Тур: 17. Стадион: Oerjans Vall. Зрители: 7706
0:5
Конец матча
0'
0:1
12' ГолТранберг Робин
0:2
16' ГолЛе Ру Люк
0:3
35' ГолЖуниор Элитон
45' Желтая карточкаТранберг Робин
0:4
45' ГолЖуниор Элитон
76' Желтая карточкаБаффо Джозеф
81' Желтая карточкаMaxime Sainte
0:5
85' ГолСтанисич Оливер
89' Желтая карточкаБиркфельдт Йон
90' Желтая карточкаКрасники Дион
90'+3
Ход матча
12'
0:1
16'
0:2
35'
0:3
45'
45'
0:4
76'
81'
85'
0:5
89'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 9
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
43
Лукич
Стоян
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Martin Skogman
История личных встреч
Хальмстад
Варберг БоИС
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.83
1.63
Среднее время на гол
49
55
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.43
1.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
60
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.35
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.18
|Naeem Mohammed
|2
|0.12
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.06
|Карлссон Каспер
|1
|0.06
|Боаки Томас
|1
|0.06
|Gabriel Wallentin
|1
|0.06
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|3
|0.18
|Жуниор Элитон
|3
|0.18
|Ле Ру Люк
|2
|0.12
|Альфонси Оливер
|2
|0.12
|Транберг Робин
|1
|0.06
|Станисич Оливер
|1
|0.06
|Дальстрём Никлас
|1
|0.06
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.06
|Oemuer Pektas
|1
|0.06
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Баффо Джозеф
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|4
|1
|Станисич Оливер
|5
|0
|Ле Ру Люк
|4
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Лушаку Исмет
|4
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Maxime Sainte
|3
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Красники Дион
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Эль Уатки Яссин
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Варберг БоИС
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
5
Хальмстад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Варберг БоИС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
7
1
Хальмстад
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Варберг БоИС
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
12
15
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
12
14
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
8%
4
29%
1-15
4
33%
3
21%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90
Пропущено
15
15
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
3
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
5
33%
4
27%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
3
18%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
27
29
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
7%
7
24%
1-15
6
22%
3
10%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
4
15%
7
24%
46-60
4
15%
3
10%
61-75
8
30%
30%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2
Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0
Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2
Результаты матчей
Хальмстад
Варберг БоИС
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
7 раз 41%
1
3 раза 18%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
44
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
44
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
107
710
314
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 4
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 4