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Бразилия: Серия A
2023

Тур: 17.
Интернасьонал Порту Алегре
 
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Куяба
Прогноз на матч от Liveresult
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Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Куяба
1.91
3.40
5.30
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Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Куяба

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
КБ
4:1
КБ
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
180

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.19
Джонни 2 0.13
José Maurisio3 2 0.13
Адриано Луис 1 0.06
Jean Dias 1 0.06
Энрике Педро 1 (1) 0.06
Де Пена Карлос 1 0.06
Ромуло 1 0.06
Alexandre Zurawski 1 0.06
Патрик Алан 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 6 (1) 0.38
Fernando Sobral 1 0.06
Marllon 1 0.06
Рикельме 1 0.06
Денилсон Невес 1 0.06
Matheusinho 1 0.06
Роналд 1 0.06
Питта Исидро 1 0.06
Raniele 1 0.06
Clayson 1 (1) 0.06
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0
Эмпереур Алан 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 5 0
Кампаньяро Густаво 5 0
Патрик Алан 4 0
Моледо Родриго 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Витао 3 0
Джонни 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Matheus Dias 2 0
Lucca 1 0
Ромуло 1 0
John Victor 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Barros 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 5 0
Antonio Oliveira 3 1
Marllon 4 0
Дейверсон Силва 4 0
Филипе Аугусто 2 1
Patric Calmon 2 1
Pablo Cepellini 3 0
Эмпереур Алан 3 0
Кафу Жонатан 3 0
Matheusinho 3 0
Fernando Sobral 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Raniele 3 0
Роналд 2 0
Веллингтон Силва 1 0
Clayson 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Куяба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
2
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Куяба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

5
9
Интернасьонал Порту Алегре
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Куяба
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

12
10
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
25%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Забито

13
16
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
23%
4
25%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
4
31%
4
25%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
19%
5
28%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
3
19%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0
Куяба
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0
Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Куяба

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 13 1 2 28 - 9 40
2.
Гремио
 15 9 2 4 25 - 20 29
3.
Фламенго
 16 8 4 4 28 - 19 28
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 7 2 28 - 14 28
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 17 8 3 6 22 - 18 27
6.
Флуминенсе
 0:0 17 7 5 5 21 - 16 26
7.
Сан-Паулу
 16 7 4 5 23 - 16 25
8.
Ред Булл Брагантино
 16 6 7 3 22 - 16 25
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 17 6 6 5 13 - 16 24
10.
Форталеза Сеара
 16 6 5 5 17 - 15 23
11.
Крузейро
 0:0 17 6 5 6 16 - 12 23
12.
Куяба
 0:0 17 6 5 6 16 - 18 23
13.
Атлетико Минейро
 16 5 6 5 18 - 15 21
14.
Сантос
 0:0 17 4 6 7 18 - 25 18
15.
Коринтианс
 15 4 4 7 12 - 17 16
16.
Гойяс
 16 4 3 9 15 - 26 15
17.
Байя
 16 3 5 8 15 - 23 14
18.
Коритиба Парана
 16 3 5 8 16 - 28 14
19.
Америка Минейро
 15 2 4 9 17 - 33 10
20.
Васко да Гама
 15 2 3 10 11 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
4.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 9 6 2 1 14 - 7 20
5.
Флуминенсе
 0:0 9 5 4 0 12 - 4 19
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 8 4 3 1 7 - 4 15
11.
Сантос
 0:0 9 3 4 2 15 - 13 13
12.
Крузейро
 0:0 9 3 1 5 4 - 7 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Коритиба Парана
 8 2 3 3 8 - 9 9
17.
Куяба
 0:0 8 2 3 3 9 - 11 9
18.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
19.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
20.
Васко да Гама
 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 0:0 9 4 2 3 7 - 7 14
3.
Крузейро
 0:0 8 3 4 1 12 - 5 13
4.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 8 2 1 5 8 - 11 7
12.
Флуминенсе
 0:0 8 2 1 5 9 - 12 7
13.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
14.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
15.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
16.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
17.
Сантос
 0:0 8 1 2 5 3 - 12 5
18.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 11 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сантос Леонардо Маркос 6 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Флуминенсе Андре 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Гойяс Магиньо 1 6
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Куяба
1.91
3.40
5.30
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Интернасьонал Порту Алегре
Куяба
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