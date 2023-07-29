  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 27.
Сармьенто
0:0
Конец матча
Банфилд
0'
26' Желтая карточка
Алеман Брайн
41' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
89' Желтая карточка
Geronimo Rivera
90' Желтая карточка
Emanuel Coronel
90'+5
1
Девекки
Хосе
27
Emanuel
Hernandez
18
Донатти
Алехандро
2
Инсаурральде
Хуан
8
Guido
Mainero
29
Гарсия
Мануэль
5
Мартинес
Фернардо
33
Gabriel
Diaz
34
Капроф
Хуан
22
Javier
Fabian
Toledo
7
Лисандро
Лопес
III
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
6
Alejandro
Maciel
3
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
5
Ремеди
Эрик
4
Matias
Romero1
23
Nicolas
Sosa
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
Сармьенто
4-3-3
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Сармьенто
Банфилд

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:2
ЛП
0:0
П
2:0
П
0:0
П
0:0
ПБ
0:0
ПБ
3:0
ПБ
2:0
ПБ
2:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.1
0.2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
450

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 (2) 0.22
Мелано Лукас 4 0.15
Javier Fabian Toledo 4 (1) 0.15
Лисандро Лопес III 3 0.11
Sergio Quiroga 2 0.07
Manuel Monaco 2 (1) 0.07
Gabriel Diaz 1 0.04
Gonzalo Bettini 1 0.04
Мартинес Фернардо 0 0
Гарсия Мануэль 0 0
Jean Rosso 0 0
Emanuel Hernandez 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bisanz 6 (2) 0.22
Milton Gimenez 5 (1) 0.19
Инсуа Эмануэль 2 0.07
Алеман Брайн 1 (1) 0.04
Nicolas Sosa 1 0.04
Aaron Quiroz 1 0.04
Чавес Андрес 1 0.04
Sebastian Sosa II 1 0.04
Emanuel Olivera 0 0
Geronimo Rivera 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 9 1
Javier Fabian Toledo 7 0
Лисандро Лопес III 7 0
Гарсия Мануэль 5 1
Инсаурральде Хуан 4 1
Мартинес Фернардо 5 0
Gonzalo Bettini 4 0
Harrinson Mancilla 2 1
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Franco Quinteros 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Мелано Лукас 2 0
Капроф Хуан 2 0
Emanuel Hernandez 2 0
Israel Damonte 0 1
Guido Mainero 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Jean Rosso 1 0
Luciano Gondou 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмануэль 7 1
Alejandro Cabrera 5 2
Алеман Брайн 7 0
Ремеди Эрик 7 0
Emanuel Coronel 4 1
Emanuel Olivera 5 0
Чавес Андрес 4 0
Alejandro Maciel 4 0
Juan Bisanz 4 0
Дель Пино Маго Луис 2 1
Milton Gimenez 3 0
Aaron Quiroz 3 0
Geronimo Rivera 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Nicolas Sosa 2 0
Mateo Perez 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Lautaro Rios 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Банфилд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
7
Сармьенто
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Банфилд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

6
7
Сармьенто
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Банфилд
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
6
38%
1
10%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
5
38%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
2
15%
6
26%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
4
44%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Забито

23
19
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
3
13%
3
16%
1-15
3
13%
6
32%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
8
35%
2
11%
76-90

Пропущено

26
34
11 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
6
23%
6
18%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
4
15%
7
21%
31-45
7
27%
4
12%
46-60
4
15%
3
9%
61-75
4
15%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Атлетико Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1
Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0
Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2
Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1

Результаты матчей

Сармьенто
Банфилд

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:0
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
4:1
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
15 раз 56%
1
6 раз 22%
2
3 раза 11%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
7
4
9
1.5
2
12
3
10
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
7
6
2
12
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
15
0.5
Больше Меньше
14
13
6
21
1.5
6
21
3
24
2.5
1
26
2
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 27 19 4 4 50 - 20 61
2.
Тальерес Кордоба
 27 14 8 5 42 - 23 50
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Эстудиантес Ла Плата
 27 12 9 6 35 - 24 45
5.
Дефенса и Хустисия
 27 12 8 7 36 - 23 44
6.
Ланус
 26 11 9 6 36 - 27 42
7.
Бока Хуниорс
 0:0 27 12 6 9 31 - 24 42
8.
Росарио Сентраль
 27 10 12 5 36 - 29 42
9.
Архентинос Хуниорс
 27 11 7 9 31 - 22 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Атлетико Тукуман
 27 9 10 8 25 - 27 37
12.
Бельграно
 27 10 6 11 20 - 26 36
13.
Расинг Авельянеда
 27 9 9 9 36 - 35 36
14.
Барракас Сентраль
 26 8 11 7 25 - 28 35
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 27 8 11 8 24 - 24 35
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Институто Кордоба
 26 8 8 10 22 - 31 32
18.
Тигре
 26 8 7 11 25 - 29 31
19.
Сармьенто
 27 7 9 11 23 - 26 30
20.
Банфилд
 27 7 9 11 21 - 32 30
21.
Унион Санта-Фе
 27 6 12 9 19 - 25 30
22.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 27 7 8 12 20 - 30 29
24.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 27 6 11 10 23 - 30 29
25.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
26.
Колон
 26 4 13 9 20 - 31 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 26 5 4 17 16 - 34 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 12 0 1 26 - 7 36
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Бока Хуниорс
 0:0 14 8 3 3 19 - 10 27
5.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 3 3 24 - 13 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 6 1 13 - 5 24
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Бельграно
 13 6 4 3 12 - 8 22
14.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
15.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
16.
Барракас Сентраль
 14 5 6 3 12 - 11 21
17.
Институто Кордоба
 14 5 6 3 11 - 11 21
18.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
19.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 16 - 13 17
22.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 13 4 5 4 15 - 15 17
23.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 12 - 12 17
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 5 2 7 9 - 11 17
25.
Колон
 14 3 7 4 14 - 19 16
26.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 7 4 2 24 - 13 25
2.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
3.
Эстудиантес Ла Плата
 13 5 4 4 13 - 14 19
4.
Дефенса и Хустисия
 13 5 3 5 15 - 12 18
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Тигре
 14 4 4 6 13 - 15 16
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Ланус
 14 3 7 4 18 - 18 16
9.
Бока Хуниорс
 0:0 13 4 3 6 12 - 14 15
10.
Атлетико Тукуман
 14 3 6 5 10 - 14 15
11.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
12.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
13.
Расинг Авельянеда
 13 3 4 6 16 - 18 13
14.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
15.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
16.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Банфилд
 13 2 4 7 12 - 21 10
23.
Росарио Сентраль
 13 1 7 5 9 - 18 10
24.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
25.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
26.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 14 1 3 10 5 - 17 6
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 12 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Хавьер Фабиан Толедо получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сармьенто 0:0 Банфилд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     