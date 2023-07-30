Тур: 27.
2:0
Конец матча
0'
36' Красная карточкаDiego Perea
1:0
45' ГолМеносси Лукас
70' Желтая карточкаКампи Гастон
2:0
90' ГолTomas Badaloni
90'+7
Ход матча
36'
45'
1:0
70'
90'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
24
Martin
Garay
18
Blas
Armoa
22
Кампи
Гастон
46
Силва
Томаш
58
Elian
Irala
49
Diego
Perea
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blas ArmoaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Sara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
58 Elian IralaПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Diego PereaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
-
-
-
-
-
30 Nahuel Arias
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Тигре
Сан-Лоренсо Альмагро
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.55
0.89
Среднее время на гол
58
101
Всего голов
6
24
Голов в среднем за матч
0.67
2.18
Среднее время на гол
135
41
Всего голов
23
32
Голов в среднем за матч
1.15
1.6
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
78
56
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|11 (2)
|0.41
|Brian Abel Luciatti
|3
|0.11
|Blas Armoa
|3
|0.11
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.07
|Tomas Badaloni
|2
|0.07
|Кастро Алексис
|1
|0.04
|Молинас Аарон
|1
|0.04
|Меносси Лукас
|1
|0.04
|Agustin Cardozo
|1
|0.04
|Brian Leizza
|1
|0.04
|Martin Garay
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|5 (2)
|0.19
|Барейро Адам
|5 (2)
|0.19
|Jalil Elias
|2
|0.07
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.07
|Ivan Leguizamon
|2
|0.07
|Malcom Braida
|1
|0.04
|Марони Гонсало
|1
|0.04
|Гаттони Федерико
|1
|0.04
|Бланди Николас
|1
|0.04
|Рафа II
|1
|0.04
|Gaston Hernandez
|1
|0.04
|Agustin Martegani
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|5
|2
|Ретеги Матео
|5
|0
|Меносси Лукас
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Lautaro Montoya
|2
|1
|Lucas Blondel
|3
|0
|Cristian Zabala
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Agustin Cardozo
|2
|0
|Blas Armoa
|2
|0
|Agustin Obando
|2
|0
|Martin Ortega
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nahuel Barrios
|6
|2
|Барейро Адам
|8
|0
|Рафа II
|5
|1
|Gaston Hernandez
|3
|2
|Баталья Аугусто
|5
|0
|Вомбергар Андрес
|5
|0
|Malcom Braida
|5
|0
|Jalil Elias
|4
|0
|Гаттони Федерико
|4
|0
|Гиай Агустин
|2
|1
|Кампи Гастон
|3
|0
|Бланди Николас
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Agustin Martegani
|2
|0
|Ivan Leguizamon
|2
|0
|Francisco Perruzzi
|2
|0
|Siro Rosane
|0
|1
|Diego Perea
|0
|1
|Facundo Altamirano
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Manuel Insurralde
|1
|0
|Ezequiel Herrera
|1
|0
|Ruben Dario Insua
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сан-Лоренсо Альмагро
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
4
Тигре
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
12
11
Тигре
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Сан-Лоренсо Альмагро
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
11% (3)
63% (17)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
18
15
Голы по времени матча
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
5
38%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
7
64%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
7
47%
2
18%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
1
8%
5
45%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Пропущено
15
3
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 2
4
27%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
6
40%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
26
22
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 12
2
8%
2
9%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
9
35%
3
14%
31-45
2
8%
8
36%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
4
15%
7
32%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
30
14
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 3
16 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 11
6
20%
3
21%
1-15
2
7%
7
50%
16-30
2
7%
1
7%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
9
30%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1
Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Результаты матчей
Тигре
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
6 раз 43%
0:0
5 раз 36%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
8 раз 30%
0:0
7 раз 26%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тигре
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
86
58
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
85
410
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
1611
918
423
126
225
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|12 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 8
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 9