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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Волеренга
0:0
Перерыв
Саннефьёрд
0'

Ход матча

22'
 
Фосс Сандер Моэн
Fredrik Tobias Berglie

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Саннефьёрд
1.70
4.96
6.60
Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
4
Страндберг
Стефан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
20
Риснаес
Магнус
8
Бьёрдаль
Хенрик
24
Странд
Петтер
18
Юклеред
Симен
10
Офкир
Мохамед
26
Filip
Thorvaldsen
19
Ятта
Сиди
1
Кето
Хуго
2
Fredrik
Mani
Paalerud
15
Jesper
Taaje
19
Fredrik
Tobias
Berglie
3
Эгели
Ветле
Валле
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Волеренга
3-4-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Саннефьёрд

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

22 матча

72.7%
4.5%
22.8%
16 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Э
4:0
Э
1:3
Э
3:0
Э
3:1
Э
0:3
Э
2:1
ТМК
1:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
ТМК
4:0
Э
2:0
Э
0:3
КН
2:4
Э
3:0
Э
0:1
Э
1:2
Э
0:2
ТМС
0:1
ТМС
2:5
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

2.27
2.09

Среднее время на гол

39
43

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.82
1.09

Среднее время на гол

110
82

Всего голов

34
35

Голов в среднем за матч

1.55
1.59

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
56

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.2
Хоканс Даниэль 3 0.2
Ятта Сиди 3 0.2
Страндберг Стефан 2 (2) 0.13
Офкир Мохамед 1 0.07
Риснаес Магнус 1 0.07
Jones El-Abdellaoui 1 0.07
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 4 0.27
Jesper Taaje 3 0.2
Кумсан Джилберт 1 0.07
Тветер Александер Рууд 1 0.07
Бикоро Федерико 1 0.07
Эгели Ветле Валле 1 0.07
Youseff Chaib 1 0.07
Айер Кинин 1 0.07
Нильссон Александер II 1 0.07
Ньенету Франклин 1 0.07
Оттоссон Филип 0 0
Ian Smeulers 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 1
Жута Леонард 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Офкир Мохамед 3 0
Юклеред Симен 1 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ian Smeulers 4 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 2 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Айер Кинин 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Результаты матчей

Волеренга
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6
Волеренга
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Саннефьёрд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

5
7
Волеренга
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Саннефьёрд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

10
13

Голы по времени матча

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
13%
1
17%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

16
22
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
6%
5
23%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
2
9%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
7%
5
31%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

26
31
10 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
15%
7
23%
1-15
2
8%
6
19%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
4
15%
3
10%
61-75
6
23%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0
Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1
Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0

Результаты матчей

Волеренга
Саннефьёрд

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:3
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3
2
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
2
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
5
9
3
11
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 16 13 2 1 43 - 16 41
2.
Викинг
 15 10 2 3 34 - 22 32
3.
Тромсё
 15 9 3 3 21 - 14 30
4.
Молде
 16 9 2 5 38 - 19 29
5.
Бранн
 16 8 3 5 28 - 21 27
6.
Лиллестрём
 15 8 2 5 29 - 22 26
7.
Одд
 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Сарпсборг-08
 15 6 3 6 26 - 25 21
9.
Стрёмсгодсет
 15 6 2 7 19 - 18 20
10.
Русенборг
 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Хёугесунн
 15 5 3 7 14 - 21 18
12.
Хам-Кам
 15 5 1 9 19 - 34 16
13.
Стабек
 15 4 4 7 17 - 24 16
14.
Волеренга
 0:0 15 3 3 9 16 - 25 12
15.
Саннефьёрд
 0:0 15 2 5 8 17 - 30 11
16.
Олесунн
 16 2 1 13 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 8 5 0 3 20 - 13 15
6.
Хёугесунн
 7 4 2 1 11 - 8 14
7.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
9.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
10.
Стрёмсгодсет
 7 4 0 3 10 - 6 12
11.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
12.
Одд
 7 3 2 2 6 - 5 11
13.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
14.
Саннефьёрд
 0:0 6 2 2 2 11 - 8 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 0:0 8 1 1 6 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 7 3 2 2 9 - 9 11
5.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 0:0 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
13.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 0:0 9 0 3 6 6 - 22 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Fredrik Tobias Berglie уходит с поля. Фосс Сандер Моэн выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Саннефьёрд
1.70
4.96
6.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волеренга 0:0 Саннефьёрд онлайн

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Волеренга
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