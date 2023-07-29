Тур: 17. Стадион: Oerjans Vall.
0:4
Перерыв
0'
0:1
12' ГолТранберг Робин
0:2
16' ГолЛе Ру Люк
0:3
35' ГолЖуниор Элитон
45' Желтая карточкаТранберг Робин
0:4
45' ГолЖуниор Элитон
Ход матча
12'
0:1
16'
0:2
35'
0:3
45'
45'
0:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.88 Победа «Хальмстада»
-
43
Лукич
Стоян
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Martin Skogman
История личных встреч
Хальмстад
Варберг БоИС
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.83
1.63
Среднее время на гол
49
55
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.43
1.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
60
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.35
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.18
|Naeem Mohammed
|2
|0.12
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.06
|Карлссон Каспер
|1
|0.06
|Боаки Томас
|1
|0.06
|Gabriel Wallentin
|1
|0.06
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|3
|0.18
|Жуниор Элитон
|3
|0.18
|Ле Ру Люк
|2
|0.12
|Альфонси Оливер
|2
|0.12
|Транберг Робин
|1
|0.06
|Дальстрём Никлас
|1
|0.06
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.06
|Oemuer Pektas
|1
|0.06
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|4
|1
|Станисич Оливер
|5
|0
|Ле Ру Люк
|4
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Лушаку Исмет
|4
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Maxime Sainte
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Эль Уатки Яссин
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Красники Дион
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Варберг БоИС
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
5
Хальмстад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Варберг БоИС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
7
1
Хальмстад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Варберг БоИС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
15
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
3
43%
3
21%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90
Пропущено
15
15
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
3
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
5
33%
4
27%
76-90
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Пропущено
22
29
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
7
24%
1-15
5
23%
3
10%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
4
18%
7
24%
46-60
4
18%
3
10%
61-75
7
32%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2
Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0
Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2
Результаты матчей
Хальмстад
Варберг БоИС
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
97
79
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|40 - 14
|39
|2.
|18
|12
|2
|4
|45 - 20
|38
|3.
|16
|11
|2
|3
|35 - 14
|35
|4.
|17
|9
|3
|5
|25 - 22
|30
|5.
|16
|7
|4
|5
|24 - 20
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|7.
|0:4
|17
|7
|4
|6
|17 - 24
|25
|8.
|16
|6
|4
|6
|16 - 18
|22
|9.
|17
|7
|1
|9
|20 - 26
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|11.
|16
|6
|1
|9
|16 - 20
|19
|12.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|13.
|18
|5
|2
|11
|18 - 41
|17
|14.
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|15.
|4:0
|17
|2
|5
|10
|15 - 30
|11
|16.
|16
|1
|7
|8
|13 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|31 - 11
|24
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|20 - 5
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|6.
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|16
|7.
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|8.
|0:4
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|13.
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|9 - 7
|6
|16.
|4:0
|8
|0
|3
|5
|4 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|0:4
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|7.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|4:0
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|12.
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|13.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|15.
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 4
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.88 Победа «Хальмстада»
-