Тур: 27.
Ход матча
26'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Gabriel
Diaz
34
Капроф
Хуан
23
Nicolas
Sosa
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Gabriel DiazПолузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасНападающий
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
12 Thyago Ayala
-
-
-
17 Jean Rosso
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lautaro Rios
-
37 Mateo Perez
-
27 Pedro Souto
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nestor Piccoli
История личных встреч
Сармьенто
Банфилд
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Среднее время на гол
77
180
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.1
0.2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
450
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|6 (2)
|0.22
|Мелано Лукас
|4
|0.15
|Javier Fabian Toledo
|4 (1)
|0.15
|Лисандро Лопес III
|3
|0.11
|Sergio Quiroga
|2
|0.07
|Manuel Monaco
|2 (1)
|0.07
|Gabriel Diaz
|1
|0.04
|Gonzalo Bettini
|1
|0.04
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Jean Rosso
|0
|0
|Emanuel Hernandez
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bisanz
|6 (2)
|0.22
|Milton Gimenez
|5 (1)
|0.19
|Инсуа Эмануэль
|2
|0.07
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.04
|Nicolas Sosa
|1
|0.04
|Aaron Quiroz
|1
|0.04
|Чавес Андрес
|1
|0.04
|Sebastian Sosa II
|1
|0.04
|Emanuel Olivera
|0
|0
|Geronimo Rivera
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|9
|1
|Javier Fabian Toledo
|7
|0
|Лисандро Лопес III
|7
|0
|Гарсия Мануэль
|5
|1
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Мартинес Фернардо
|5
|0
|Gonzalo Bettini
|4
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|1
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Ayrton Cougo
|3
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Manuel Monaco
|3
|0
|Мелано Лукас
|2
|0
|Капроф Хуан
|2
|0
|Emanuel Hernandez
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Guido Mainero
|0
|1
|Донатти Алехандро
|1
|0
|Franco Sbutoni
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмануэль
|7
|1
|Alejandro Cabrera
|5
|2
|Алеман Брайн
|7
|0
|Ремеди Эрик
|7
|0
|Emanuel Olivera
|5
|0
|Emanuel Coronel
|3
|1
|Чавес Андрес
|4
|0
|Alejandro Maciel
|4
|0
|Juan Bisanz
|4
|0
|Дель Пино Маго Луис
|2
|1
|Milton Gimenez
|3
|0
|Aaron Quiroz
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Nicolas Sosa
|2
|0
|Mateo Perez
|2
|0
|Geronimo Rivera
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Банфилд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
7
Сармьенто
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Банфилд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
11
Волевые поражения
6
7
Сармьенто
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Банфилд
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
14
12
Волевые поражения
11
14
Голы по времени матча
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
6
38%
1
10%
76-90
Пропущено
13
23
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
5
38%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
2
15%
6
26%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
4
44%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Забито
23
19
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 13
3
13%
3
16%
1-15
3
13%
6
32%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
8
35%
2
11%
76-90
Пропущено
26
34
11 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
6
23%
6
18%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
4
15%
7
21%
31-45
7
27%
4
12%
46-60
4
15%
3
9%
61-75
4
15%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Атлетико Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1
Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0
Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2
Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1
Результаты матчей
Сармьенто
Банфилд
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:0
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
4:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 54%
1
6 раз 23%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
77
48
212
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
75
212
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1214
Больше Меньше
1412
620
620
323
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|4
|4
|50 - 20
|61
|2.
|27
|14
|8
|5
|42 - 23
|50
|3.
|26
|12
|10
|4
|23 - 11
|46
|4.
|27
|12
|9
|6
|35 - 24
|45
|5.
|27
|12
|8
|7
|36 - 23
|44
|6.
|26
|11
|9
|6
|36 - 27
|42
|7.
|27
|10
|12
|5
|36 - 29
|42
|8.
|26
|12
|5
|9
|31 - 24
|41
|9.
|27
|11
|7
|9
|31 - 22
|40
|10.
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|11.
|27
|10
|6
|11
|20 - 26
|36
|12.
|27
|9
|9
|9
|36 - 35
|36
|13.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|14.
|27
|8
|11
|8
|24 - 24
|35
|15.
|0:0
|27
|8
|11
|8
|23 - 27
|35
|16.
|26
|9
|6
|11
|25 - 28
|33
|17.
|26
|8
|8
|10
|22 - 31
|32
|18.
|26
|8
|7
|11
|25 - 29
|31
|19.
|0:0
|27
|7
|9
|11
|23 - 26
|30
|20.
|0:0
|27
|7
|9
|11
|20 - 28
|30
|21.
|0:0
|27
|7
|9
|11
|21 - 32
|30
|22.
|27
|6
|12
|9
|19 - 25
|30
|23.
|26
|7
|8
|11
|23 - 37
|29
|24.
|26
|6
|10
|10
|23 - 30
|28
|25.
|26
|5
|12
|9
|24 - 26
|27
|26.
|26
|4
|13
|9
|20 - 31
|25
|27.
|26
|5
|7
|14
|17 - 29
|22
|28.
|26
|5
|4
|17
|16 - 34
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|26 - 7
|36
|2.
|14
|9
|5
|0
|27 - 11
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|4.
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|9.
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|10.
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|11.
|13
|6
|6
|1
|13 - 5
|24
|12.
|14
|6
|5
|3
|20 - 17
|23
|13.
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|14.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|15.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|16.
|14
|5
|6
|3
|12 - 11
|21
|17.
|14
|5
|6
|3
|11 - 11
|21
|18.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|9 - 11
|20
|19.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|20.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|9 - 9
|18
|21.
|14
|3
|9
|2
|16 - 11
|18
|22.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|16 - 13
|17
|23.
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|24.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|25.
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|26.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|2.
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|13
|5
|4
|4
|13 - 14
|19
|4.
|13
|5
|3
|5
|15 - 12
|18
|5.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 15
|16
|8.
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|11.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|16 - 18
|13
|13.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|7 - 13
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|15.
|0:0
|14
|2
|7
|5
|8 - 14
|13
|16.
|14
|2
|7
|5
|7 - 13
|13
|17.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|18.
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|22.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|23.
|13
|1
|7
|5
|9 - 18
|10
|24.
|14
|2
|4
|8
|11 - 26
|10
|25.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|26.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|27.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|28.
|14
|1
|3
|10
|5 - 17
|6
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|12 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9