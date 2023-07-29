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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 27.
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Первый тайм: 24'
Бока Хуниорс
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Бока Хуниорс
3.25
3.04
3.33
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
13
Christian
Baez
3
Элисальде
Эдгар
79
Ayrton
Costa
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
8
Лопес
Кевин
35
Santiago
Salle
9
Каутеруссио
Мартин
29
Braian
Martinez
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
4
Фигаль
Хорхе
15
Валентини
Николас
19
Барко
Валентин
36
Медина
Кристиан
5
Варела
Алан
21
Фернандес
Игнасио
16
Мерентиель
Мигель
9
Бенедетто
Дарио
29
Бриаско-Балекян
Норберто
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Бока Хуниорс

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
2:2
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДМЭП
1:2
С
0:0
С
0:1
С
1:0
П
3:0
П
1:1
П
3:1
П
1:1
ТМ(
0:3
П
2:1
ММ(
0:0
ММ(
3:3
ПА
4:5
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
2:3
ПА
1:2
ПА
2:0
TPDV
0:0
ПА
1:1
ПАК
1:1
TPDV
1:2

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

0.86
1.46

Среднее время на гол

105
61

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.07

Среднее время на гол

53
84

Всего голов

34
34

Голов в среднем за матч

1.26
1.26

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

71
71

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 11 (6) 0.41
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.15
Braian Martinez 2 0.07
Mateo Barcia 1 0.04
Ayrton Costa 1 0.04
Sergio Ortiz 1 0.04
Javier Vallejo 1 0.04
Martin Sarrafiore 0 0
Luciano Gomez 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 7 0.26
Пайеро Мартин 4 0.15
Бенедетто Дарио 3 0.11
Медина Кристиан 3 0.11
Luca Langoni 3 0.11
Фигаль Хорхе 3 0.11
Ромеро Оскар 2 0.07
Фернандес Пол 2 0.07
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Васкес Луис 1 0.04
Адвинкула Луис 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Варела Алан 0 0
Барко Валентин 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 10 0
Joaquin Laso 5 1
Mateo Barcia 5 1
Sergio Ortiz 6 0
Элисальде Эдгар 4 1
Sergio Barreto 4 1
Martin Sarrafiore 5 0
Марконе Иван 3 1
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Matias Gimenez Rojas 4 0
Luciano Gomez 3 0
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 2 0
Лопес Кевин 2 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 10 0
Варела Алан 10 0
Фигаль Хорхе 6 1
Фернандес Игнасио 3 2
Валентини Николас 4 1
Вальдес Бруно 5 0
Фабра Франк 4 0
Медина Кристиан 4 0
Мерентиель Мигель 2 1
Пайеро Мартин 2 1
Вейгандт Марсело 2 1
Ронкалья Факундо 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Барко Валентин 3 0
Вилья Себастьян 1 1
Jorge Almiron 1 1
Бенедетто Дарио 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Эстебан Ролон 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Бока Хуниорс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

8
5
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Бока Хуниорс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

5
15
Индепендьенте Авельянеда
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

13
20

Голы по времени матча

Забито

15
13
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
5
38%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
6
46%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 15
3
33%
4
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
1
11%
5
28%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
7%
3
27%
1-15
4
29%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Забито

24
31
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
7
29%
29%
5
16%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
6
19%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
4
17%
10
32%
76-90

Пропущено

29
24
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
4
14%
3
13%
1-15
5
17%
8
33%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
3
10%
2
8%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
9
31%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Бока Хуниорс

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 27%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
3
5
7
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
6
6
1
13
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
17
9
6
20
1.5
10
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 27 19 4 4 50 - 20 61
2.
Тальерес Кордоба
 27 14 8 5 42 - 23 50
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Эстудиантес Ла Плата
 27 12 9 6 35 - 24 45
5.
Дефенса и Хустисия
 27 12 8 7 36 - 23 44
6.
Ланус
 26 11 9 6 36 - 27 42
7.
Бока Хуниорс
 0:0 27 12 6 9 31 - 24 42
8.
Росарио Сентраль
 27 10 12 5 36 - 29 42
9.
Архентинос Хуниорс
 27 11 7 9 31 - 22 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Атлетико Тукуман
 27 9 10 8 25 - 27 37
12.
Бельграно
 27 10 6 11 20 - 26 36
13.
Расинг Авельянеда
 27 9 9 9 36 - 35 36
14.
Барракас Сентраль
 26 8 11 7 25 - 28 35
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 27 8 11 8 24 - 24 35
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Институто Кордоба
 26 8 8 10 22 - 31 32
18.
Тигре
 26 8 7 11 25 - 29 31
19.
Сармьенто
 27 7 9 11 23 - 26 30
20.
Банфилд
 27 7 9 11 21 - 32 30
21.
Унион Санта-Фе
 27 6 12 9 19 - 25 30
22.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 27 7 8 12 20 - 30 29
24.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 27 6 11 10 23 - 30 29
25.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
26.
Колон
 26 4 13 9 20 - 31 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 26 5 4 17 16 - 34 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 12 0 1 26 - 7 36
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Бока Хуниорс
 0:0 14 8 3 3 19 - 10 27
5.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 3 3 24 - 13 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 6 1 13 - 5 24
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Бельграно
 13 6 4 3 12 - 8 22
14.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
15.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
16.
Барракас Сентраль
 14 5 6 3 12 - 11 21
17.
Институто Кордоба
 14 5 6 3 11 - 11 21
18.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
19.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 16 - 13 17
22.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 13 4 5 4 15 - 15 17
23.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 12 - 12 17
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 5 2 7 9 - 11 17
25.
Колон
 14 3 7 4 14 - 19 16
26.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 7 4 2 24 - 13 25
2.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
3.
Эстудиантес Ла Плата
 13 5 4 4 13 - 14 19
4.
Дефенса и Хустисия
 13 5 3 5 15 - 12 18
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Тигре
 14 4 4 6 13 - 15 16
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Ланус
 14 3 7 4 18 - 18 16
9.
Бока Хуниорс
 0:0 13 4 3 6 12 - 14 15
10.
Атлетико Тукуман
 14 3 6 5 10 - 14 15
11.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
12.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
13.
Расинг Авельянеда
 13 3 4 6 16 - 18 13
14.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
15.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
16.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Банфилд
 13 2 4 7 12 - 21 10
23.
Росарио Сентраль
 13 1 7 5 9 - 18 10
24.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
25.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
26.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 14 1 3 10 5 - 17 6
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 12 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Бока Хуниорс
3.25
3.04
3.33
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Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс онлайн

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