Тур: 16.
0'
0:1
9' ГолJacob Stensson
26' Желтая карточкаТагессон Линус
33' Желтая карточкаЗеттерстрём Александр
1:1
41' Гол в свои воротаХеллберг Сет
45' Желтая карточкаErion Sadiku
90' Желтая карточкаХольмен Кевин
90'+4
Ход матча
9'
0:1
26'
41'
1:1
45'
90'
28
Erion
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Нюх МубааракНападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Хават ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Эргрюте
Браге
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.13
1.14
Среднее время на гол
42
78
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
2.07
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
43
75
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|3
|0.19
|Дальквист Исак
|2
|0.13
|Hady Saleh Karim
|2
|0.13
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2 (1)
|0.13
|Муянич Амел
|2
|0.13
|Erion Sadiku
|1
|0.06
|Christoffer Styffe
|1
|0.06
|Свенссон Уильям
|1
|0.06
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.06
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|5 (2)
|0.31
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.25
|Хеллберг Сет
|2
|0.13
|Берггрен Густав
|2
|0.13
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.13
|Pontus Jonsson1
|1
|0.06
|Jacob Stensson
|1
|0.06
|Редин Понтус
|1
|0.06
|Christopher Redenstrand
|1
|0.06
|Henry Sletsjoee
|1
|0.06
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|6
|0
|Erion Sadiku
|6
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Тагессон Линус
|2
|0
|Дальквист Хампус
|2
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|4
|1
|Samouil Izountouemoi
|4
|0
|Редин Понтус
|4
|0
|Хеллберг Сет
|2
|1
|Henry Sletsjoee
|3
|0
|Jacob Stensson
|2
|0
|Malte Persson
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Браге
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
8
5
Эргрюте
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Браге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
1
12
Эргрюте
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Браге
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
9
17
Голы по времени матча
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
36%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
1
7%
76-90
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
21%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Забито
16
21
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
5
31%
8
38%
31-45
1
6%
5
24%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Пропущено
23
22
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
17%
2
9%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
7
30%
5
23%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
4
17%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0
Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ Осло 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1
Браге
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1
Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен 3:1
Результаты матчей
Эргрюте
Браге
Точный счет
2:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
412
511
115
115
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|10 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|6