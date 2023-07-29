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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Варта Познань
2:0
Конец матча
Гурник Забже
0'
20' Желтая карточка
Щесняк Криспин
1:0
35' Пенальти
Шмыт Каетан
73' Желтая карточка
Яницки Рафал
2:0
87' Гол
Купчак Матеуш
90'+5
1
Лис
Адриан
21
Купчак
Матеуш
44
Шимонович
Давид
34
Плеснерович
Виктор
2
Бартковски
Якуб
16
Луиш
Мигел
6
Журавски
Мачей
3
Кьельб
Якуб
7
Шмыт
Каетан
29
Визингер
Дарио
77
Савич
Стефан
V
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
13
Триантафиллопулос
Константинос
26
Яницки
Рафал
5
Щесняк
Криспин
6
Расак
Дамиан
17
Kamil
Lukoszek
18
Daisuke
Yokota
10
Подольски
Лукас
16
Ольковски
Павел
21
Кравчик
Пётр
Варта Познань
3-4-3
Гурник Забже
4-1-4-1

История личных встреч

Варта Познань
Гурник Забже

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:0
Э
0:0
ТМК
1:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
101

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купчак Матеуш 1 0.5
Шмыт Каетан 1 (1) 0.5
Кьельб Якуб 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плеснерович Виктор 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 1 0
Щесняк Криспин 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Daisuke Yokota 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гурник Забже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Варта Познань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гурник Забже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1
Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0
Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 2:1

Результаты матчей

Варта Познань
Гурник Забже

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Заглембе Любин
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Рух Хожув
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Видзев Лодзь
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Пяст
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Гурник Забже
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛКС Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Пяст
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Видзев Лодзь
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Погонь Щецин Захович Лука 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Лех Муравски Радослав 2
Ягеллония Белосток Купиш Томаш 1
Лех Собех Артур 1
Лех Дуглас Барри 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Г О О О О Л - Шмыт Каетан из команды Варта Познань забивает с точки!
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