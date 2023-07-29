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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 27.
Индепендьенте Авельянеда
0:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
26' Желтая карточка
Braian Martinez
26' Желтая карточка
Christian Baez
36' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
50' Желтая карточка
Mateo Barcia
62' Желтая карточка
Мерентиель Мигель
65' Желтая карточка
Марконе Иван
0:1
72' Гол
Себальос Эсекиэль
0:1
74' Не забитый пенальти
Каутеруссио Мартин
0:2
77' Гол
Валентини Николас
85' Желтая карточка
Sergio Ortiz
90'+3
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
13
Christian
Baez
3
Элисальде
Эдгар
79
Ayrton
Costa
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
8
Лопес
Кевин
35
Santiago
Salle
9
Каутеруссио
Мартин
29
Braian
Martinez
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
4
Фигаль
Хорхе
15
Валентини
Николас
19
Барко
Валентин
36
Медина
Кристиан
5
Варела
Алан
21
Фернандес
Игнасио
16
Мерентиель
Мигель
9
Бенедетто
Дарио
29
Бриаско-Балекян
Норберто
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Бока Хуниорс

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
2:2
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДМЭП
1:2
С
0:0
С
0:1
С
1:0
П
3:0
П
1:1
П
3:1
П
1:1
ТМ(
0:3
П
2:1
ММ(
0:0
ММ(
3:3
ПА
4:5
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
2:3
ПА
1:2
ПА
2:0
TPDV
0:0
ПА
1:1
ПАК
1:1
TPDV
1:2

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

0.86
1.46

Среднее время на гол

105
61

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.07

Среднее время на гол

53
84

Всего голов

34
34

Голов в среднем за матч

1.26
1.26

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

71
71

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 11 (6) 0.41
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.15
Braian Martinez 2 0.07
Mateo Barcia 1 0.04
Ayrton Costa 1 0.04
Sergio Ortiz 1 0.04
Javier Vallejo 1 0.04
Martin Sarrafiore 0 0
Luciano Gomez 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 7 0.26
Пайеро Мартин 4 0.15
Бенедетто Дарио 3 0.11
Медина Кристиан 3 0.11
Luca Langoni 3 0.11
Фигаль Хорхе 3 0.11
Ромеро Оскар 2 0.07
Фернандес Пол 2 0.07
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Себальос Эсекиэль 1 0.04
Васкес Луис 1 0.04
Валентини Николас 1 0.04
Адвинкула Луис 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Фабра Франк 0 0
Варела Алан 0 0
Барко Валентин 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 10 0
Mateo Barcia 6 1
Sergio Ortiz 7 0
Joaquin Laso 5 1
Марконе Иван 4 1
Элисальде Эдгар 4 1
Sergio Barreto 4 1
Martin Sarrafiore 5 0
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Matias Gimenez Rojas 4 0
Christian Baez 3 0
Luciano Gomez 3 0
Javier Ostachuk 1 1
Лопес Кевин 2 0
Braian Martinez 2 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 10 0
Варела Алан 10 0
Фигаль Хорхе 6 1
Фернандес Игнасио 4 2
Валентини Николас 4 1
Вальдес Бруно 5 0
Мерентиель Мигель 3 1
Фабра Франк 4 0
Медина Кристиан 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Вейгандт Марсело 2 1
Ронкалья Факундо 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Барко Валентин 3 0
Вилья Себастьян 1 1
Jorge Almiron 1 1
Бенедетто Дарио 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Эстебан Ролон 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Бока Хуниорс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

8
5
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Бока Хуниорс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

5
15
Индепендьенте Авельянеда
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

13
20

Голы по времени матча

Забито

15
13
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
5
38%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
6
46%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 15
3
33%
4
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
1
11%
5
28%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
7%
3
27%
1-15
4
29%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Забито

24
31
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
7
29%
29%
5
16%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
6
19%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
4
17%
10
32%
76-90

Пропущено

29
24
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
4
14%
3
13%
1-15
5
17%
8
33%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
3
10%
2
8%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
9
31%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Бока Хуниорс

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 27%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
3
5
7
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
6
6
1
13
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
17
9
6
20
1.5
10
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 27 19 4 4 50 - 20 61
2.
Тальерес Кордоба
 27 14 8 5 42 - 23 50
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Эстудиантес Ла Плата
 27 12 9 6 35 - 24 45
5.
Бока Хуниорс
 27 13 5 9 33 - 24 44
6.
Дефенса и Хустисия
 27 12 8 7 36 - 23 44
7.
Ланус
 26 11 9 6 36 - 27 42
8.
Росарио Сентраль
 27 10 12 5 36 - 29 42
9.
Архентинос Хуниорс
 27 11 7 9 31 - 22 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Атлетико Тукуман
 27 9 10 8 25 - 27 37
12.
Бельграно
 27 10 6 11 20 - 26 36
13.
Расинг Авельянеда
 27 9 9 9 36 - 35 36
14.
Барракас Сентраль
 26 8 11 7 25 - 28 35
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 27 8 11 8 24 - 24 35
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Институто Кордоба
 26 8 8 10 22 - 31 32
18.
Тигре
 26 8 7 11 25 - 29 31
19.
Сармьенто
 27 7 9 11 23 - 26 30
20.
Банфилд
 27 7 9 11 21 - 32 30
21.
Унион Санта-Фе
 27 6 12 9 19 - 25 30
22.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 27 7 8 12 20 - 30 29
24.
Индепендьенте Авельянеда
 27 6 10 11 23 - 32 28
25.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
26.
Колон
 26 4 13 9 20 - 31 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 26 5 4 17 16 - 34 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 12 0 1 26 - 7 36
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Бока Хуниорс
 14 8 3 3 19 - 10 27
5.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 3 3 24 - 13 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 6 1 13 - 5 24
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Бельграно
 13 6 4 3 12 - 8 22
14.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
15.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
16.
Барракас Сентраль
 14 5 6 3 12 - 11 21
17.
Институто Кордоба
 14 5 6 3 11 - 11 21
18.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
19.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 16 - 13 17
22.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 12 - 12 17
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 5 2 7 9 - 11 17
24.
Индепендьенте Авельянеда
 13 4 4 5 15 - 17 16
25.
Колон
 14 3 7 4 14 - 19 16
26.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 7 4 2 24 - 13 25
2.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
3.
Эстудиантес Ла Плата
 13 5 4 4 13 - 14 19
4.
Дефенса и Хустисия
 13 5 3 5 15 - 12 18
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Бока Хуниорс
 13 5 2 6 14 - 14 17
7.
Тигре
 14 4 4 6 13 - 15 16
8.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
9.
Ланус
 14 3 7 4 18 - 18 16
10.
Атлетико Тукуман
 14 3 6 5 10 - 14 15
11.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
12.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
13.
Расинг Авельянеда
 13 3 4 6 16 - 18 13
14.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
15.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
16.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Банфилд
 13 2 4 7 12 - 21 10
23.
Росарио Сентраль
 13 1 7 5 9 - 18 10
24.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
25.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
26.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 14 1 3 10 5 - 17 6
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 12 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 8
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Фернандес Игнасио получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Кристиан Баез получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Брайан Мартинес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 0:2 Бока Хуниорс онлайн

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