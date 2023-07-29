Тур: 27.
0:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
36'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Martin
Garay
18
Blas
Armoa
22
Кампи
Гастон
58
Elian
Irala
46
Силва
Томаш
49
Diego
Perea
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blas ArmoaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Sara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
-
58 Elian IralaПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Diego PereaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
-
-
-
-
-
30 Nahuel Arias
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Тигре
Сан-Лоренсо Альмагро
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.55
0.89
Среднее время на гол
58
101
Всего голов
6
24
Голов в среднем за матч
0.67
2.18
Среднее время на гол
135
41
Всего голов
23
32
Голов в среднем за матч
1.15
1.6
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
78
56
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|11 (2)
|0.41
|Brian Abel Luciatti
|3
|0.11
|Blas Armoa
|3
|0.11
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.07
|Кастро Алексис
|1
|0.04
|Tomas Badaloni
|1
|0.04
|Молинас Аарон
|1
|0.04
|Agustin Cardozo
|1
|0.04
|Brian Leizza
|1
|0.04
|Martin Garay
|0
|0
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|5 (2)
|0.19
|Барейро Адам
|5 (2)
|0.19
|Jalil Elias
|2
|0.07
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.07
|Ivan Leguizamon
|2
|0.07
|Malcom Braida
|1
|0.04
|Марони Гонсало
|1
|0.04
|Гаттони Федерико
|1
|0.04
|Бланди Николас
|1
|0.04
|Рафа II
|1
|0.04
|Gaston Hernandez
|1
|0.04
|Agustin Martegani
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|5
|2
|Ретеги Матео
|5
|0
|Меносси Лукас
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Lautaro Montoya
|2
|1
|Lucas Blondel
|3
|0
|Cristian Zabala
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Agustin Cardozo
|2
|0
|Blas Armoa
|2
|0
|Agustin Obando
|2
|0
|Martin Ortega
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nahuel Barrios
|6
|2
|Барейро Адам
|8
|0
|Рафа II
|5
|1
|Gaston Hernandez
|3
|2
|Баталья Аугусто
|5
|0
|Вомбергар Андрес
|5
|0
|Malcom Braida
|5
|0
|Jalil Elias
|4
|0
|Гаттони Федерико
|4
|0
|Гиай Агустин
|2
|1
|Бланди Николас
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Agustin Martegani
|2
|0
|Ivan Leguizamon
|2
|0
|Francisco Perruzzi
|2
|0
|Siro Rosane
|0
|1
|Facundo Altamirano
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Manuel Insurralde
|1
|0
|Ezequiel Herrera
|1
|0
|Ruben Dario Insua
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сан-Лоренсо Альмагро
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
4
Тигре
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
12
11
Тигре
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Сан-Лоренсо Альмагро
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
65% (17)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
18
15
Голы по времени матча
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
18%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
4
36%
2
18%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
7
78%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
7
47%
1
11%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
1
8%
5
45%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Пропущено
15
3
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 2
4
27%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
6
40%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
24
22
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 11
2
8%
2
9%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
8
33%
3
14%
31-45
2
8%
8
36%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
3
13%
7
32%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
30
12
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 2
16 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 10
6
20%
3
25%
1-15
2
7%
7
58%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
6
20%
1
8%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
9
30%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1
Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Результаты матчей
Тигре
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:0
6 раз 43%
0:0
5 раз 36%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
8 раз 31%
0:0
7 раз 27%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тигре
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
86
48
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
84
410
210
113
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
1610
818
422
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|4
|4
|50 - 20
|61
|2.
|27
|14
|8
|5
|42 - 23
|50
|3.
|0:0
|27
|12
|11
|4
|23 - 11
|47
|4.
|27
|12
|9
|6
|35 - 24
|45
|5.
|27
|13
|5
|9
|33 - 24
|44
|6.
|27
|12
|8
|7
|36 - 23
|44
|7.
|26
|11
|9
|6
|36 - 27
|42
|8.
|27
|10
|12
|5
|36 - 29
|42
|9.
|27
|11
|7
|9
|31 - 22
|40
|10.
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|11.
|27
|9
|10
|8
|25 - 27
|37
|12.
|27
|10
|6
|11
|20 - 26
|36
|13.
|27
|9
|9
|9
|36 - 35
|36
|14.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|15.
|27
|8
|11
|8
|24 - 24
|35
|16.
|26
|9
|6
|11
|25 - 28
|33
|17.
|26
|8
|8
|10
|22 - 31
|32
|18.
|0:0
|27
|8
|8
|11
|25 - 29
|32
|19.
|27
|7
|9
|11
|23 - 26
|30
|20.
|27
|7
|9
|11
|21 - 32
|30
|21.
|27
|6
|12
|9
|19 - 25
|30
|22.
|26
|7
|8
|11
|23 - 37
|29
|23.
|27
|7
|8
|12
|20 - 30
|29
|24.
|27
|6
|10
|11
|23 - 32
|28
|25.
|26
|5
|12
|9
|24 - 26
|27
|26.
|26
|4
|13
|9
|20 - 31
|25
|27.
|26
|5
|7
|14
|17 - 29
|22
|28.
|26
|5
|4
|17
|16 - 34
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|26 - 7
|36
|2.
|14
|9
|5
|0
|27 - 11
|32
|3.
|0:0
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|4.
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|9.
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|10.
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|11.
|13
|6
|6
|1
|13 - 5
|24
|12.
|14
|6
|5
|3
|20 - 17
|23
|13.
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|14.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|15.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|16.
|14
|5
|6
|3
|12 - 11
|21
|17.
|14
|5
|6
|3
|11 - 11
|21
|18.
|14
|5
|5
|4
|9 - 11
|20
|19.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|20.
|14
|3
|9
|2
|16 - 11
|18
|21.
|13
|4
|5
|4
|16 - 13
|17
|22.
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|23.
|14
|5
|2
|7
|9 - 11
|17
|24.
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|25.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|26.
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|2.
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|13
|5
|4
|4
|13 - 14
|19
|4.
|13
|5
|3
|5
|15 - 12
|18
|5.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|11 - 9
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|7.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 15
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|9.
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|10.
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|11.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|12.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 18
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|7 - 13
|13
|15.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|16.
|14
|2
|7
|5
|7 - 13
|13
|17.
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|18.
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|22.
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|23.
|13
|1
|7
|5
|9 - 18
|10
|24.
|14
|2
|4
|8
|11 - 26
|10
|25.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|26.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|27.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|28.
|14
|1
|3
|10
|5 - 17
|6
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|12 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 8
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 9