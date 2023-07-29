  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 16.
Эстер
4:0
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
1:0
12' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
39' Желтая карточка
Сигургейрссон Рунар Тор
2:0
43' Гол
Родич Владимир
47' Желтая карточка
Родич Владимир
3:0
55' Гол
Сигургейрссон Рунар Тор
59' Желтая карточка
Сёдерберг Никлас
63' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
4:0
71' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
4:0
80' Не забитый пенальти
Ahmed Bonnah
90'+4
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
3
Карлссон
Монц
4
Хедлунд
Себастьян
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
18
Люнг
Даниэль
22
Кусу
Манассе
19
Бергмарк-Виберг
Адам
9
Сёдерберг
Никлас
23
Родич
Владимир
10
Вестермарк
Йеспер
31
David
Celic
4
Маннс
Йеспер
16
Albin
Sjoestrand
Bjurnemark
19
Ламин
Адам
Бен
12
Страндсатер
Даниэль
7
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
6
August
Karlin
8
Адриан
Самуэль
11
Flamur
Dzelili
9
Сильверхолт
Тейлор
Эстер
4-2-3-1
Йёнчёпинг
5-4-1

История личных встреч

Эстер
Йёнчёпинг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:3
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
4:1
С
1:3
С
0:2
С
2:0
С
0:0
С
0:1
ТМК
1:0
С
3:3
С
2:3
С
2:1
С
3:3
С
2:1
С
0:3
С
1:1
С
4:3

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.2
1.9

Среднее время на гол

75
47

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

2.2
1.1

Среднее время на гол

40
81

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 12 0.71
Бергмарк-Виберг Адам 10 (2) 0.59
Сёдерберг Никлас 3 0.18
Родич Владимир 2 0.12
Ahmed Bonnah 2 0.12
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.06
Люнг Даниэль 1 0.06
Косица Дзенис 1 0.06
Кусу Манассе 1 0.06
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Прекович Милое 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 8 (2) 0.5
Pashang Abdulla 8 0.5
Сильверхолт Тейлор 3 0.19
Николич Марко 2 0.13
August Karlin 2 0.13
Моенза Малкольм 1 0.06
Flamur Dzelili 1 0.06
Торссон Антон 1 0.06
Маннс Йеспер 1 0.06
Страндсатер Даниэль 1 0.06
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 6 0
Хедлунд Себастьян 5 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Стенберг Джон 4 0
Карлссон Монц 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Adam Herdonsson 3 0
Родич Владимир 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Хейкссон Алекс 1 0
Варманен Тату 1 0
Прекович Милое 1 0
Магнуссон Исак 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 5 0
Ламин Адам Бен 3 1
Arvid Eriksson 2 1
Бук Робин 3 0
Нильссон Александр 2 0
Маннс Йеспер 2 0
Адриан Самуэль 2 0
August Karlin 2 0
Моенза Малкольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Сильверхолт Тейлор 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0

Результаты матчей

Эстер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Йёнчёпинг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
12
Эстер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Йёнчёпинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

13
12
Эстер
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Йёнчёпинг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

15
24

Голы по времени матча

Забито

18
13
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
5
28%
3
23%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
20%
3
17%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
5
28%
46-60
3
20%
5
28%
61-75
3
20%
1
6%
76-90

Пропущено

18
8
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
5
28%
4
50%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
1
6%
2
25%
76-90

Забито

33
31
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
5
15%
5
16%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
6
18%
5
16%
31-45
7
21%
6
19%
46-60
5
15%
7
23%
61-75
5
15%
3
10%
76-90

Пропущено

25
25
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
2
8%
3
12%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
4
16%
4
16%
31-45
6
24%
5
20%
46-60
8
32%
4
16%
61-75
2
8%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1
Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3
Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0

Результаты матчей

Эстер
Йёнчёпинг

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:3
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эстер
Йёнчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
6
2
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
4
4
3
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
2
11
6
1.5
10
6
6
11
2.5
4
12
2
15
3.5
1
15
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 15 11 2 2 29 - 11 35
2.
Вестерос
 15 10 3 2 26 - 9 33
3.
Эстер
 17 10 2 5 36 - 23 32
4.
ГАИС
 15 7 4 4 21 - 11 25
5.
Йёнчёпинг
 16 6 6 4 29 - 27 24
6.
Браге
 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Эстерсунд
 16 5 6 5 23 - 19 21
8.
Треллеборг
 15 6 2 7 21 - 25 20
9.
Сирианска Эскильстуна
 16 5 5 6 15 - 19 20
10.
Гефле
 15 5 4 6 19 - 22 19
11.
Ландскруна
 15 5 3 7 16 - 22 18
12.
Сундсвалль
 17 5 3 9 21 - 33 18
13.
Хельсинборг
 15 4 4 7 12 - 16 16
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 16 3 6 7 16 - 23 15
16.
Сковде АИК
 16 2 4 10 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 6 0 1 17 - 6 18
2.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
3.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Вестерос
 7 4 3 0 10 - 1 15
5.
Эстер
 8 5 0 3 17 - 8 15
6.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
8.
ГАИС
 8 4 1 3 12 - 6 13
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Сирианска Эскильстуна
 8 3 3 2 8 - 5 12
12.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 8 6 0 2 16 - 8 18
2.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
3.
Эстер
 9 5 2 2 19 - 15 17
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 8 3 1 4 9 - 14 10
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
14.
Браге
 8 1 2 5 6 - 15 5
15.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 10 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Эргрюте Erion Sadiku 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Люнг Даниэль сделал результативную передачу.
    • 47'
      УДАЛЕНИЕ! - Родич Владимир увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 47'
      Родич Владимир получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Эстер 4:0 Йёнчёпинг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     