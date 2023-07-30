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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 27.
Тигре
2:0
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
36' Красная карточка
Diego Perea
1:0
45' Гол
Меносси Лукас
70' Желтая карточка
Кампи Гастон
2:0
90' Гол
Tomas Badaloni
90'+7
33
Рохас
Сантьяго
24
Martin
Garay
2
Victor
Emanuel
Aguilera
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
5
Sebastian
Prediger
II
16
Кастро
Алексис
28
Молинас
Аарон
18
Blas
Armoa
29
Tomas
Badaloni
1
Facundo
Altamirano
15
Diego
Calcaterra
35
Gonzalo
Lujan
Melli
22
Кампи
Гастон
32
Ezequiel
Herrera
46
Силва
Томаш
50
Francisco
Perruzzi
58
Elian
Irala
20
Agustin
Martegani
49
Diego
Perea
9
Бланди
Николас
Тигре
4-4-2
Сан-Лоренсо Альмагро
5-3-2

История личных встреч

Тигре
Сан-Лоренсо Альмагро

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:1
С
2:2
С
1:2
П
4:3
П
1:1
П
0:2
П
2:2
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:3
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
2:3
ПА
1:3
ПА
1:2
ПА
0:1
ПАК
1:5

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.55
0.89

Среднее время на гол

58
101

Всего голов

6
24

Голов в среднем за матч

0.67
2.18

Среднее время на гол

135
41

Всего голов

23
32

Голов в среднем за матч

1.15
1.6

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

78
56

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 11 (2) 0.41
Brian Abel Luciatti 3 0.11
Blas Armoa 3 0.11
Колидио Факундо 2 (1) 0.07
Tomas Badaloni 2 0.07
Кастро Алексис 1 0.04
Молинас Аарон 1 0.04
Меносси Лукас 1 0.04
Agustin Cardozo 1 0.04
Brian Leizza 1 0.04
Martin Garay 0 0
Lucas Blondel 0 0
Cristian Zabala 0 0
Martin Ortega 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 5 (2) 0.19
Барейро Адам 5 (2) 0.19
Jalil Elias 2 0.07
Cristian Nahuel Barrios 2 0.07
Ivan Leguizamon 2 0.07
Malcom Braida 1 0.04
Марони Гонсало 1 0.04
Гаттони Федерико 1 0.04
Бланди Николас 1 0.04
Рафа II 1 0.04
Gaston Hernandez 1 0.04
Agustin Martegani 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 5 2
Ретеги Матео 5 0
Меносси Лукас 4 0
Молинас Аарон 4 0
Lautaro Montoya 2 1
Lucas Blondel 3 0
Cristian Zabala 3 0
Brian Leizza 3 0
Кабрера Виктор 2 0
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Agustin Cardozo 2 0
Blas Armoa 2 0
Agustin Obando 2 0
Martin Ortega 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Колидио Факундо 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Martin Garay 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nahuel Barrios 6 2
Барейро Адам 8 0
Рафа II 5 1
Gaston Hernandez 3 2
Баталья Аугусто 5 0
Вомбергар Андрес 5 0
Malcom Braida 5 0
Jalil Elias 4 0
Гаттони Федерико 4 0
Гиай Агустин 2 1
Кампи Гастон 3 0
Бланди Николас 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Карлос Санчес 2 0
Agustin Martegani 2 0
Ivan Leguizamon 2 0
Francisco Perruzzi 2 0
Siro Rosane 0 1
Diego Perea 0 1
Facundo Altamirano 1 0
Марони Гонсало 1 0
Manuel Insurralde 1 0
Ezequiel Herrera 1 0
Ruben Dario Insua 1 0

Результаты матчей

Тигре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сан-Лоренсо Альмагро
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

6
4
Тигре
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

12
11
Тигре
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Сан-Лоренсо Альмагро
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
11% (3)
63% (17)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

18
15

Голы по времени матча

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
5
38%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
7
64%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
7
47%
2
18%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
1
8%
5
45%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Пропущено

