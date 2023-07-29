Тур: 17. Стадион: Стора Валла.
0:0
Первый тайм: 27'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Корач СеидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бишис ДжеймиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Дегерфорс
Броммапойкарна
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.14
1.43
Среднее время на гол
78
63
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Среднее время на гол
63
63
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|3 (1)
|0.17
|Вукоевич Диян
|3
|0.17
|Эрквист Расмус
|3
|0.17
|Гравиус Христос
|1
|0.06
|Бузаине Элиас
|1
|0.06
|Мартенссон Йохан
|1
|0.06
|Линделль Эрик
|1
|0.06
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.06
|Павлович Дамьян
|1
|0.06
|Салмон Джастин
|1
|0.06
|Гранат Густав
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|6 (2)
|0.35
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.18
|Васич Никола
|3
|0.18
|Marijan Cosic
|2
|0.12
|Акерманн Кевин
|2
|0.12
|Alexander Jensen
|1
|0.06
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.06
|Richie Omorowa
|1
|0.06
|Кроон Самуэль
|1
|0.06
|Samuel Holm
|0
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|3
|1
|Эрквист Расмус
|4
|0
|Корач Сеид
|4
|0
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Ольссон Себастьян II
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Кампос Диего
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
|Линдгрен Густав
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Чалышир Андре
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Акерманн Кевин
|3
|0
|Richie Omorowa
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Amadeus Soegaard
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Броммапойкарна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
4
Дегерфорс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
25
8
Волевые поражения
2
5
Дегерфорс
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
6% (1)
29% (5)
Броммапойкарна
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
28
9
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
1
8%
6
50%
76-90
Пропущено
14
15
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
1
7%
3
20%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
3
38%
1-15
3
60%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
26
9
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
5
19%
1
11%
1-15
3
12%
2
22%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
6
23%
2
22%
61-75
2
8%
4
44%
76-90
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
2
12%
3
15%
1-15
5
29%
29%
4
20%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
3
18%
6
30%
76-90
Пропущено
40
24
23 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
6
15%
3
13%
1-15
7
18%
4
17%
16-30
10
25%
3
13%
31-45
7
18%
3
13%
46-60
7
18%
4
17%
61-75
3
8%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2
Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2
Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2
Результаты матчей
Дегерфорс
Броммапойкарна
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
45
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
133
512
610
116
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|40 - 14
|39
|2.
|18
|12
|2
|4
|45 - 20
|38
|3.
|16
|11
|2
|3
|35 - 14
|35
|4.
|17
|9
|3
|5
|25 - 22
|30
|5.
|16
|7
|4
|5
|24 - 20
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|7.
|16
|7
|4
|5
|17 - 20
|25
|8.
|0:0
|17
|7
|2
|8
|20 - 24
|23
|9.
|16
|6
|4
|6
|16 - 18
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|11.
|16
|6
|1
|9
|16 - 20
|19
|12.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|13.
|0:0
|18
|4
|3
|11
|16 - 41
|15
|14.
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|15.
|16
|1
|7
|8
|13 - 19
|10
|16.
|16
|1
|5
|10
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|31 - 11
|24
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|20 - 5
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|6.
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|16
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|13.
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|9 - 7
|6
|16.
|8
|0
|3
|5
|4 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|7.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|12.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|15.
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|0:0
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 4
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4