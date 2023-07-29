Тур: 2. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
4:1
Конец матча
0'
1:0
45' ГолWojciech Laski
2:0
66' ГолНене III
75' Желтая карточкаМатысик Милош
2:1
76' ГолLukasz Solowiej
3:1
81' ГолПюлюлю Афимико
87' Желтая карточкаВдовик Бартломей
4:1
88' ГолЛевицки Якуб
90' Желтая карточкаКупиш Томаш
90'+7
Ход матча
45'
1:0
66'
2:0
75'
76'
81'
3:1
87'
88'
4:1
90'
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
45
Кидрич
Рок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Кидрич РокНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Бартош ЯкубЗащитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Jakub Stec
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Пуща Неполомице
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.5
|Нене III
|1
|0.5
|Wojciech Laski
|1
|0.5
|Левицки Якуб
|1
|0.5
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Имас Хесус
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|1
|0.5
|Семашко Артур
|1
|0.5
|Кидрич Рок
|1
|0.5
|Piotr Mrozinski
|0
|0
|Холевяк Матеуш
|0
|0
|Якуба Роман
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купиш Томаш
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Имас Хесус
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Ягеллония Белосток
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
3
43%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1
Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 2:1 Медзь Легница - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония Белосток 0:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0
Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - ЦВКС Ресовия 0:0 Сандецья - Пуща Неполомице 2:3 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Пуща Неполомице
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|3
|Лех
|Мархвиньски Филип
|2
|Ракув
|Зволински Лукаш
|2
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|1 (1)
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 1
|Ягеллония Белосток
|Купиш Томаш
|1
|Лех
|Собех Артур
|1
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|1
|Корона Кельце
|Петров Кирилл
|1