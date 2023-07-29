Тур: 16. Стадион: Наддеруд. Зрители: 3235 Главный судья: Моэн Свейн
Ход матча
62'
0:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Стабек
Молде
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед
31 матч
29%
12.9%
58.1%
9 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.53
1.14
Среднее время на гол
58
78
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
2.64
1.76
Среднее время на гол
34
51
Всего голов
63
46
Голов в среднем за матч
2.03
1.48
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
44
60
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.31
|Бакенга Мушага
|5 (1)
|0.31
|Кабран Кевин
|2
|0.13
|Педерсен Каспер
|1
|0.06
|Костадинов Калоян
|1
|0.06
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Несс Николай
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.41
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.35
|Грёдем Магнус
|4
|0.24
|Линнес Мартин
|4
|0.24
|Китолано Эрик
|4
|0.24
|Эриксен Кристиан I
|3
|0.18
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.18
|Бериша Ветон
|2 (1)
|0.12
|Эйкрем Магнус
|1
|0.06
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.06
|Хансен Беньямин
|1
|0.06
|Ловик Матиас
|1
|0.06
|Эдегор Никлас
|1
|0.06
|Хауган Эйрик
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Лукка Жонатан
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Вангберг Симен
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Хауган Эйрик
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Молде
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
4
Стабек
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Молде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
2
21
Стабек
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Молде
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
18
6
Волевые поражения
4
25
Голы по времени матча
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
3
43%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
5
56%
2
15%
76-90
Забито
7
24
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
1
14%
3
13%
1-15
2
29%
5
21%
16-30
1
14%
3
13%
31-45
1
14%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
29%
5
21%
76-90
Пропущено
19
5
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
5
26%
0
0%
1-15
3
16%
1
20%
16-30
3
16%
1
20%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
4
21%
2
40%
76-90
Забито
14
40
8 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
4
29%
5
13%
1-15
2
14%
7
18%
16-30
2
14%
7
18%
31-45
1
7%
7
18%
46-60
1
7%
6
15%
61-75
4
29%
8
20%
76-90
Пропущено
28
18
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
18%
3
17%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
3
11%
5
28%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
9
32%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1
Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1
Молде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1
Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Молде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Молде 2:1
Результаты матчей
Стабек
Молде
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:4
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Стабек
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
62
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
72
25
45
16
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
152
511
107
214
710
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3