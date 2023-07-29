  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Моэн Свейн
Стабек
0:1
Второй тайм: 73'
Молде
0'
0:1
62' Пенальти
Бериша Ветон

Ход матча

57'
Эдвардс Кертис
Геэльмуйден Херман
 
57'
Пахоник Тобиас
Вальстад Николас
 
62'
0:1
Бериша Ветон
70'
Костадинов Калоян
Крогстад Фредрик
 
71'
 
Хансен Беньямин
Хауган Эйрик

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Молде
44.00
5.60
2.01
Все Коэффициенты
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
10
Геэльмуйден
Херман
47
Лукка
Жонатан
14
Крогстад
Фредрик
11
Вальстад
Николас
9
Бакенга
Мушага
69
Kasper
Waarst
Hoegh
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
14
Кнутсон
Эрлинг
20
Эриксен
Кристиан
I
15
Коса
Маркус
Андреас
22
Грёдем
Магнус
31
Ловик
Матиас
10
Китолано
Эрик
9
Бериша
Ветон
Стабек
3-5-2
Молде
3-5-2

История личных встреч

Стабек
Молде

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед

31 матч

29%
12.9%
58.1%
9 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

Э
2:3
К
1:1
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:3
Э
4:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:3
КН
0:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
4:3
Э
0:5
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
4:3
ТМС
2:1
Э
4:0
Э
2:3
Э
4:0
КН
3:0
Э
0:0

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.53
1.14

Среднее время на гол

58
78

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

2.64
1.76

Среднее время на гол

34
51

Всего голов

63
46

Голов в среднем за матч

2.03
1.48

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

44
60

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.31
Бакенга Мушага 5 (1) 0.31
Кабран Кевин 2 0.13
Педерсен Каспер 1 0.06
Костадинов Калоян 1 0.06
Крогстад Фредрик 0 0
Несс Николай 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.41
Брейвик Эмиль 6 (1) 0.35
Грёдем Магнус 4 0.24
Линнес Мартин 4 0.24
Китолано Эрик 4 0.24
Эриксен Кристиан I 3 0.18
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.18
Бериша Ветон 2 (1) 0.12
Эйкрем Магнус 1 0.06
Хёуген Кристоффер 1 0.06
Хансен Беньямин 1 0.06
Ловик Матиас 1 0.06
Эдегор Никлас 1 0.06
Хауган Эйрик 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Крогстад Фредрик 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Лукка Жонатан 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Вангберг Симен 1 0
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнхильдсен Ола 4 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Бьорнбак Мартин 2 0
Хауган Эйрик 2 0
Риса Бирк 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Китолано Эрик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Петерсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Стабек
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Молде
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
4
Стабек
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Молде
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

2
21
Стабек
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Молде
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

18
6

Волевые поражения

4
25

Голы по времени матча

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
43%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
63%
2
15%
76-90

Забито

7
24
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
1
14%
3
13%
1-15
2
29%
5
21%
16-30
1
14%
3
13%
31-45
1
14%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
29%
5
21%
76-90

Пропущено

19
5
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
5
26%
0
0%
1-15
3
16%
1
20%
16-30
3
16%
1
20%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
4
21%
2
40%
76-90

Забито

14
39
8 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
4
29%
5
13%
1-15
2
14%
7
18%
16-30
2
14%
7
18%
31-45
1
7%
7
18%
46-60
1
7%
5
13%
61-75
4
29%
8
21%
76-90

Пропущено

27
18
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
5
19%
3
17%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
3
11%
5
28%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
9
33%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1
Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1
Молде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1
Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Молде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Молде 2:1

Результаты матчей

Стабек
Молде

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:4
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Стабек
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
6
2
1
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
2
5
10
1.5
10
6
2
13
2.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 16 13 2 1 43 - 16 41
2.
Викинг
 15 10 2 3 34 - 22 32
3.
Молде
 1:0 17 10 2 5 39 - 19 32
4.
Тромсё
 15 9 3 3 21 - 14 30
5.
Бранн
 16 8 3 5 28 - 21 27
6.
Лиллестрём
 15 8 2 5 29 - 22 26
7.
Одд
 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Сарпсборг-08
 15 6 3 6 26 - 25 21
9.
Стрёмсгодсет
 15 6 2 7 19 - 18 20
10.
Русенборг
 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Хёугесунн
 15 5 3 7 14 - 21 18
12.
Хам-Кам
 15 5 1 9 19 - 34 16
13.
Стабек
 0:1 16 4 4 8 17 - 25 16
14.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 32 13
15.
Волеренга
 15 3 2 10 18 - 28 11
16.
Олесунн
 16 2 1 13 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 1:0 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 8 5 0 3 20 - 13 15
6.
Хёугесунн
 7 4 2 1 11 - 8 14
7.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
9.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
10.
Стрёмсгодсет
 7 4 0 3 10 - 6 12
11.
Стабек
 0:1 9 3 3 3 9 - 7 12
12.
Одд
 7 3 2 2 6 - 5 11
13.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
14.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Молде
 1:0 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Лиллестрём
 7 3 2 2 9 - 9 11
6.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
7.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
8.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 0:1 7 1 1 5 8 - 18 4
14.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
15.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Молде
44.00
5.60
2.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стабек 0:1 Молде онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Стабек
Молде
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 