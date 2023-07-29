Тур: 17.
0:0
Второй тайм: 76'
0'
10' Желтая карточкаHuan Nino2
19' Желтая карточкаМарлон
20' Желтая карточкаАндре
27' Желтая карточкаМендоса Стивен
0:0
27' Не забитый пенальтиФернандес Леонардо
42' Желтая карточкаФернандес Леонардо
45' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
47' Желтая карточкаДодо Родолфо
Ход матча
10'
19'
20'
27'
27'
47'
59'
70'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Huan
Nino2
4
Марлон
16
Diogo
VII
7
Андре
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
16
Додо
Родолфо
19
Дуглас
XV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
4 МарлонЗащитник
-
16 Diogo VIIЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 LeleНападающий
-
11 KenoНападающий
-
22 Pedro Rangel
-
55 Daniel XII
-
23 Guga3
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Joao Lucas2Защитник
-
28 JoaquimЗащитник
- Защитник
-
16 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
24 МессиасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Lucas Braga
-
97 Luan Dias
-
-
38 Kevyson
-
-
Главный тренер: Paulo Turra
История личных встреч
Флуминенсе
Сантос
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.9
1.1
Среднее время на гол
47
81
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.72
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
52
95
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|4
|0.24
|Гансо Пауло
|3
|0.18
|Vinicius Lima
|3
|0.18
|Lele
|2
|0.12
|Джон Кеннеди
|2
|0.12
|Huan Nino2
|2
|0.12
|Samuel VII
|1
|0.06
|Мело Фелипе
|1
|0.06
|Алан VI
|1
|0.06
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.06
|Gabriel Pirani
|1
|0.06
|Ариас Джон
|0
|0
|Марсело Виера
|0
|0
|Keno
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|6 (2)
|0.35
|Мендоса Стивен
|5 (1)
|0.29
|Deivid de Souza
|2
|0.12
|Angelo Borges
|2
|0.12
|Лима Лукас III
|1
|0.06
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.06
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.06
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
|Лукас Жан
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|6
|1
|Fernando Diniz
|3
|2
|Мело Фелипе
|5
|0
|Джон Кеннеди
|5
|0
|Huan Nino2
|3
|1
|Samuel VII
|4
|0
|Ариас Джон
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Keno
|3
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Vinicius Lima
|2
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Фернандес Леонардо
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|7
|0
|Дуглас XV
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|1
|Luan Dias
|3
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Мессиас
|2
|0
|Deivid de Souza
|2
|0
|Joaquim
|2
|0
|Мендоса Стивен
|2
|0
|Лима Лукас III
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Владимир
|0
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Пауло Турра
|0
|1
|Мезенга Бруно
|1
|0
|Додо Родолфо
|1
|0
|Жуан Пауло
|1
|0
|Lucas Pires
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Lucas Braga
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Joao Lucas2
|1
|0
|Леонардо Маркос
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Kevyson
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сантос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
2
Флуминенсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сантос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
7
13
Флуминенсе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сантос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
13
3
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
1
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
11%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
4
44%
2
13%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Забито
22
18
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
3
14%
3
17%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
6
27%
3
17%
31-45
8
36%
3
17%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
15
25
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
2
8%
1-15
4
27%
5
20%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
3
20%
4
16%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
4
27%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2
Сантос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0
Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2
Результаты матчей
Флуминенсе
Сантос
Точный счет
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
2:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Сантос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
53
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
97
511
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|28 - 9
|40
|2.
|15
|9
|2
|4
|25 - 20
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|16
|7
|7
|2
|28 - 14
|28
|5.
|1:2
|17
|8
|2
|7
|23 - 20
|26
|6.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|21 - 16
|26
|7.
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|8.
|16
|6
|7
|3
|22 - 16
|25
|9.
|2:1
|17
|7
|4
|6
|18 - 13
|25
|10.
|1:1
|17
|6
|6
|5
|14 - 17
|24
|11.
|16
|6
|5
|5
|17 - 15
|23
|12.
|1:1
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|13.
|16
|5
|6
|5
|18 - 15
|21
|14.
|0:0
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|15.
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|16.
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|17.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|18.
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|19.
|15
|2
|4
|9
|17 - 33
|10
|20.
|15
|2
|3
|10
|11 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|1:2
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|10.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|11.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 13
|13
|12.
|2:1
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|17.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|19.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|20.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|2:1
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|3.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|4.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|10.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|12.
|1:2
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|13.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|15.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|17.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|6 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6
|Гойяс
|Магиньо
|1 6