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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 16.
Эргрюте
1:1
Второй тайм: 64'
Браге
0'
0:1
9' Гол
Jacob Stensson
26' Желтая карточка
Тагессон Линус
33' Желтая карточка
Зеттерстрём Александр
1:1
41' Гол
Noah Christoffersson
45' Желтая карточка
Erion Sadiku
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
28
Erion
Sadiku
10
Беркрот
Никлас
6
Хольмен
Кевин
15
Дальквист
Исак
11
Noah
Christoffersson
23
Hady
Saleh
Karim
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
10
Берггрен
Густав
14
Jacob
Stensson
8
Хеллберг
Сет
17
Pontus
Jonsson1
12
Ieltsin
Camoes
7
Викстрём
Эмиль
Эргрюте
4-3-3
Браге
4-3-3

История личных встреч

Эргрюте
Браге

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

С
4:1
С
4:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
1:3
С
3:2
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
2:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.13
1.14

Среднее время на гол

42
78

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

2.07
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

43
75

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 4 0.25
Дальквист Исак 2 0.13
Hady Saleh Karim 2 0.13
Хаглинд-Сангре Маркус 2 (1) 0.13
Муянич Амел 2 0.13
Erion Sadiku 1 0.06
Christoffer Styffe 1 0.06
Свенссон Уильям 1 0.06
Азулай Джонатан 1 (1) 0.06
Беркрот Никлас 0 0
Тагессон Линус 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 5 (2) 0.31
Samouil Izountouemoi 4 0.25
Хеллберг Сет 2 0.13
Берггрен Густав 2 0.13
Kevin Appiah Nyarko 2 0.13
Pontus Jonsson1 1 0.06
Jacob Stensson 1 0.06
Редин Понтус 1 0.06
Christopher Redenstrand 1 0.06
Henry Sletsjoee 1 0.06
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 6 0
Erion Sadiku 6 0
Hady Saleh Karim 4 1
Полсон Дэниел 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Азулай Джонатан 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальквист Исак 2 0
Тагессон Линус 2 0
Дальквист Хампус 2 0
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
Беркрот Никлас 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Муянич Амел 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 4 1
Samouil Izountouemoi 4 0
Редин Понтус 4 0
Хеллберг Сет 2 1
Henry Sletsjoee 3 0
Jacob Stensson 2 0
Malte Persson 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Браге
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
3
Эргрюте
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Браге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

1
12
Эргрюте
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Браге
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

9
15

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
21%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
5
31%
7
37%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
14%
2
9%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
6
29%
5
23%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
4
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0
Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ Осло 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1
Браге
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1
Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен 3:1

Результаты матчей

Эргрюте
Браге

Точный счет

2:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
4
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 15 11 2 2 29 - 11 35
2.
Вестерос
 15 10 3 2 26 - 9 33
3.
Эстер
 3:0 17 10 2 5 35 - 23 32
4.
ГАИС
 15 7 4 4 21 - 11 25
5.
Йёнчёпинг
 0:3 16 6 6 4 29 - 26 24
6.
Браге
 1:1 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Эстерсунд
 16 5 6 5 23 - 19 21
8.
Треллеборг
 15 6 2 7 21 - 25 20
9.
Сирианска Эскильстуна
 16 5 5 6 15 - 19 20
10.
Гефле
 15 5 4 6 19 - 22 19
11.
Ландскруна
 15 5 3 7 16 - 22 18
12.
Сундсвалль
 17 5 3 9 21 - 33 18
13.
Хельсинборг
 15 4 4 7 12 - 16 16
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 1:1 16 3 6 7 16 - 23 15
16.
Сковде АИК
 16 2 4 10 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 6 0 1 17 - 6 18
2.
Браге
 1:1 8 5 1 2 14 - 8 16
3.
Йёнчёпинг
 0:3 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Вестерос
 7 4 3 0 10 - 1 15
5.
Эстер
 3:0 8 5 0 3 16 - 8 15
6.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
8.
ГАИС
 8 4 1 3 12 - 6 13
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Сирианска Эскильстуна
 8 3 3 2 8 - 5 12
12.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
13.
Эргрюте
 1:1 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 8 6 0 2 16 - 8 18
2.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
3.
Эстер
 3:0 9 5 2 2 19 - 15 17
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 8 3 1 4 9 - 14 10
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 0:3 8 1 5 2 13 - 16 8
11.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Эргрюте
 1:1 8 1 2 5 4 - 12 5
14.
Браге
 1:1 8 1 2 5 6 - 15 5
15.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Эргрюте Erion Sadiku 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Эргрюте
Ничья
Браге
2.75
3.62
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эргрюте 1:1 Браге онлайн

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