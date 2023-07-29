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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 17.
Атлетико Паранаэнсе
1:2
Второй тайм: 75'
Крузейро
0'
0:1
8' Гол
Артур Гомес
16' Желтая карточка
Видаль Артуро
22' Желтая карточка
Паласиос Элибельтон
0:2
37' Гол
Артур Гомес
1:2
42' Гол
Madson II
1
Bento
Krepski
22
Madson
II
42
Matheus
Felipe
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
17
Hugo
Moura
23
Видаль
Артуро
8
Витор
Буэно
14
Каноббио
Агустин
9
Роке
Витор
28
Tomas
Cuello
1
Рафаэл
Кабрал
24
Паласиос
Элибельтон
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
16
Lucas
Silva
IV
23
Machado
7
Витал
Матеус
11
Уэсли
Лопес
19
Артур
Гомес
VIII
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Крузейро

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

28 матчей

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
К
1:1
К
1:2
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:3
КСМР
2:1
СA
2:2
СA
2:0
БСА
2:0
БСА
2:3
БСА
1:0
БСА
2:2
КБ
1:2
КБ
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.15
0.93

Среднее время на гол

78
96

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1
1.15

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

1.07
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

84
86

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 8 0.47
Christian Cardoso 4 0.24
Витор Буэно 2 (2) 0.12
Erick2 2 0.12
Виллиан Сикейра 2 0.12
Pablo I 1 0.06
Madson II 1 0.06
Каноббио Агустин 1 0.06
Энрике Педру II 1 0.06
Сантана Алекс 1 0.06
Khellven 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 3 0.18
Уэсли Лопес 3 0.18
Gilberto IV 3 0.18
Хавьер Марлон 2 0.12
Артур Гомес VIII 2 0.12
Machado 1 0.06
Рамиро 1 0.06
Дурадо Энрике 1 0.06
Маркес Лукас 1 0.06
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Igor Marques 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантана Алекс 3 1
Витор Буэно 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Thiago Heleno 3 0
Madson II 3 0
Каноббио Агустин 3 0
Erick2 3 0
Bento Krepski 3 0
Роке Витор 3 0
Pablo I 2 0
Hugo Moura 2 0
Leonardo Linck 2 0
Видаль Артуро 1 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
David Terans 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Khellven 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Vinicius Kaue 1 0
Фернандиньо XII 1 0
Wesley Carvalho 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 4 0
Рамиро 3 0
Виллиам Фуртадо 3 0
Gilberto IV 3 0
Нерис 3 0
Хавьер Марлон 3 0
Jussa 3 0
Wallisson 3 0
Рафаэл Кабрал 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Насименто Бруно III 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Machado 1 0
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Паласиос Элибельтон 1 0
Igor Marques 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики 1 0
Vinicius Robert 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
4
Атлетико Паранаэнсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

6
3
Атлетико Паранаэнсе
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Крузейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
4
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
13%
76-90

Забито

22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
2
9%
2
13%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
7
32%
4
27%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
17%
1
8%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
28%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1
Крузейро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0
Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Крузейро

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
1
8
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
8
8
1.5
4
12
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 13 1 2 28 - 9 40
2.
Гремио
 15 9 2 4 25 - 20 29
3.
Фламенго
 16 8 4 4 28 - 19 28
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 7 2 28 - 14 28
5.
Атлетико Паранаэнсе
 1:2 17 8 2 7 23 - 20 26
6.
Флуминенсе
 0:0 17 7 5 5 21 - 16 26
7.
Сан-Паулу
 16 7 4 5 23 - 16 25
8.
Ред Булл Брагантино
 16 6 7 3 22 - 16 25
9.
Крузейро
 2:1 17 7 4 6 18 - 13 25
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 17 6 6 5 14 - 17 24
11.
Форталеза Сеара
 16 6 5 5 17 - 15 23
12.
Куяба
 1:1 17 6 5 6 17 - 19 23
13.
Атлетико Минейро
 16 5 6 5 18 - 15 21
14.
Сантос
 0:0 17 4 6 7 18 - 25 18
15.
Коринтианс
 15 4 4 7 12 - 17 16
16.
Гойяс
 16 4 3 9 15 - 26 15
17.
Байя
 16 3 5 8 15 - 23 14
18.
Коритиба Парана
 16 3 5 8 16 - 28 14
19.
Америка Минейро
 15 2 4 9 17 - 33 10
20.
Васко да Гама
 15 2 3 10 11 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1:2 9 6 1 2 15 - 9 19
5.
Флуминенсе
 0:0 9 5 4 0 12 - 4 19
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 8 4 3 1 8 - 5 15
11.
Сантос
 0:0 9 3 4 2 15 - 13 13
12.
Крузейро
 2:1 9 3 1 5 4 - 7 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Коритиба Парана
 8 2 3 3 8 - 9 9
17.
Куяба
 1:1 8 2 3 3 9 - 11 9
18.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
19.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
20.
Васко да Гама
 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Крузейро
 2:1 8 4 3 1 14 - 6 15
3.
Куяба
 1:1 9 4 2 3 8 - 8 14
4.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Флуминенсе
 0:0 8 2 1 5 9 - 12 7
12.
Атлетико Паранаэнсе
 1:2 8 2 1 5 8 - 11 7
13.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
14.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
15.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
16.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
17.
Сантос
 0:0 8 1 2 5 3 - 12 5
18.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 11 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сантос Леонардо Маркос 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Гойяс Магиньо 1 6
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 8'
      Нерис сделал результативную передачу.
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      Г О О О О Л - Артур Гомес VIII бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Атлетико Паранаэнсе
    Ничья
    Крузейро
    9.60
    3.50
    4.60
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