Тур: 27.
0:2
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаBraian Martinez
26' Желтая карточкаChristian Baez
36' Желтая карточкаФернандес Игнасио
50' Желтая карточкаMateo Barcia
62' Желтая карточкаМерентиель Мигель
65' Желтая карточкаМарконе Иван
0:1
72' ГолСебальос Эсекиэль
0:1
74' Не забитый пенальтиКаутеруссио Мартин
0:2
77' ГолВалентини Николас
85' Желтая карточкаSergio Ortiz
90'+3
Ход матча
26'
26'
50'
65'
72'
0:1
74'
77'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
79
Ayrton
Costa
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
-
30 Mateo BarciaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Бока Хуниорс
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
0.86
1.46
Среднее время на гол
105
61
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.07
Среднее время на гол
53
84
Всего голов
34
34
Голов в среднем за матч
1.26
1.26
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
71
71
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|11 (6)
|0.41
|Matias Gimenez Rojas
|4 (1)
|0.15
|Braian Martinez
|2
|0.07
|Mateo Barcia
|1
|0.04
|Ayrton Costa
|1
|0.04
|Sergio Ortiz
|1
|0.04
|Javier Vallejo
|1
|0.04
|Martin Sarrafiore
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|7
|0.26
|Пайеро Мартин
|4
|0.15
|Бенедетто Дарио
|3
|0.11
|Медина Кристиан
|3
|0.11
|Luca Langoni
|3
|0.11
|Фигаль Хорхе
|3
|0.11
|Ромеро Оскар
|2
|0.07
|Фернандес Пол
|2
|0.07
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.04
|Васкес Луис
|1
|0.04
|Валентини Николас
|1
|0.04
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Фабра Франк
|0
|0
|Варела Алан
|0
|0
|Барко Валентин
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|10
|0
|Mateo Barcia
|6
|1
|Sergio Ortiz
|7
|0
|Joaquin Laso
|5
|1
|Марконе Иван
|4
|1
|Элисальде Эдгар
|4
|1
|Sergio Barreto
|4
|1
|Martin Sarrafiore
|5
|0
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Matias Gimenez Rojas
|4
|0
|Christian Baez
|3
|0
|Luciano Gomez
|3
|0
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Лопес Кевин
|2
|0
|Braian Martinez
|2
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
|Ricardo Zielinski
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|10
|0
|Варела Алан
|10
|0
|Фигаль Хорхе
|6
|1
|Фернандес Игнасио
|4
|2
|Валентини Николас
|4
|1
|Вальдес Бруно
|5
|0
|Мерентиель Мигель
|3
|1
|Фабра Франк
|4
|0
|Медина Кристиан
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Вейгандт Марсело
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Jorge Almiron
|1
|1
|Бенедетто Дарио
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Эстебан Ролон
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Бока Хуниорс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
8
5
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Бока Хуниорс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
5
15
Индепендьенте Авельянеда
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
13
20
Голы по времени матча
Забито
15
13
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
5
38%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
6
46%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 15
3
33%
4
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
1
11%
5
28%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
7%
3
27%
1-15
4
29%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Забито
24
31
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
7
29%
29%
5
16%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
6
19%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
4
17%
10
32%
76-90
Пропущено
29
24
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
4
14%
3
13%
1-15
5
17%
8
33%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
3
10%
2
8%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
9
31%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Бока Хуниорс
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 27%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
113
57
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
66
113
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
179
620
1016
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|12 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 8
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 9