забивает ударом головой

56' Trudi Carter из команды Ямайка (жен) подал угловой слева.

55' Trudi Carter нанес удар, но тот был заблокирован.

53' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Хорошо играет на выходе Yenith Bailey - мяч в ее руках

52' Jody Brown создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Trudi Carter наказан за толчок Riley Tanner

49' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Emily Coba не смог попасть в створ ударом издали

48' Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Marta Cox навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.