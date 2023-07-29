  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 17.
Форталеза Сеара
0:3
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
0:1
23' Гол
Кандидо Луан
45' Желтая карточка
Борбас Тиаго
45' Желтая карточка
Эвангелиста Лукас
50' Желтая карточка
Густавиньо
0:2
71' Гол
Брунинью Филипе
78' Желтая карточка
Guilherme dos Santos IX
81' Желтая карточка
Тити
0:3
90' Гол
Борбас Тиаго
90'+9
1
Joao
Ricardo
II
20
Dudu
V1
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
8
Alexandre
Caio
88
Саша
Лукас
7
Почеттино
Томас
15
Мариньо
91
Тьяго
Гальярдо
27
Calebe
1
Швенгбер
Клейтон
3
Ортис
Лео
4
Natan
29
Капишаба
Жуниньо
36
Кандидо
Луан
35
Фернандес
Матеус
7
Рамирес
Эрик
II
8
Эвангелиста
Лукас
28
Витиньо
Витор
V
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
Форталеза Сеара
4-3-3
Ред Булл Брагантино
3-4-3

История личных встреч

Форталеза Сеара
Ред Булл Брагантино

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
6:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СB
4:1
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:2

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
0.8

Среднее время на гол

37
112

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

23
8

Голов в среднем за матч

2.3
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
112

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 3 0.18
Moises Vieira 3 0.18
Ромеро Сильвио 2 0.12
Тьяго Гальярдо 2 0.12
Почеттино Томас 2 0.12
Juan Martin Lucero 2 (1) 0.12
Александр Кайо 1 0.06
Эркулес 1 0.06
Tinga I 1 0.06
Bruno Pacheco III 0 0
Тити 0 0
Emanuel Britez 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0
Calebe 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 6 0.35
Борбас Тиаго 5 0.29
Брунинью Филипе 2 0.12
Капишаба Жуниньо 2 0.12
Henry Mosquera 2 0.12
Helio Junio 2 0.12
Фернандес Матеус 1 0.06
Витиньо Витор V 1 0.06
Сантос Эдуардо 1 0.06
Алеррандро 1 0.06
Кандидо Луан 1 0.06
Винисиос Маркос 1 0.06
Эвангелиста Лукас 0 0
Рамирес Эрик II 0 0
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 7 1
Тити 5 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Jose Welison 3 0
Guilherme dos Santos IX 3 0
Саша Лукас 2 0
Ромеро Сильвио 2 0
Picachu 2 0
Marcelo Conceicao 2 0
Bruno Pacheco III 2 0
Александр Кайо 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Мариньо 1 0
Joao Ricardo II 1 0
Vinicius3 1 0
Alexandre Caio 1 0
Moises Vieira 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швенгбер Клейтон 4 1
Да Силва Джадсом 5 0
Витиньо Витор V 5 0
Капишаба Жуниньо 4 0
Борбас Тиаго 4 0
Фернандес Матеус 3 0
Саша Эдуардо 2 0
Эвангелиста Лукас 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Helio Junio 2 0
Силва Адерлан 0 1
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Natan 1 0
Ортис Лео 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Алеррандро 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Видхаупер Патрик Луан 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Henry Mosquera 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
7
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

5
14
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Ред Булл Брагантино
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

6
21

Голы по времени матча

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
4
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
5
36%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
57%
3
21%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Забито

17
25
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
0
0%
2
8%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
2
12%
6
24%
31-45
4
24%
4
16%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
8
47%
6
24%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
2
11%
3
19%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
5
31%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0
Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1
Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Ред Булл Брагантино

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
6
3
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
8
9
2
15
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 13 1 2 28 - 9 40
2.
Гремио
 15 9 2 4 25 - 20 29
3.
Фламенго
 16 8 4 4 28 - 19 28
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 7 2 28 - 14 28
5.
Флуминенсе
 17 8 4 5 22 - 16 28
6.
Ред Булл Брагантино
 17 7 7 3 25 - 16 28
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 8 3 6 25 - 21 27
8.
Сан-Паулу
 16 7 4 5 23 - 16 25
9.
Куяба
 17 7 4 6 18 - 19 25
10.
Крузейро
 17 6 5 6 19 - 15 23
11.
Форталеза Сеара
 17 6 5 6 17 - 18 23
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 6 5 6 14 - 18 23
13.
Атлетико Минейро
 16 5 6 5 18 - 15 21
14.
Коринтианс
 16 5 4 7 15 - 18 19
15.
Сантос
 17 4 5 8 18 - 26 17
16.
Гойяс
 16 4 3 9 15 - 26 15
17.
Байя
 16 3 5 8 15 - 23 14
18.
Коритиба Парана
 16 3 5 8 16 - 28 14
19.
Америка Минейро
 15 2 4 9 17 - 33 10
20.
Васко да Гама
 16 2 3 11 12 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Флуминенсе
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 9 4 3 2 10 - 8 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 4 2 2 8 - 6 14
11.
Сантос
 9 3 4 2 15 - 13 13
12.
Коринтианс
 7 3 3 1 10 - 6 12
13.
Крузейро
 9 3 1 5 4 - 7 10
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Коритиба Парана
 8 2 3 3 8 - 9 9
17.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
18.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
19.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
20.
Васко да Гама
 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
4.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Ред Булл Брагантино
 8 2 4 2 11 - 10 10
8.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 2 1 5 8 - 11 7
12.
Флуминенсе
 8 2 1 5 9 - 12 7
13.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
14.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
15.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
16.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
17.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 11 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Коринтианс Роджер 7 (1)
Куяба Дейверсон Силва 7
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Форталеза Сеара 0:3 Ред Булл Брагантино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     