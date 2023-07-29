Тур: 16. Стадион: Intility Arena. Главный судья: Сагги Рохит
0:0
Перерыв
0'
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
21
Шёнг
Магнус
19
Ятта
Сиди
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
32 Martin Gjone
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Волеренга
Саннефьёрд
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
22 матча
72.7%
4.5%
22.8%
16 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
2.27
2.09
Среднее время на гол
39
43
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.82
1.09
Среднее время на гол
110
82
Всего голов
34
35
Голов в среднем за матч
1.55
1.59
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
56
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.2
|Хоканс Даниэль
|3
|0.2
|Ятта Сиди
|3
|0.2
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.13
|Офкир Мохамед
|1
|0.07
|Риснаес Магнус
|1
|0.07
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.07
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|4
|0.27
|Jesper Taaje
|3
|0.2
|Кумсан Джилберт
|1
|0.07
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.07
|Бикоро Федерико
|1
|0.07
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.07
|Youseff Chaib
|1
|0.07
|Айер Кинин
|1
|0.07
|Нильссон Александер II
|1
|0.07
|Ньенету Франклин
|1
|0.07
|Оттоссон Филип
|0
|0
|Ian Smeulers
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|1
|Жута Леонард
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Офкир Мохамед
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ian Smeulers
|4
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
6
Волеренга
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Саннефьёрд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
5
7
Волеренга
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Саннефьёрд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
10
13
Голы по времени матча
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
13%
1
17%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
16
22
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
6%
5
23%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
2
9%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
7%
5
31%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Пропущено
26
31
10 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
15%
7
23%
1-15
2
8%
6
19%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
4
15%
3
10%
61-75
6
23%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0
Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1
Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0
Результаты матчей
Волеренга
Саннефьёрд
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:3
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
33
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
311
59
311
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|43 - 16
|41
|2.
|15
|10
|2
|3
|34 - 22
|32
|3.
|15
|9
|3
|3
|21 - 14
|30
|4.
|16
|9
|2
|5
|38 - 19
|29
|5.
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|6.
|15
|8
|2
|5
|29 - 22
|26
|7.
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|26 - 25
|21
|9.
|15
|6
|2
|7
|19 - 18
|20
|10.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|12.
|15
|5
|1
|9
|19 - 34
|16
|13.
|15
|4
|4
|7
|17 - 24
|16
|14.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|15.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|17 - 30
|11
|16.
|16
|2
|1
|13
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 12
|19
|5.
|8
|5
|0
|3
|20 - 13
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|9.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|13.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|14.
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|6 - 22
|3
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3