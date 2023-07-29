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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Варта Познань
1:0
Второй тайм: 65'
Гурник Забже
0'
20' Желтая карточка
Щесняк Криспин
1:0
35' Пенальти
Шмыт Каетан
1
Лис
Адриан
21
Купчак
Матеуш
44
Шимонович
Давид
34
Плеснерович
Виктор
2
Бартковски
Якуб
16
Луиш
Мигел
6
Журавски
Мачей
3
Кьельб
Якуб
7
Шмыт
Каетан
29
Визингер
Дарио
77
Савич
Стефан
V
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
13
Триантафиллопулос
Константинос
26
Яницки
Рафал
5
Щесняк
Криспин
6
Расак
Дамиан
17
Kamil
Lukoszek
18
Daisuke
Yokota
10
Подольски
Лукас
16
Ольковски
Павел
21
Кравчик
Пётр
Варта Познань
3-4-3
Гурник Забже
4-1-4-1

История личных встреч

Варта Познань
Гурник Забже

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:0
Э
0:0
ТМК
1:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
101

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 1 (1) 0.5
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плеснерович Виктор 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Daisuke Yokota 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гурник Забже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Варта Познань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гурник Забже
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Варта Познань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гурник Забже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1
Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0
Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 2:1

Результаты матчей

Варта Познань
Гурник Забже

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рух Хожув
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Варта Познань
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Гурник Забже
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Варта Познань
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЛКС Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гурник Забже
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Варта Познань
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Гурник Забже
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Сталь Мелец Доманьски Мацей 1 (1)
Сталь Мелец Шкурин Илья 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Лех Собех Артур 1
Рух Хожув Садлок Мацей 1
Корона Кельце Петров Кирилл 1
Видзев Лодзь Ганоушек Марек 1
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Гурник Забже
2.72
4.70
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варта Познань 1:0 Гурник Забже онлайн

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