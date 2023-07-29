Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
0:0
Первый тайм: 26'
0'
Ход матча
14
Terry
Yegbe
11
Мурило
10
Diego
Rojas
25
Илиев
Деян
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Diego RojasНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ebuka Samson
-
23 Nooa Laine
-
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
-
25 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
78 Alex Ramula
-
Главный тренер: Toni Korkeakunnas
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
ХИК
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
128.6%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед
31 матч
19.4%
16.1%
64.5%
6 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.73
0.69
Среднее время на гол
122
130
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.88
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
41
36
Голов в среднем за матч
1.32
1.16
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
68
77
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|0.47
|Стренг Джеремайя
|5
|0.29
|Ebuka Samson
|2
|0.12
|Kingsley Ofori
|2
|0.12
|Данвуди Джейк
|1
|0.06
|Diego Rojas
|1
|0.06
|Valentin Gasc
|1
|0.06
|Мурило
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|10 (4)
|0.56
|Оллила Туомас
|3
|0.17
|Тенхо Миро
|2
|0.11
|Мерилуото Кай
|2
|0.11
|Topi Keskinen
|1
|0.06
|Пелтола Матти
|1
|0.06
|Maksim Stjopin
|1
|0.06
|Танака Атому
|1
|0.06
|Паананен Алекси
|1
|0.06
|Хостикка Сантери
|1
|0.06
|Liam Moeller
|1
|0.06
|Райтала Юкка
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuomas Kaukua
|6
|0
|Jaime Moreno II
|2
|1
|Данвуди Джейк
|3
|0
|Kingsley Ofori
|3
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Diego Rojas
|1
|1
|Тикканен Вилле
|2
|0
|Ovie Ejeheri
|2
|0
|Terry Yegbe
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Nooa Laine
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Joaquin Gomez
|1
|0
|Ebuka Samson
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Соири Пюрю
|2
|0
|Тенхо Миро
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Topi Keskinen
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
ХИК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
7
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
11
15
СЯК Сейнайоки
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
ХИК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
12
22
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
4
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
4
40%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
4
36%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
20
24
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
10%
2
8%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
4
20%
5
21%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
6
30%
4
17%
61-75
4
20%
6
25%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
4
31%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1
СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2
ХИК
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0
ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
ХИК
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
35
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
143
79
611
115
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|6
|1
|21 - 10
|36
|2.
|17
|10
|2
|5
|22 - 11
|32
|3.
|0:0
|18
|8
|8
|2
|25 - 12
|32
|4.
|17
|9
|3
|5
|28 - 24
|30
|5.
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|6.
|16
|5
|5
|6
|13 - 14
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|20 - 23
|19
|8.
|16
|4
|5
|7
|13 - 19
|17
|9.
|17
|3
|8
|6
|14 - 17
|17
|10.
|15
|3
|5
|7
|13 - 22
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|15 - 21
|14
|12.
|16
|2
|6
|8
|18 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|10 - 7
|20
|3.
|9
|5
|0
|4
|10 - 6
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 7
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|9.
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|10.
|7
|1
|6
|0
|13 - 11
|9
|11.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|4
|0
|11 - 3
|16
|4.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|10 - 9
|12
|5.
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|9.
|8
|1
|3
|4
|5 - 7
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|12.
|9
|1
|0
|8
|5 - 20
|3
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|6