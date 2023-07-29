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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Вайле
0:1
Первый тайм: 25'
ФК Копенгаген
0'
0:1
21' Гол
Ларссон Джордан

Ход матча

21'
0:1
Ларссон Джордан
(Mendes Elias2)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
ФК Копенгаген
5.31
4.15
1.75
Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
23
Ролантссон
Гилли
3
Альборнос
Миико
5
Барри
Хамза
15
Офори
Эбенезер
11
Ювара
Муса
10
Kristian
Kirkegaard
9
Онугха
Герман
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
6
Соренсен
Кристиан
I
2
Дикс
Кевин
9
Гонсалвеш
Диогу
36
Клем
Виллиам
33
Фальк
Расмус
40
Бардгджи
Руни
25
Ларссон
Джордан
30
Mendes
Elias2
Вайле
3-4-2-1
ФК Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Вайле
ФК Копенгаген

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

История матчей

К
0:0
К
2:0
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:3
ТМК
4:0
ТМС
5:0
ТМС
3:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.25

Среднее время на гол

135
360

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

3.13
2.17

Среднее время на гол

28
41

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

2.07
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

43
84

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.5
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.5

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леуритсен Тобиас 0 1
Альбентоса Рауль 1 0
Ювара Муса 1 0
ФК Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикс Кевин 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Вайле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Вайле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1
Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 Вайле - Сённерйюск 1:2 Нествед - Вайле 0:2 Вайле - Фредерисия 3:1 Вайле - Венсюссель 1:0 ФК Копенгаген - Вайле 2:0
ФК Копенгаген
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0
ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1 ФК Копенгаген - Бранн 1:1

Результаты матчей

Вайле
ФК Копенгаген

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вайле
ФК Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Вайле
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Люнгбю
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вайле
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Копенгаген
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Вайле
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Виборг Ибрагим Саид 1 (1)
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 1 (1)
Люнгбю Грегор Паскаль 1
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Силькеборг Куск Каспер 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Люнгбю Грегор Паскаль 1
Видовре Геммер Йонас 1
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    Лучшие коэффициенты
    Вайле
    Ничья
    ФК Копенгаген
    5.31
    4.15
    1.75
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    Где смотреть матч Вайле 0:1 ФК Копенгаген онлайн

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