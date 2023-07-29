Тур: 16.
0'
1:0
12' ГолБергмарк-Виберг Адам
39' Желтая карточкаСигургейрссон Рунар Тор
2:0
43' ГолРодич Владимир
47' Желтая карточкаРодич Владимир
3:0
55' ГолСигургейрссон Рунар Тор
59' Желтая карточкаСёдерберг Никлас
63' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
4:0
71' ГолБергмарк-Виберг Адам
4:0
80' Не забитый пенальтиAhmed Bonnah
90'+4
Ход матча
12'
43'
47'
55'
59'
63'
71'
80'
4:0
18
Люнг
Даниэль
22
Кусу
Манассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
-
31 David CelicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
26 Milian Sipos
-
Главный тренер: Andres Garcia
История личных встреч
Эстер
Йёнчёпинг
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1.2
1.9
Среднее время на гол
75
47
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
2.2
1.1
Среднее время на гол
40
81
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.7
1.5
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
52
60
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|12
|0.71
|Бергмарк-Виберг Адам
|10 (2)
|0.59
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.18
|Родич Владимир
|2
|0.12
|Ahmed Bonnah
|2
|0.12
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.06
|Люнг Даниэль
|1
|0.06
|Косица Дзенис
|1
|0.06
|Кусу Манассе
|1
|0.06
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Прекович Милое
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|8 (2)
|0.5
|Pashang Abdulla
|8
|0.5
|Сильверхолт Тейлор
|3
|0.19
|Николич Марко
|2
|0.13
|August Karlin
|2
|0.13
|Моенза Малкольм
|1
|0.06
|Flamur Dzelili
|1
|0.06
|Торссон Антон
|1
|0.06
|Маннс Йеспер
|1
|0.06
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.06
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|6
|0
|Хедлунд Себастьян
|5
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Adam Herdonsson
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Прекович Милое
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|5
|0
|Ламин Адам Бен
|3
|1
|Arvid Eriksson
|2
|1
|Бук Робин
|3
|0
|Нильссон Александр
|2
|0
|Маннс Йеспер
|2
|0
|Адриан Самуэль
|2
|0
|August Karlin
|2
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Сильверхолт Тейлор
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Йёнчёпинг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
12
Эстер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Йёнчёпинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
13
12
Эстер
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Йёнчёпинг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
15
24
Голы по времени матча
Забито
18
13
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
5
28%
3
23%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
20%
3
17%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
5
28%
46-60
3
20%
5
28%
61-75
3
20%
1
6%
76-90
Пропущено
18
8
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
5
28%
4
50%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
1
6%
2
25%
76-90
Забито
33
31
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
5
15%
5
16%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
6
18%
5
16%
31-45
7
21%
6
19%
46-60
5
15%
7
23%
61-75
5
15%
3
10%
76-90
Пропущено
25
25
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
2
8%
3
12%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
4
16%
4
16%
31-45
6
24%
5
20%
46-60
8
32%
4
16%
61-75
2
8%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1
Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3
Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0
Результаты матчей
Эстер
Йёнчёпинг
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:3
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эстер
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
53
62
35
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
36
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
142
116
106
611
412
215
115
116
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|10 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|6