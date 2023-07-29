  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Ягеллония Белосток
4:1
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
1:0
45' Гол
Wojciech Laski
2:0
66' Гол
Нене III
75' Желтая карточка
Матысик Милош
2:1
76' Гол
Lukasz Solowiej
3:1
81' Гол
Пюлюлю Афимико
87' Желтая карточка
Вдовик Бартломей
4:1
88' Гол
Левицки Якуб
90' Желтая карточка
Купиш Томаш
90'+7
1
Аломерович
Златан
19
Ольшевски
Павел
32
Матысик
Милош
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
14
Кубицки
Ярослав
7
Dominik
Marczuk
8
Нене
III
77
Wojciech
Laski
11
Имас
Хесус
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
27
Lukasz
Solowiej
3
Якуба
Роман
70
Хайда
Войцех
14
Jacub
Serafin
9
Семашко
Артур
25
Запольник
Камиль
6
Marcel
Pieczek
45
Кидрич
Рок
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Пуща Неполомице

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КП
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 1 0.5
Нене III 1 0.5
Wojciech Laski 1 0.5
Левицки Якуб 1 0.5
Кубицки Ярослав 0 0
Имас Хесус 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 1 0.5
Семашко Артур 1 0.5
Кидрич Рок 1 0.5
Piotr Mrozinski 0 0
Холевяк Матеуш 0 0
Якуба Роман 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купиш Томаш 1 0
Настич Боян 1 0
Имас Хесус 1 0
Нене III 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Матысик Милош 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Ягеллония Белосток
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
3
43%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1
Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 2:1 Медзь Легница - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония Белосток 0:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0
Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - ЦВКС Ресовия 0:0 Сандецья - Пуща Неполомице 2:3 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Пуща Неполомице

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рух Хожув
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Заглембе Любин
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Гурник Забже
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Заглембе Любин
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Шленск Вроцлав
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЛКС Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шленск Вроцлав
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Заглембе Любин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Сталь Мелец Доманьски Мацей 1 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Ягеллония Белосток Купиш Томаш 1
Лех Собех Артур 1
Рух Хожув Садлок Мацей 1
Корона Кельце Петров Кирилл 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Имас Хесус сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Wojciech Laski бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ягеллония Белосток 4:1 Пуща Неполомице онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     