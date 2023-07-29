Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда ФК Копенгаген играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали

49' Альбентоса Рауль получил желтую карточку от судьи

49' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

48' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Офори Эбенезер получил желтую карточку от судьи

44' Соренсен Кристиан I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

42' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Онугха Герман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Kristian Kirkegaard не смог попасть в створ ударом издали

39' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

38' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Бардгджи Руни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

34' Соренсен Кристиан I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

31' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Онугха Герман нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

30' Ювара Муса из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Ювара Муса получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Ювара Муса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Барри Хамза из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

20' Матч возобновлен

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФК Копенгаген

18' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Вайле

17' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

16' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ФК Копенгаген

15' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Альборнос Миико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Онугха Герман . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

11' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Бардгджи Руни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гонсалвеш Диогу нанес удар в каркас ворот!

10' Бардгджи Руни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

7' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

5' Альборнос Миико из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хорошую попытку сделал Йелерт Элиас . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Вайле

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре