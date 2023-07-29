Тур: 17.
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
41 Matheus Dias
-
-
36 Thauan Lara
-
21 Igor Gomes
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 ClaysonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Raniele
-
-
20 Рикельме
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 UendelЗащитник
-
34 АллисонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Куяба
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
180
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.19
|Джонни
|2
|0.13
|José Maurisio3
|2
|0.13
|Адриано Луис
|1
|0.06
|Jean Dias
|1
|0.06
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.06
|Де Пена Карлос
|1
|0.06
|Ромуло
|1
|0.06
|Alexandre Zurawski
|1
|0.06
|Патрик Алан
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|6 (1)
|0.38
|Fernando Sobral
|1
|0.06
|Marllon
|1
|0.06
|Рикельме
|1
|0.06
|Денилсон Невес
|1
|0.06
|Matheusinho
|1
|0.06
|Роналд
|1
|0.06
|Питта Исидро
|1
|0.06
|Raniele
|1
|0.06
|Clayson
|1 (1)
|0.06
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Патрик Алан
|4
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Де Пена Карлос
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Matheus Dias
|2
|0
|Lucca
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|5
|0
|Antonio Oliveira
|3
|1
|Marllon
|4
|0
|Дейверсон Силва
|4
|0
|Филипе Аугусто
|2
|1
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Эмпереур Алан
|3
|0
|Кафу Жонатан
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Роналд
|2
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Куяба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
2
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Куяба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
5
9
Интернасьонал Порту Алегре
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Куяба
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
5
11
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
12
10
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
25%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Забито
13
16
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
23%
4
25%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
4
31%
4
25%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
19%
5
28%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
3
19%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0
Куяба
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0
Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Куяба
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
412
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|28 - 9
|40
|2.
|15
|9
|2
|4
|25 - 20
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|16
|7
|7
|2
|28 - 14
|28
|5.
|0:0
|17
|8
|3
|6
|22 - 18
|27
|6.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|21 - 16
|26
|7.
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|8.
|16
|6
|7
|3
|22 - 16
|25
|9.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|13 - 16
|24
|10.
|16
|6
|5
|5
|17 - 15
|23
|11.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|16 - 12
|23
|12.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|16 - 18
|23
|13.
|16
|5
|6
|5
|18 - 15
|21
|14.
|0:0
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|15.
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|16.
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|17.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|18.
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|19.
|15
|2
|4
|9
|17 - 33
|10
|20.
|15
|2
|3
|10
|11 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|5.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|10.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|11.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 13
|13
|12.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|17.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|19.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|20.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|7 - 7
|14
|3.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|12 - 5
|13
|4.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|10.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|12.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|15.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|17.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|6 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Флуминенсе
|Андре
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6
|Гойяс
|Магиньо
|1 6