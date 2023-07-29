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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 17. Стадион: .
Дегерфорс
0:0
Первый тайм: 27'
Броммапойкарна
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Броммапойкарна
3.00
3.77
2.60
Все Коэффициенты
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
29
Бергквист
Дуг
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Бузаине
Элиас
5
Гайаю
Джозеф-Клод
7
Ольссон
Себастьян
II
16
Эрквист
Расмус
47
Павлович
Дамьян
13
Pashang
Abdulla
8
Кампос
Диего
1
Хёгг
Лукас
26
Чалышир
Андре
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
15
Samuel
Holm
23
Сёдерстрём
Тим
7
Петтерссон
Оскар
18
Йоханссон
Александр
II
10
Marijan
Cosic
Дегерфорс
5-3-2
Броммапойкарна
3-4-3

История личных встреч

Дегерфорс
Броммапойкарна

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

А
1:2
С
2:1
С
2:3
С
3:2
С
1:0
К
1:4
С
1:1
С
0:2
С
0:2
С
1:0
С
3:3
С
1:0
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.14
1.43

Среднее время на гол

78
63

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Среднее время на гол

63
63

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
63

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 3 (1) 0.17
Вукоевич Диян 3 0.17
Эрквист Расмус 3 0.17
Гравиус Христос 1 0.06
Бузаине Элиас 1 0.06
Мартенссон Йохан 1 0.06
Линделль Эрик 1 0.06
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.06
Павлович Дамьян 1 0.06
Салмон Джастин 1 0.06
Гранат Густав 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 6 (2) 0.35
Фрицсон Людвиг 3 0.18
Васич Никола 3 0.18
Marijan Cosic 2 0.12
Акерманн Кевин 2 0.12
Alexander Jensen 1 0.06
Сёдерстрём Тим 1 0.06
Richie Omorowa 1 0.06
Кроон Самуэль 1 0.06
Samuel Holm 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
Monir Jelassi 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 3 1
Эрквист Расмус 4 0
Корач Сеид 4 0
Павлович Дамьян 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Ольссон Себастьян II 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Кампос Диего 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Шауш Абделькарим Маммар 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Гранат Густав 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Линдгрен Густав 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Чалышир Андре 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Васич Никола 3 0
Акерманн Кевин 3 0
Richie Omorowa 3 0
Samuel Holm 2 0
Amadeus Soegaard 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Alexander Jensen 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Броммапойкарна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
4
Дегерфорс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

25
8

Волевые поражения

2
5
Дегерфорс
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
6% (1)
29% (5)
Броммапойкарна
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

28
9

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
1
8%
6
50%
76-90

Пропущено

14
15
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
3
38%
1-15
3
60%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

26
9
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
5
19%
1
11%
1-15
3
12%
2
22%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
6
23%
2
22%
61-75
2
8%
4
44%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
2
12%
3
15%
1-15
5
29%
29%
4
20%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
3
18%
6
30%
76-90

Пропущено

40
24
23 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
6
15%
3
13%
1-15
7
18%
4
17%
16-30
10
25%
3
13%
31-45
7
18%
3
13%
46-60
7
18%
4
17%
61-75
3
8%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2
Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2
Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2

Результаты матчей

Дегерфорс
Броммапойкарна

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
2
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
3
5
12
1.5
6
10
1
16
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 17 12 3 2 40 - 14 39
2.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
3.
Мальмё
 16 11 2 3 35 - 14 35
4.
Юргорден
 17 9 3 5 25 - 22 30
5.
ИФК Норрчепинг
 16 7 4 5 24 - 20 25
6.
Кальмар
 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Хальмстад
 16 7 4 5 17 - 20 25
8.
Броммапойкарна
 0:0 17 7 2 8 20 - 24 23
9.
Мьельбю
 16 6 4 6 16 - 18 22
10.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 16 4 5 7 21 - 26 17
13.
Дегерфорс
 0:0 18 4 3 11 16 - 41 15
14.
АИК
 16 3 5 8 14 - 20 14
15.
Гётеборг
 16 1 7 8 13 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 16 1 5 10 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 0:0 10 3 3 4 11 - 15 12
9.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
10.
Броммапойкарна
 0:0 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
13.
Сириус
 8 2 1 5 12 - 15 7
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 8 1 3 4 9 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Мьельбю
 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Броммапойкарна
 0:0 9 4 1 4 12 - 15 13
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
13.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
14.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 7 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 0:0 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 4
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Броммапойкарна
3.00
3.77
2.60
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Где смотреть матч Дегерфорс 0:0 Броммапойкарна онлайн

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Дегерфорс
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