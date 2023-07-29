Тур: 16. Стадион: Intility Arena. Зрители: 9902 Главный судья: Сагги Рохит
2:3
Конец матча
0'
1:0
52' ГолЯтта Сиди
62' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
1:1
63' ГолОттоссон Филип
1:2
72' ГолDanilo Al-Saed
76' Желтая карточкаНьенету Франклин
2:2
90' ГолСтранд Петтер
90' Желтая карточкаБорхгревинк Кристиан
90' Желтая карточкаНильссон Александер II
2:3
90' ГолНьенету Франклин
90'+8
Ход матча
52'
1:0
62'
63'
1:1
72'
1:2
76'
90'
2:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 6
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
21
Шёнг
Магнус
19
Ятта
Сиди
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
32 Martin Gjone
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Волеренга
Саннефьёрд
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
22 матча
72.7%
4.5%
22.8%
16 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
2.27
2.09
Среднее время на гол
39
43
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.82
1.09
Среднее время на гол
110
82
Всего голов
34
35
Голов в среднем за матч
1.55
1.59
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
56
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятта Сиди
|4
|0.27
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.2
|Хоканс Даниэль
|3
|0.2
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.13
|Риснаес Магнус
|1
|0.07
|Странд Петтер
|1
|0.07
|Офкир Мохамед
|1
|0.07
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.07
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|5
|0.33
|Jesper Taaje
|3
|0.2
|Ньенету Франклин
|2
|0.13
|Кумсан Джилберт
|1
|0.07
|Оттоссон Филип
|1
|0.07
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.07
|Бикоро Федерико
|1
|0.07
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.07
|Youseff Chaib
|1
|0.07
|Айер Кинин
|1
|0.07
|Нильссон Александер II
|1
|0.07
|Ian Smeulers
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|1
|Жута Леонард
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Офкир Мохамед
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ian Smeulers
|4
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Ньенету Франклин
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
6
Волеренга
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Саннефьёрд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
5
7
Волеренга
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Саннефьёрд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
10%
1
11%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
19
24
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
5%
5
21%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
5
26%
3
13%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
6%
5
26%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90
Пропущено
29
33
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
4
14%
7
21%
1-15
2
7%
6
18%
16-30
4
14%
5
15%
31-45
6
21%
5
15%
46-60
6
21%
3
9%
61-75
7
24%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0
Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1
Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0
Результаты матчей
Волеренга
Саннефьёрд
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:3
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
42
35
33
26
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
54
16
36
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
411
69
312
312
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3