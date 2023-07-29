  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 27.
Сармьенто
0:0
Перерыв
Банфилд
0'
26' Желтая карточка
Алеман Брайн
41' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo

Ход матча

26'
 
Алеман Брайн
41'
Javier Fabian Toledo
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Банфилд
3.60
3.00
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Девекки
Хосе
27
Emanuel
Hernandez
18
Донатти
Алехандро
2
Инсаурральде
Хуан
8
Guido
Mainero
29
Гарсия
Мануэль
5
Мартинес
Фернардо
33
Gabriel
Diaz
34
Капроф
Хуан
22
Javier
Fabian
Toledo
7
Лисандро
Лопес
III
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
6
Alejandro
Maciel
3
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
5
Ремеди
Эрик
4
Matias
Romero1
23
Nicolas
Sosa
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
Сармьенто
4-3-3
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Сармьенто
Банфилд

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:2
ЛП
0:0
П
2:0
П
0:0
П
0:0
ПБ
0:0
ПБ
3:0
ПБ
2:0
ПБ
2:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.1
0.2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
450

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 (2) 0.22
Мелано Лукас 4 0.15
Javier Fabian Toledo 4 (1) 0.15
Лисандро Лопес III 3 0.11
Sergio Quiroga 2 0.07
Manuel Monaco 2 (1) 0.07
Gabriel Diaz 1 0.04
Gonzalo Bettini 1 0.04
Мартинес Фернардо 0 0
Гарсия Мануэль 0 0
Jean Rosso 0 0
Emanuel Hernandez 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bisanz 6 (2) 0.22
Milton Gimenez 5 (1) 0.19
Инсуа Эмануэль 2 0.07
Алеман Брайн 1 (1) 0.04
Nicolas Sosa 1 0.04
Aaron Quiroz 1 0.04
Чавес Андрес 1 0.04
Sebastian Sosa II 1 0.04
Emanuel Olivera 0 0
Geronimo Rivera 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 9 1
Javier Fabian Toledo 7 0
Лисандро Лопес III 7 0
Гарсия Мануэль 5 1
Инсаурральде Хуан 4 1
Мартинес Фернардо 5 0
Gonzalo Bettini 4 0
Harrinson Mancilla 2 1
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Franco Quinteros 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Мелано Лукас 2 0
Капроф Хуан 2 0
Emanuel Hernandez 2 0
Israel Damonte 0 1
Guido Mainero 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Jean Rosso 1 0
Luciano Gondou 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмануэль 7 1
Alejandro Cabrera 5 2
Алеман Брайн 7 0
Ремеди Эрик 7 0
Emanuel Olivera 5 0
Emanuel Coronel 3 1
Чавес Андрес 4 0
Alejandro Maciel 4 0
Juan Bisanz 4 0
Дель Пино Маго Луис 2 1
Milton Gimenez 3 0
Aaron Quiroz 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Nicolas Sosa 2 0
Mateo Perez 2 0
Geronimo Rivera 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Lautaro Rios 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Банфилд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
7
Сармьенто
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Банфилд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

6
7
Сармьенто
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Банфилд
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
6
38%
1
10%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
5
38%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
2
15%
6
26%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
4
44%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Забито

23
19
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 13
3
13%
3
16%
1-15
3
13%
6
32%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
8
35%
2
11%
76-90

Пропущено

26
34
11 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
6
23%
6
18%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
4
15%
7
21%
31-45
7
27%
4
12%
46-60
4
15%
3
9%
61-75
4
15%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Атлетико Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1
Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0
Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2
Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1

Результаты матчей

Сармьенто
Банфилд

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:0
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
4:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 54%
1
6 раз 23%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
7
4
8
1.5
2
12
3
9
2.5
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
7
5
2
12
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
14
0.5
Больше Меньше
14
12
6
20
1.5
6
20
3
23
2.5
1
25
2
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 27 19 4 4 50 - 20 61
2.
Тальерес Кордоба
 27 14 8 5 42 - 23 50
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Эстудиантес Ла Плата
 27 12 9 6 35 - 24 45
5.
Дефенса и Хустисия
 27 12 8 7 36 - 23 44
6.
Ланус
 26 11 9 6 36 - 27 42
7.
Росарио Сентраль
 27 10 12 5 36 - 29 42
8.
Бока Хуниорс
 26 12 5 9 31 - 24 41
9.
Архентинос Хуниорс
 27 11 7 9 31 - 22 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Бельграно
 27 10 6 11 20 - 26 36
12.
Расинг Авельянеда
 27 9 9 9 36 - 35 36
13.
Барракас Сентраль
 26 8 11 7 25 - 28 35
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 27 8 11 8 24 - 24 35
15.
Атлетико Тукуман
 0:0 27 8 11 8 23 - 27 35
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Институто Кордоба
 26 8 8 10 22 - 31 32
18.
Тигре
 26 8 7 11 25 - 29 31
19.
Сармьенто
 0:0 27 7 9 11 23 - 26 30
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 27 7 9 11 20 - 28 30
21.
Банфилд
 0:0 27 7 9 11 21 - 32 30
22.
Унион Санта-Фе
 27 6 12 9 19 - 25 30
23.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
24.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
25.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
26.
Колон
 26 4 13 9 20 - 31 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 26 5 4 17 16 - 34 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 12 0 1 26 - 7 36
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Бока Хуниорс
 14 8 3 3 19 - 10 27
5.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 3 3 24 - 13 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 6 1 13 - 5 24
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Бельграно
 13 6 4 3 12 - 8 22
14.
Атлетико Тукуман
 0:0 13 6 4 3 15 - 13 22
15.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
16.
Барракас Сентраль
 14 5 6 3 12 - 11 21
17.
Институто Кордоба
 14 5 6 3 11 - 11 21
18.
Банфилд
 0:0 14 5 5 4 9 - 11 20
19.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 14 5 3 6 9 - 9 18
21.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
22.
Сармьенто
 0:0 13 4 5 4 16 - 13 17
23.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 12 - 12 17
24.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
25.
Колон
 14 3 7 4 14 - 19 16
26.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 7 4 2 24 - 13 25
2.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
3.
Эстудиантес Ла Плата
 13 5 4 4 13 - 14 19
4.
Дефенса и Хустисия
 13 5 3 5 15 - 12 18
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
7.
Тигре
 14 4 4 6 13 - 15 16
8.
Ланус
 14 3 7 4 18 - 18 16
9.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
10.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
11.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
12.
Расинг Авельянеда
 13 3 4 6 16 - 18 13
13.
Сармьенто
 0:0 14 3 4 7 7 - 13 13
14.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
15.
Атлетико Тукуман
 0:0 14 2 7 5 8 - 14 13
16.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Банфилд
 0:0 13 2 4 7 12 - 21 10
23.
Росарио Сентраль
 13 1 7 5 9 - 18 10
24.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
25.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
26.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 14 1 3 10 5 - 17 6
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 12 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Хавьер Фабиан Толедо получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Г О О О О Л - Гвидо Майнеро бьет в цель!
  • 26'
    Алеман Брайн получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Банфилд
3.60
3.00
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сармьенто 0:0 Банфилд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сармьенто
Банфилд
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 