Тур: 17.
0:3
Конец матча
0'
0:1
23' ГолКандидо Луан
45' Желтая карточкаБорбас Тиаго
45' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
50' Желтая карточкаГуставиньо
0:2
71' ГолБрунинью Филипе
78' Желтая карточкаGuilherme dos Santos IX
81' Желтая карточкаТити
0:3
90' ГолБорбас Тиаго
90'+9
Ход матча
23'
45'
50'
71'
0:2
80'
80'
81'
90'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
20
Dudu
V1
4
Тити
88
Саша
Лукас
15
Мариньо
27
Calebe
4
Natan
36
Кандидо
Луан
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 МариньоНападающий
- Нападающий
-
27 CalebeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 КауанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Vinicius3
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 NatanЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Cipriano
-
21 _Talisson
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Форталеза Сеара
Ред Булл Брагантино
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
0.8
Среднее время на гол
37
112
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
23
8
Голов в среднем за матч
2.3
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
112
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|3
|0.18
|Moises Vieira
|3
|0.18
|Ромеро Сильвио
|2
|0.12
|Тьяго Гальярдо
|2
|0.12
|Почеттино Томас
|2
|0.12
|Juan Martin Lucero
|2 (1)
|0.12
|Александр Кайо
|1
|0.06
|Эркулес
|1
|0.06
|Tinga I
|1
|0.06
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Тити
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|6
|0.35
|Борбас Тиаго
|5
|0.29
|Брунинью Филипе
|2
|0.12
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.12
|Henry Mosquera
|2
|0.12
|Helio Junio
|2
|0.12
|Фернандес Матеус
|1
|0.06
|Витиньо Витор V
|1
|0.06
|Сантос Эдуардо
|1
|0.06
|Алеррандро
|1
|0.06
|Кандидо Луан
|1
|0.06
|Винисиос Маркос
|1
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|7
|1
|Тити
|5
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Jose Welison
|3
|0
|Guilherme dos Santos IX
|3
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Picachu
|2
|0
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|Bruno Pacheco III
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Joao Ricardo II
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Alexandre Caio
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Да Силва Джадсом
|5
|0
|Витиньо Витор V
|5
|0
|Капишаба Жуниньо
|4
|0
|Борбас Тиаго
|4
|0
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Natan
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
7
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
5
14
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Ред Булл Брагантино
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
6
21
Голы по времени матча
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
4
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
5
36%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
57%
3
21%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Забито
17
25
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
0
0%
2
8%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
2
12%
6
24%
31-45
4
24%
4
16%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
8
47%
6
24%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
2
11%
3
19%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
5
31%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0
Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1
Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
36
63
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
17
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
413
89
215
314
116
116
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Коринтианс
|Роджер
|7 (1)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|7
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6