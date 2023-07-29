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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 7706
Хальмстад
0:5
Конец матча
Варберг БоИС
0'
0:1
12' Гол
Транберг Робин
0:2
16' Гол
Ле Ру Люк
0:3
35' Гол
Жуниор Элитон
45' Желтая карточка
Транберг Робин
0:4
45' Гол
Жуниор Элитон
76' Желтая карточка
Баффо Джозеф
81' Желтая карточка
Maxime Sainte
0:5
85' Гол
Станисич Оливер
89' Желтая карточка
Биркфельдт Йон
90' Желтая карточка
Красники Дион
90'+3
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
10
Ахльстранд
Эрик
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
18
Naeem
Mohammed
13
Лав
Джек
Купер
9
Viktor
Granath
43
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
45
Maxime
Sainte
8
Ле
Ру
Люк
10
Лушаку
Исмет
20
Сильверхолт
Оливер
7
Транберг
Робин
37
Красники
Дион
11
Жуниор
Элитон
Хальмстад
4-4-2
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Хальмстад
Варберг БоИС

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

А
1:2
ТМК
0:1
А
1:0
А
1:1
ТМК
3:3
ТМК
1:2
С
3:2
С
1:0
С
1:1
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
2:2
С
1:3

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.63

Среднее время на гол

49
55

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
60

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.35
Ахльстранд Эрик 3 0.18
Naeem Mohammed 2 0.12
Офосу-Айе Фил 1 0.06
Карлссон Каспер 1 0.06
Боаки Томас 1 0.06
Gabriel Wallentin 1 0.06
Сведберг Джонатан 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 3 0.18
Жуниор Элитон 3 0.18
Ле Ру Люк 2 0.12
Альфонси Оливер 2 0.12
Транберг Робин 1 0.06
Станисич Оливер 1 0.06
Дальстрём Никлас 1 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Oemuer Pektas 1 0.06
Линднер Йоаким 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 4 0
Gabriel Wallentin 2 1
Карлссон Каспер 3 0
Юханссон Андреас 2 0
Алланссон Йоэль 2 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Баффо Джозеф 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Viktor Granath 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 4 1
Станисич Оливер 5 0
Ле Ру Люк 4 0
Жуниор Элитон 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Карлссон Виктор 3 0
Maxime Sainte 3 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Красники Дион 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Эль Уатки Яссин 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Линднер Йоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Варберг БоИС
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
5
Хальмстад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Варберг БоИС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

7
1
Хальмстад
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Варберг БоИС
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

12
15

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

12
14
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
8%
4
29%
1-15
4
33%
3
21%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90

Пропущено

15
15
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
3
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
5
33%
4
27%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
3
18%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

27
29
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
7%
7
24%
1-15
6
22%
3
10%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
4
15%
7
24%
46-60
4
15%
3
10%
61-75
8
30%
30%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2
Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0
Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2

Результаты матчей

Хальмстад
Варберг БоИС

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
7 раз 41%
1
3 раза 18%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
4
3
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
7
7
10
1.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 17 12 3 2 40 - 14 39
2.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
3.
Мальмё
 16 11 2 3 35 - 14 35
4.
Юргорден
 17 9 3 5 25 - 22 30
5.
ИФК Норрчепинг
 16 7 4 5 24 - 20 25
6.
Кальмар
 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Хальмстад
 17 7 4 6 17 - 25 25
8.
Мьельбю
 16 6 4 6 16 - 18 22
9.
Броммапойкарна
 17 7 1 9 20 - 26 22
10.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 16 4 5 7 21 - 26 17
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
АИК
 16 3 5 8 14 - 20 14
15.
Варберг БоИС
 17 2 5 10 16 - 30 11
16.
Гётеборг
 16 1 7 8 13 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
8.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
9.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
13.
Сириус
 8 2 1 5 12 - 15 7
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 8 1 3 4 9 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Мьельбю
 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
12.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
13.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
14.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
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Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Варберг БоИС Транберг Робин 1 4
Сириус Стенссон Даниэль 1 4
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    • 46'
      Naeem Mohammed уходит с поля. Алланссон Йоэль выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Хальмстад 0:5 Варберг БоИС онлайн

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