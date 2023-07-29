Тур: 17.
0:1
Первый тайм: 36'
Ход матча
23'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.10 Победа «Форталезы»
-
20
Dudu
V1
4
Тити
88
Саша
Лукас
15
Мариньо
27
Calebe
4
Natan
36
Кандидо
Луан
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 МариньоНападающий
- Нападающий
-
27 CalebeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 КауанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Vinicius3
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 NatanЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Cipriano
-
21 _Talisson
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Форталеза Сеара
Ред Булл Брагантино
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
0.8
Среднее время на гол
37
112
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
23
8
Голов в среднем за матч
2.3
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
112
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|3
|0.18
|Moises Vieira
|3
|0.18
|Ромеро Сильвио
|2
|0.12
|Тьяго Гальярдо
|2
|0.12
|Почеттино Томас
|2
|0.12
|Juan Martin Lucero
|2 (1)
|0.12
|Александр Кайо
|1
|0.06
|Эркулес
|1
|0.06
|Tinga I
|1
|0.06
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Тити
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|6
|0.35
|Борбас Тиаго
|4
|0.24
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.12
|Henry Mosquera
|2
|0.12
|Helio Junio
|2
|0.12
|Фернандес Матеус
|1
|0.06
|Брунинью Филипе
|1
|0.06
|Витиньо Витор V
|1
|0.06
|Сантос Эдуардо
|1
|0.06
|Алеррандро
|1
|0.06
|Винисиос Маркос
|1
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|7
|1
|Тити
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Jose Welison
|3
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Picachu
|2
|0
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|Bruno Pacheco III
|2
|0
|Guilherme dos Santos IX
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Joao Ricardo II
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Alexandre Caio
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Да Силва Джадсом
|5
|0
|Витиньо Витор V
|5
|0
|Капишаба Жуниньо
|4
|0
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Natan
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
7
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
5
14
Форталеза Сеара
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Ред Булл Брагантино
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
6
21
Голы по времени матча
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
4
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
5
36%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
57%
3
21%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Забито
17
22
4 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
2
9%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
2
12%
6
27%
31-45
4
24%
4
18%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
8
47%
5
23%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0
Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1
Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
35
63
17
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
17
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
412
79
214
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|28 - 9
|40
|2.
|15
|9
|2
|4
|25 - 20
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|16
|7
|7
|2
|28 - 14
|28
|5.
|17
|8
|4
|5
|22 - 16
|28
|6.
|1:0
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|7.
|17
|8
|3
|6
|25 - 21
|27
|8.
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|9.
|17
|7
|4
|6
|18 - 19
|25
|10.
|17
|6
|5
|6
|19 - 15
|23
|11.
|0:1
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|12.
|17
|6
|5
|6
|14 - 18
|23
|13.
|16
|5
|6
|5
|18 - 15
|21
|14.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|13 - 17
|19
|15.
|17
|4
|5
|8
|18 - 26
|17
|16.
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|17.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|18.
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|19.
|15
|2
|4
|9
|17 - 33
|10
|20.
|0:1
|16
|2
|3
|11
|11 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|9
|6
|3
|0
|13 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|10 - 6
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|15 - 13
|13
|12.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|13.
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|17.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|19.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|20.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|4.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|10.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|12.
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|14.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|15.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|7
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6