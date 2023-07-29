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Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 17. Стадион: .
Хеккен
3:1
Второй тайм: 66'
Эльфсборг
0'
0:1
22' Гол
Оккельс Йеппе
1:1
25' Гол
Сана Тобиас
36' Желтая карточка
Ховланд Эвен
40' Красная карточка
Садик Ибраим
2:1
48' Гол
Рюгор Миккель
3:1
58' Гол
Лаюни Амор

Ход матча

22'
0:1
Оккельс Йеппе
(Michael Baidoo)
25'
Сана Тобиас
(Рюгор Миккель)
1:1
27'
 
Касем Ахмед
Рёмер Андре
36'
Ховланд Эвен
 
40'
Садик Ибраим
 
46'
Тебо Франклин
Сонко Момоду
 
48'
Рюгор Миккель
(Лаюни Амор)
2:1
58'
Лаюни Амор
3:1
59'
 
Besfort Zeneli
Бернхардссон Александер
59'
 
Buhari Ibrahim
Лагербильке Густав
59'
 
Гудьонсен Свейнн
Фрик Пер

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Эльфсборг
7.00
5.30
9.50
Все Коэффициенты
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
22
Сана
Тобиас
24
Лаюни
Амор
37
Садик
Ибраим
23
Сонко
Момоду
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
Хеккен
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
Эльфсборг

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
43.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 10 побед

36 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
12 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

А
0:2
А
4:4
А
1:1
А
4:2
А
1:1
ТМК
0:3
А
1:1
А
6:0
К
1:2
ТМК
1:0
А
1:2
А
0:0
А
0:3
ТМК
1:2
А
5:0
А
3:0
А
2:0
А
2:4
А
2:1
А
5:2
А
1:0
А
0:2
А
3:1
КШ
1:0
А
0:0
А
0:1
ТМС
2:0
А
4:2
А
2:0
А
2:0
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
1:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

2
1.22

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.44
1.17

Среднее время на гол

62
77

Всего голов

62
43

Голов в среднем за матч

1.72
1.19

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.67
Рюгор Миккель 6 0.33
Ларсен Ларс Олден 5 0.28
Ховланд Эвен 5 0.28
Садик Ибраим 4 0.22
Лаюни Амор 3 0.17
Ромео Аман 2 0.11
Сонко Момоду 2 0.11
Дабо Понтус 2 0.11
Густафссон Самуэль 1 0.06
Удденес Оскар 1 0.06
Сана Тобиас 1 0.06
Сандберг Симон 1 0.06
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Камара Ола 0 0
Густафссон Симон 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 8 (1) 0.47
Ондрейка Якоб 7 0.41
Гудьонсен Свейнн 6 0.35
Бернхардссон Александер 5 0.29
Ларссон Йохан 3 0.18
Лагербильке Густав 2 0.12
Michael Baidoo 1 0.06
Хульт Никлас 1 0.06
Фрик Пер 1 0.06
Лав Джек Купер 1 0.06
Рёмер Андре 1 0.06
Седерберг Ноа 1 0.06
Касем Ахмед 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 1 1
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ромео Аман 2 0
Рюгор Миккель 1 0
Сандберг Симон 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Дабо Понтус 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 4 0
Michael Baidoo 4 0
Хульт Никлас 3 0
Лагербильке Густав 3 0
Фрик Пер 2 0
Хольмен Себастьян 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Ларссон Йохан 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0

Результаты матчей

Хеккен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

1
0
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Эльфсборг
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

15
20
Хеккен
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Эльфсборг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

16
20

Голы по времени матча

Забито

28
16
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
4
14%
3
19%
1-15
2
7%
4
25%
16-30
7
25%
1
6%
31-45
7
25%
3
19%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
5
18%
2
13%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Забито

15
20
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
4
27%
8
40%
46-60
4
27%
5
25%
61-75
3
20%
2
10%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

43
36
17 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
5
12%
5
14%
1-15
3
7%
5
14%
16-30
9
21%
3
8%
31-45
11
26%
11
31%
46-60
7
16%
8
22%
61-75
8
19%
4
11%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
4
22%
4
31%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2
Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0
Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1

Результаты матчей

Хеккен
Эльфсборг

Точный счет

3:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
0:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
4
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
5
3
7
1
2.5
3
5
4
4
3.5
2
6
1
7
4.5
2
6
1
7
5.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
6
2
1
8
2.5
3
5
1
8
3.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
2
13
4
1.5
11
5
8
9
2.5
6
10
5
12
3.5
5
11
1
16
4.5
2
14
1
16
5.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 1:2 17 12 3 2 40 - 13 39
2.
Хеккен
 2:1 18 12 2 4 44 - 20 38
3.
Мальмё
 16 11 2 3 35 - 14 35
4.
Юргорден
 17 9 3 5 25 - 22 30
5.
ИФК Норрчепинг
 16 7 4 5 24 - 20 25
6.
Кальмар
 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Хальмстад
 16 7 4 5 17 - 20 25
8.
Броммапойкарна
 16 7 1 8 20 - 24 22
9.
Мьельбю
 16 6 4 6 16 - 18 22
10.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 16 4 5 7 21 - 26 17
13.
АИК
 16 3 5 8 14 - 20 14
14.
Дегерфорс
 17 4 2 11 16 - 41 14
15.
Гётеборг
 16 1 7 8 13 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 16 1 5 10 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 2:1 9 8 0 1 30 - 11 24
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 1:2 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
9.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
13.
Сириус
 8 2 1 5 12 - 15 7
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 8 1 3 4 9 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 1:2 9 7 1 1 20 - 8 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
4.
Хеккен
 2:1 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Мьельбю
 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
13.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
14.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 7 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 4
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Хеккен
    Ничья
    Эльфсборг
    7.00
    5.30
    9.50
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    Где смотреть матч Хеккен 3:1 Эльфсборг онлайн

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