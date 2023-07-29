Тур: 17. Стадион: Бравида Арена. Зрители: 6316
0'
0:1
22' ГолОккельс Йеппе
1:1
25' ГолСана Тобиас
36' Желтая карточкаХовланд Эвен
40' Красная карточкаСадик Ибраим
2:1
48' ГолРюгор Миккель
3:1
58' ГолЛаюни Амор
90' Желтая карточкаХольмен Себастьян
90' Желтая карточкаКасем Ахмед
90'+8
Ход матча
22'
0:1
25'
1:1
36'
40'
48'
2:1
58'
3:1
77'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 16
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
22
Сана
Тобиас
24
Лаюни
Амор
37
Садик
Ибраим
23
Сонко
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
24 Camil Jebara
-
-
16 Timothy Ouma
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Хеккен
Эльфсборг
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
43.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 10 побед
36 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
12 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
2
1.22
Среднее время на гол
45
73
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.44
1.17
Среднее время на гол
62
77
Всего голов
62
43
Голов в среднем за матч
1.72
1.19
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.67
|Рюгор Миккель
|6
|0.33
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.28
|Ховланд Эвен
|5
|0.28
|Садик Ибраим
|4
|0.22
|Лаюни Амор
|3
|0.17
|Ромео Аман
|2
|0.11
|Сонко Момоду
|2
|0.11
|Дабо Понтус
|2
|0.11
|Густафссон Самуэль
|1
|0.06
|Удденес Оскар
|1
|0.06
|Сана Тобиас
|1
|0.06
|Сандберг Симон
|1
|0.06
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оккельс Йеппе
|8 (1)
|0.47
|Ондрейка Якоб
|7
|0.41
|Гудьонсен Свейнн
|6
|0.35
|Бернхардссон Александер
|5
|0.29
|Ларссон Йохан
|3
|0.18
|Лагербильке Густав
|2
|0.12
|Michael Baidoo
|1
|0.06
|Хульт Никлас
|1
|0.06
|Фрик Пер
|1
|0.06
|Лав Джек Купер
|1
|0.06
|Рёмер Андре
|1
|0.06
|Седерберг Ноа
|1
|0.06
|Касем Ахмед
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|1
|1
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ромео Аман
|2
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|4
|0
|Michael Baidoo
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Лагербильке Густав
|3
|0
|Касем Ахмед
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Emmanuel Boateng2
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
1
1
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Эльфсборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
15
20
Хеккен
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Эльфсборг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
16
21
Голы по времени матча
Забито
31
17
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
4
13%
3
18%
1-15
3
10%
5
29%
29%
16-30
7
23%
1
6%
31-45
9
29%
29%
3
18%
46-60
3
10%
3
18%
61-75
5
16%
2
12%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Забито
15
20
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
4
27%
8
40%
46-60
4
27%
5
25%
61-75
3
20%
2
10%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
46
37
18 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 2
5
11%
5
14%
1-15
4
9%
6
16%
16-30
9
20%
3
8%
31-45
13
28%
11
30%
30%
46-60
7
15%
8
22%
61-75
8
17%
4
11%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
4
25%
16-30
4
21%
4
25%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2
Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0
Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1
Результаты матчей
Хеккен
Эльфсборг
Точный счет
3:1
3 раза 33%
4:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
81
35
45
26
18
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
63
63
18
36
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
152
144
116
99
611
513
512
117
215
117
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|40 - 14
|39
|2.
|18
|12
|2
|4
|45 - 20
|38
|3.
|16
|11
|2
|3
|35 - 14
|35
|4.
|17
|9
|3
|5
|25 - 22
|30
|5.
|16
|7
|4
|5
|24 - 20
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|7.
|16
|7
|4
|5
|17 - 20
|25
|8.
|0:0
|17
|7
|2
|8
|20 - 24
|23
|9.
|16
|6
|4
|6
|16 - 18
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|11.
|16
|6
|1
|9
|16 - 20
|19
|12.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|13.
|0:0
|18
|4
|3
|11
|16 - 41
|15
|14.
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|15.
|16
|1
|7
|8
|13 - 19
|10
|16.
|16
|1
|5
|10
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|31 - 11
|24
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|20 - 5
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|6.
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|16
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|13.
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|9 - 7
|6
|16.
|8
|0
|3
|5
|4 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|7.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|12.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|15.
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|0:0
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 4
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4