Тур: 17.
1:2
Второй тайм: 75'
0'
0:1
8' ГолАртур Гомес
16' Желтая карточкаВидаль Артуро
22' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
0:2
37' ГолАртур Гомес
1:2
42' ГолMadson II
Ход матча
8'
0:1
16'
37'
0:2
42'
1:2
46'
46'
63'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Madson
II
17
Hugo
Moura
28
Tomas
Cuello
27
Нерис
18
Jussa
23
Machado
11
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
2 Khellven
-
92 Pablo I
-
-
-
-
-
26 Erick2
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
19 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
-
14 КаикиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Reynaldo2
-
-
-
-
40 Papagaio
-
Главный тренер: Пепа
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Крузейро
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
28 матчей
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.15
0.93
Среднее время на гол
78
96
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1
1.15
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
30
29
Голов в среднем за матч
1.07
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
84
86
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|8
|0.47
|Christian Cardoso
|4
|0.24
|Витор Буэно
|2 (2)
|0.12
|Erick2
|2
|0.12
|Виллиан Сикейра
|2
|0.12
|Pablo I
|1
|0.06
|Madson II
|1
|0.06
|Каноббио Агустин
|1
|0.06
|Энрике Педру II
|1
|0.06
|Сантана Алекс
|1
|0.06
|Khellven
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|3
|0.18
|Уэсли Лопес
|3
|0.18
|Gilberto IV
|3
|0.18
|Хавьер Марлон
|2
|0.12
|Артур Гомес VIII
|2
|0.12
|Machado
|1
|0.06
|Рамиро
|1
|0.06
|Дурадо Энрике
|1
|0.06
|Маркес Лукас
|1
|0.06
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантана Алекс
|3
|1
|Витор Буэно
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Thiago Heleno
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Каноббио Агустин
|3
|0
|Erick2
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Роке Витор
|3
|0
|Pablo I
|2
|0
|Hugo Moura
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Видаль Артуро
|1
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|David Terans
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Vinicius Kaue
|1
|0
|Фернандиньо XII
|1
|0
|Wesley Carvalho
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|4
|0
|Рамиро
|3
|0
|Виллиам Фуртадо
|3
|0
|Gilberto IV
|3
|0
|Нерис
|3
|0
|Хавьер Марлон
|3
|0
|Jussa
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Рафаэл Кабрал
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Насименто Бруно III
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Паласиос Элибельтон
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
4
Атлетико Паранаэнсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
6
3
Атлетико Паранаэнсе
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Крузейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
4
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
13%
76-90
Забито
22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
2
9%
2
13%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
7
32%
4
27%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
17%
1
8%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
28%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1
Крузейро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0
Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Крузейро
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
88
412
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|28 - 9
|40
|2.
|15
|9
|2
|4
|25 - 20
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|16
|7
|7
|2
|28 - 14
|28
|5.
|1:2
|17
|8
|2
|7
|23 - 20
|26
|6.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|21 - 16
|26
|7.
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|8.
|16
|6
|7
|3
|22 - 16
|25
|9.
|2:1
|17
|7
|4
|6
|18 - 13
|25
|10.
|1:1
|17
|6
|6
|5
|14 - 17
|24
|11.
|16
|6
|5
|5
|17 - 15
|23
|12.
|1:1
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|13.
|16
|5
|6
|5
|18 - 15
|21
|14.
|0:0
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|15.
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|16.
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|17.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|18.
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|19.
|15
|2
|4
|9
|17 - 33
|10
|20.
|15
|2
|3
|10
|11 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|1:2
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|10.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|11.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 13
|13
|12.
|2:1
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|17.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|19.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|20.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|2:1
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|3.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|4.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|10.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|12.
|1:2
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|13.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|15.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|17.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|6 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6
|Гойяс
|Магиньо
|1 6