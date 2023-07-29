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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 17. Стадион: .
Хальмстад
0:4
Перерыв
Варберг БоИС
0'
0:1
12' Гол
Транберг Робин
0:2
16' Гол
Ле Ру Люк
0:3
35' Гол
Жуниор Элитон
45' Желтая карточка
Транберг Робин
0:4
45' Гол
Жуниор Элитон

Ход матча

12'
0:1
Транберг Робин
(Красники Дион)
16'
0:2
Ле Ру Люк
23'
Пальссон Мальте
Нильссон Малькольм
 
35'
0:3
Жуниор Элитон
45'
 
Транберг Робин
45'
0:4
Жуниор Элитон
(Лушаку Исмет)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Варберг БоИС
36.00
3.55
4.09
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
10
Ахльстранд
Эрик
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
18
Naeem
Mohammed
13
Лав
Джек
Купер
9
Viktor
Granath
43
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
45
Maxime
Sainte
8
Ле
Ру
Люк
10
Лушаку
Исмет
20
Сильверхолт
Оливер
7
Транберг
Робин
37
Красники
Дион
11
Жуниор
Элитон
Хальмстад
4-4-2
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Хальмстад
Варберг БоИС

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

А
1:2
ТМК
0:1
А
1:0
А
1:1
ТМК
3:3
ТМК
1:2
С
3:2
С
1:0
С
1:1
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
2:2
С
1:3

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.63

Среднее время на гол

49
55

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
60

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.35
Ахльстранд Эрик 3 0.18
Naeem Mohammed 2 0.12
Офосу-Айе Фил 1 0.06
Карлссон Каспер 1 0.06
Боаки Томас 1 0.06
Gabriel Wallentin 1 0.06
Сведберг Джонатан 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 3 0.18
Жуниор Элитон 3 0.18
Ле Ру Люк 2 0.12
Альфонси Оливер 2 0.12
Транберг Робин 1 0.06
Дальстрём Никлас 1 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Oemuer Pektas 1 0.06
Линднер Йоаким 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Карлссон Виктор 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 4 0
Gabriel Wallentin 2 1
Карлссон Каспер 3 0
Юханссон Андреас 2 0
Алланссон Йоэль 2 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Viktor Granath 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 4 1
Станисич Оливер 5 0
Ле Ру Люк 4 0
Жуниор Элитон 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Карлссон Виктор 3 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Maxime Sainte 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Эль Уатки Яссин 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Линднер Йоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Красники Дион 1 0
Рённберг Вильмер 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Варберг БоИС
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
5
Хальмстад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Варберг БоИС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

7
1
Хальмстад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Варберг БоИС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
15

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
3
43%
3
21%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90

Пропущено

15
15
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
3
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
5
33%
4
27%
76-90

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Пропущено

22
29
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
7
24%
1-15
5
23%
3
10%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
4
18%
7
24%
46-60
4
18%
3
10%
61-75
7
32%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2
Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0
Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2

Результаты матчей

Хальмстад
Варберг БоИС

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 17 12 3 2 40 - 14 39
2.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
3.
Мальмё
 16 11 2 3 35 - 14 35
4.
Юргорден
 17 9 3 5 25 - 22 30
5.
ИФК Норрчепинг
 16 7 4 5 24 - 20 25
6.
Кальмар
 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Хальмстад
 0:4 17 7 4 6 17 - 24 25
8.
Мьельбю
 16 6 4 6 16 - 18 22
9.
Броммапойкарна
 17 7 1 9 20 - 26 22
10.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 16 4 5 7 21 - 26 17
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
АИК
 16 3 5 8 14 - 20 14
15.
Варберг БоИС
 4:0 17 2 5 10 15 - 30 11
16.
Гётеборг
 16 1 7 8 13 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
8.
Хальмстад
 0:4 9 3 3 3 7 - 10 12
9.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
13.
Сириус
 8 2 1 5 12 - 15 7
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 8 1 3 4 9 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 4:0 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Мьельбю
 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 0:4 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Варберг БоИС
 4:0 9 2 2 5 11 - 14 8
12.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
13.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
14.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 4
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Варберг БоИС
36.00
3.55
4.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хальмстад 0:4 Варберг БоИС онлайн

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Хальмстад
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