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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
1:2
Конец матча
ХИК
0'
30' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
34' Желтая карточка
Мурило
1:0
45' Гол
Данвуди Джейк
1:1
55' Гол
Радулович Боян
1:2
60' Гол
Олусанья Антони
72' Желтая карточка
Toni Korkeakunnas
76' Красная карточка
Хетемай Перпарим
76' Желтая карточка
Valentin Gasc
90' Желтая карточка
Topi Keskinen
90'+4
1
Звиедрис
Кришьянис
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
21
Kingsley
Ofori
8
Данвуди
Джейк
24
Valentin
Gasc
19
Tuomas
Kaukua
11
Мурило
9
Jaime
Moreno
II
10
Diego
Rojas
25
Илиев
Деян
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
10
Лингман
Лукас
24
Канеллопулос
Гиоргос
2
Оллила
Туомас
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
18
Topi
Keskinen
СЯК Сейнайоки
ХИК

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
ХИК

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
128.6%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед

31 матч

19.4%
16.1%
64.5%
6 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

В
0:0
ТМК
2:3
В
2:1
В
1:0
В
0:1
В
2:3
В
0:0
В
0:2
В
1:2
В
2:0
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
4:0
В
0:1
В
0:2
К
0:1
В
0:6
В
6:0
В
0:0
К
1:1
В
2:3
В
2:1
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:0
В
2:0
В
1:0
КЛ
1:0
К
0:4

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.73
0.69

Среднее время на гол

122
130

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.88
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

41
36

Голов в среднем за матч

1.32
1.16

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

68
77

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 8 (1) 0.47
Стренг Джеремайя 5 0.29
Данвуди Джейк 2 0.12
Ebuka Samson 2 0.12
Kingsley Ofori 2 0.12
Diego Rojas 1 0.06
Valentin Gasc 1 0.06
Мурило 0 0
Terry Yegbe 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 11 (4) 0.61
Оллила Туомас 3 0.17
Тенхо Миро 2 0.11
Мерилуото Кай 2 0.11
Topi Keskinen 1 0.06
Пелтола Матти 1 0.06
Maksim Stjopin 1 0.06
Танака Атому 1 0.06
Паананен Алекси 1 0.06
Хостикка Сантери 1 0.06
Олусанья Антони 1 0.06
Liam Moeller 1 0.06
Райтала Юкка 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuomas Kaukua 6 0
Valentin Gasc 4 0
Jaime Moreno II 2 1
Данвуди Джейк 3 0
Kingsley Ofori 3 0
Diego Rojas 1 1
Тикканен Вилле 2 0
Ovie Ejeheri 2 0
Terry Yegbe 2 0
Ханнола Пюрю 1 0
Nooa Laine 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Мурило 1 0
Joaquin Gomez 1 0
Ebuka Samson 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Хетемай Перпарим 2 1
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Танака Атому 2 0
Паананен Алекси 2 0
Соири Пюрю 2 0
Тенхо Миро 2 0
Олусанья Антони 2 0
Topi Keskinen 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
ХИК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

2
7
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
ХИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

11
15
СЯК Сейнайоки
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
ХИК
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

13
22

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
4
40%
4
36%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
36%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
4
36%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
10%
2
8%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
1
5%
7
27%
46-60
6
29%
4
15%
61-75
4
19%
6
23%
76-90

Пропущено

13
14
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
5
38%
4
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1
СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2
ХИК
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0
ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
ХИК

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
3
7
10
1.5
7
11
1
16
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 17 10 5 2 22 - 12 35
2.
ХИК
 18 9 7 2 27 - 13 34
3.
КуПС
 17 10 2 5 22 - 11 32
4.
Оулу
 17 9 3 5 28 - 24 30
5.
ВПС
 18 7 3 8 21 - 19 24
6.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
7.
Интер Турку
 15 5 4 6 20 - 23 19
8.
КТП
 16 4 5 7 13 - 19 17
9.
Ильвес
 17 3 8 6 14 - 17 17
10.
Лахти
 15 3 5 7 13 - 22 14
11.
Мариехамн
 16 3 5 8 15 - 21 14
12.
Хака
 16 2 6 8 18 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 15 - 3 20
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
ВПС
 9 4 2 3 12 - 7 14
6.
Оулу
 8 4 1 3 13 - 13 13
7.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
8.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
9.
Ильвес
 9 2 5 2 9 - 10 11
10.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 7 1 2 4 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 9 5 2 2 15 - 11 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
6.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
7.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
8.
Мариехамн
 8 2 2 4 9 - 10 8
9.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
КТП
 8 1 2 5 5 - 11 5
12.
Хака
 9 1 0 8 5 - 20 3
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
ВПС Михаэль Петер 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Ильвес Seydine N'Diaye 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Topi Keskinen получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Kingsley Ofori уходит с поля. Otto Kemppainen выходит вместо него
  • 84'
    Jaime Moreno уходит с поля. Ханнола Пюрю выходит вместо него
  • 80'
    Valentin Gasc уходит с поля. Samson Ebuka выходит вместо него
  • 76'
    Valentin Gasc получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    УДАЛЕНИЕ! - Хетемай Перпарим увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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    Где смотреть матч СЯК Сейнайоки 1:2 ХИК онлайн

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