15
3
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 2
4
27%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
6
40%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

26
22
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 12
2
8%
2
9%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
9
35%
3
14%
31-45
2
8%
8
36%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
4
15%
7
32%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

30
14
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 3
16 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 11
6
20%
3
21%
1-15
2
7%
7
50%
16-30
2
7%
1
7%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
9
30%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1
Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0

Результаты матчей

Тигре
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
6 раз 43%
0:0
5 раз 36%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
8 раз 30%
0:0
7 раз 26%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тигре
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
6
5
8
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
5
4
10
1.5
2
11
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
16
11
9
18
1.5
4
23
1
26
2.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 27 19 4 4 50 - 20 61
2.
Тальерес Кордоба
 27 14 8 5 42 - 23 50
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 27 12 10 5 23 - 13 46
4.
Эстудиантес Ла Плата
 27 12 9 6 35 - 24 45
5.
Бока Хуниорс
 27 13 5 9 33 - 24 44
6.
Дефенса и Хустисия
 27 12 8 7 36 - 23 44
7.
Ланус
 26 11 9 6 36 - 27 42
8.
Росарио Сентраль
 27 10 12 5 36 - 29 42
9.
Архентинос Хуниорс
 27 11 7 9 31 - 22 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Атлетико Тукуман
 27 9 10 8 25 - 27 37
12.
Бельграно
 27 10 6 11 20 - 26 36
13.
Расинг Авельянеда
 27 9 9 9 36 - 35 36
14.
Барракас Сентраль
 26 8 11 7 25 - 28 35
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 27 8 11 8 24 - 24 35
16.
Тигре
 27 9 7 11 27 - 29 34
17.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
18.
Институто Кордоба
 26 8 8 10 22 - 31 32
19.
Сармьенто
 27 7 9 11 23 - 26 30
20.
Банфилд
 27 7 9 11 21 - 32 30
21.
Унион Санта-Фе
 27 6 12 9 19 - 25 30
22.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 27 7 8 12 20 - 30 29
24.
Индепендьенте Авельянеда
 27 6 10 11 23 - 32 28
25.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
26.
Колон
 26 4 13 9 20 - 31 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 26 5 4 17 16 - 34 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 12 0 1 26 - 7 36
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Бока Хуниорс
 14 8 3 3 19 - 10 27
5.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 3 3 24 - 13 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 6 1 13 - 5 24
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Бельграно
 13 6 4 3 12 - 8 22
14.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
15.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
16.
Барракас Сентраль
 14 5 6 3 12 - 11 21
17.
Институто Кордоба
 14 5 6 3 11 - 11 21
18.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
19.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
20.
Тигре
 13 5 3 5 14 - 14 18
21.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
22.
Сармьенто
 13 4 5 4 16 - 13 17
23.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 12 - 12 17
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 5 2 7 9 - 11 17
25.
Индепендьенте Авельянеда
 13 4 4 5 15 - 17 16
26.
Колон
 14 3 7 4 14 - 19 16
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 7 4 2 24 - 13 25
2.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
3.
Эстудиантес Ла Плата
 13 5 4 4 13 - 14 19
4.
Дефенса и Хустисия
 13 5 3 5 15 - 12 18
5.
Бока Хуниорс
 13 5 2 6 14 - 14 17
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 4 5 4 11 - 11 17
7.
Тигре
 14 4 4 6 13 - 15 16
8.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
9.
Ланус
 14 3 7 4 18 - 18 16
10.
Атлетико Тукуман
 14 3 6 5 10 - 14 15
11.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
12.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
13.
Расинг Авельянеда
 13 3 4 6 16 - 18 13
14.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
15.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
16.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Банфилд
 13 2 4 7 12 - 21 10
23.
Росарио Сентраль
 13 1 7 5 9 - 18 10
24.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
25.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
26.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 14 1 3 10 5 - 17 6
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 12 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 8
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Молинас Аарон сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Меносси Лукас бьет в цель!
    • 36'
      УДАЛЕНИЕ! - Diego Perea увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
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