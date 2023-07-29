Тур: 16. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Моэн Свейн
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Стабек
Молде
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед
31 матч
29%
12.9%
58.1%
9 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.53
1.14
Среднее время на гол
58
78
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
2.64
1.76
Среднее время на гол
34
51
Всего голов
63
46
Голов в среднем за матч
2.03
1.48
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
44
60
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.31
|Бакенга Мушага
|5 (1)
|0.31
|Кабран Кевин
|2
|0.13
|Педерсен Каспер
|1
|0.06
|Костадинов Калоян
|1
|0.06
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Несс Николай
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.41
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.35
|Грёдем Магнус
|4
|0.24
|Линнес Мартин
|4
|0.24
|Китолано Эрик
|4
|0.24
|Эриксен Кристиан I
|3
|0.18
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.18
|Бериша Ветон
|2 (1)
|0.12
|Эйкрем Магнус
|1
|0.06
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.06
|Хансен Беньямин
|1
|0.06
|Ловик Матиас
|1
|0.06
|Эдегор Никлас
|1
|0.06
|Хауган Эйрик
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Лукка Жонатан
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Вангберг Симен
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Хауган Эйрик
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Молде
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
4
Стабек
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Молде
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
2
21
Стабек
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Молде
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
6
Волевые поражения
4
25
Голы по времени матча
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
43%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
3
20%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
63%
2
15%
76-90
Забито
7
24
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
1
14%
3
13%
1-15
2
29%
5
21%
16-30
1
14%
3
13%
31-45
1
14%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
29%
5
21%
76-90
Пропущено
19
5
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
5
26%
0
0%
1-15
3
16%
1
20%
16-30
3
16%
1
20%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
4
21%
2
40%
76-90
Забито
14
39
8 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
4
29%
5
13%
1-15
2
14%
7
18%
16-30
2
14%
7
18%
31-45
1
7%
7
18%
46-60
1
7%
5
13%
61-75
4
29%
8
21%
76-90
Пропущено
27
18
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
5
19%
3
17%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
3
11%
5
28%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
9
33%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1
Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1
Молде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1
Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Молде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Молде 2:1
Результаты матчей
Стабек
Молде
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:4
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Стабек
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
62
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
44
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
142
510
106
213
79
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|43 - 16
|41
|2.
|15
|10
|2
|3
|34 - 22
|32
|3.
|1:0
|17
|10
|2
|5
|39 - 19
|32
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 14
|30
|5.
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|6.
|15
|8
|2
|5
|29 - 22
|26
|7.
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|26 - 25
|21
|9.
|15
|6
|2
|7
|19 - 18
|20
|10.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|12.
|15
|5
|1
|9
|19 - 34
|16
|13.
|0:1
|16
|4
|4
|8
|17 - 25
|16
|14.
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|15.
|15
|3
|2
|10
|18 - 28
|11
|16.
|16
|2
|1
|13
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 12
|19
|5.
|8
|5
|0
|3
|20 - 13
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|9.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|11.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|14.
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|7.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|13.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|14.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|15.
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3