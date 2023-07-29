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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 27.
Ривер Плейт
2:0
Второй тайм: 79'
Расинг Авельянеда
0'
1:0
23' Гол
Бельтран Лукас
45' Красная карточка
Gonzalo Piovi
2:0
71' Гол
Диас Пауло
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
11
Де
ла
Крус
Николас
24
Перес
Энцо
29
Альендро
Родриго
21
Барко
Эсекьель
36
Солари
Пабло
18
Бельтран
Лукас
13
Matias
Tagliamonte
30
Сигали
Леонардо
35
Santiago
Quiros
33
Gonzalo
Piovi
38
Tobias
Rubio
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
11
Jonathan
David
Gomez
23
Nicolas
Oroz
7
Ауче
Габриэль
26
Охеда
Агустин
Ривер Плейт
4-3-1-2
Расинг Авельянеда
5-2-3

История личных встреч

Ривер Плейт
Расинг Авельянеда

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

27 матчей

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.7%
48.1%
11.2%
11 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
2:2
ЛП
4:0
ЛП
0:0
С
0:5
С
1:6
С
2:0
КЛ
3:0
КЛ
0:0
С
0:2
П
2:3
П
0:0
П
1:0
П
3:2
П
1:0
П
0:2
ТМ(
1:2
П
0:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:3
ПА
2:0
ПА
1:0
TPDV
1:1
ПА
3:3
ПАК
0:0
TPDV
2:0

Голы

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.67
1.83

Среднее время на гол

54
49

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

0.5
0.93

Среднее время на гол

180
96

Всего голов

31
36

Голов в среднем за матч

1.15
1.33

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

78
67

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 12 (3) 0.44
Солари Пабло 5 0.19
Фернандес Игнасио 5 0.19
Барко Эсекьель 5 (4) 0.19
Борха Мигель 5 (2) 0.19
Де ла Крус Николас 4 0.15
Рондон Саломон 4 (1) 0.15
Суарес Матиас 2 0.07
Парадела Хосе 2 0.07
Пирес Леандро 1 0.04
Альендро Родриго 1 0.04
Палавесино Агустин 1 0.04
Рохас Роберт 1 0.04
Каско Милтон 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Перес Энцо 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Claudio Jeremias Echeverri 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ауче Габриэль 6 0.22
Matias Rojas II 6 (2) 0.22
Ромеро Максимильяно 4 0.15
Gonzalo Piovi 4 (2) 0.15
Nicolas Oroz 3 0.11
Мура Факундо 2 0.07
Морено Анибал 2 0.07
Juan Ignacio Nardoni 1 0.04
Моралес Максимильяно 1 0.04
Пильюд Иван 1 0.04
Nicolas Reniero 1 0.04
Gabriel Rojas1 1 0.04
Герреро Паоло 1 0.04
Jonathan David Gomez 1 0.04
Охеда Агустин 1 0.04
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Jose Gomez I 0 0
Авилес Томас 0 0
Catriel Cabellos 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 7 0
Диас Энцо Эрнан 7 0
Фернандес Игнасио 5 1
Палавесино Агустин 4 1
Солари Пабло 5 0
Парадела Хосе 3 1
Каско Милтон 3 0
Пирес Леандро 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Эррера Марсело II 3 0
Борха Мигель 2 0
Барко Эсекьель 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Гомес Элиас 0 1
Центурион Эзекиль 0 1
Майдана Джонатан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Маммана Эмануэль 1 0
Рохас Роберт 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 4 1
Gonzalo Piovi 4 1
Сигали Леонардо 5 0
Мура Факундо 5 0
Juan Ignacio Nardoni 3 1
Герреро Паоло 4 0
Jonathan David Gomez 4 0
Морено Анибал 4 0
Gabriel Rojas1 2 1
Инсуа Эмилиано 3 0
Matias Rojas II 3 0
Nicolas Oroz 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Авилес Томас 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Опасо Оскар 2 0
Jonathan Galvan 2 0
Ариас Габриэль 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Juan Caceres 0 1
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Jose Gomez I 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Santiago Quiros 1 0
Catriel Cabellos 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
5
Ривер Плейт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Расинг Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

20
17
Ривер Плейт
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
15% (4)
42% (11)
Расинг Авельянеда
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

21
22

Голы по времени матча

Забито

24
15
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
3
13%
4
27%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
5
33%
61-75
5
21%
2
13%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
2
33%
5
31%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
3
19%
76-90

Забито

23
20
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
3
13%
2
10%
1-15
4
17%
5
25%
16-30
1
4%
4
20%
31-45
3
13%
6
30%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
9
39%
2
10%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
4
29%
4
24%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Забито

47
35
19 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 6
7
15%
3
9%
1-15
8
17%
8
23%
16-30
4
9%
8
23%
31-45
7
15%
6
17%
46-60
7
15%
6
17%
61-75
14
30%
30%
4
11%
76-90

Пропущено

20
33
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 20
3
15%
6
18%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
3
15%
5
15%
31-45
2
10%
5
15%
46-60
6
30%
6
18%
61-75
4
20%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0
Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2

Результаты матчей

Ривер Плейт
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
3
6 раз 23%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
7
7
4
8
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
4
7
7
1.5
3
9
3
11
2.5
3
9
1
13
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
1
0.5
Больше Меньше
20
6
15
11
1.5
10
16
7
19
2.5
4
22
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2:0 27 19 4 4 50 - 19 61
2.
Тальерес Кордоба
 27 14 8 5 42 - 23 50
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Эстудиантес Ла Плата
 27 12 9 6 35 - 24 45
5.
Дефенса и Хустисия
 27 12 8 7 36 - 23 44
6.
Ланус
 26 11 9 6 36 - 27 42
7.
Росарио Сентраль
 27 10 12 5 36 - 29 42
8.
Бока Хуниорс
 26 12 5 9 31 - 24 41
9.
Архентинос Хуниорс
 27 11 7 9 31 - 22 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Бельграно
 27 10 6 11 20 - 26 36
12.
Расинг Авельянеда
 0:2 27 9 9 9 35 - 35 36
13.
Барракас Сентраль
 26 8 11 7 25 - 28 35
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 27 8 11 8 24 - 24 35
15.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Институто Кордоба
 26 8 8 10 22 - 31 32
18.
Тигре
 26 8 7 11 25 - 29 31
19.
Унион Санта-Фе
 27 6 12 9 19 - 25 30
20.
Сармьенто
 26 7 8 11 23 - 26 29
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 7 8 11 20 - 28 29
22.
Банфилд
 26 7 8 11 21 - 32 29
23.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
24.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
25.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
26.
Колон
 26 4 13 9 20 - 31 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 26 5 4 17 16 - 34 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2:0 13 12 0 1 26 - 6 36
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Бока Хуниорс
 14 8 3 3 19 - 10 27
5.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 3 3 24 - 13 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 6 1 13 - 5 24
12.
Расинг Авельянеда
 0:2 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Бельграно
 13 6 4 3 12 - 8 22
14.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
15.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
16.
Барракас Сентраль
 14 5 6 3 12 - 11 21
17.
Институто Кордоба
 14 5 6 3 11 - 11 21
18.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
19.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
22.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 12 - 12 17
23.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
24.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
25.
Колон
 14 3 7 4 14 - 19 16
26.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 7 4 2 24 - 13 25
2.
Ривер Плейт
 2:0 14 7 4 3 24 - 13 25
3.
Эстудиантес Ла Плата
 13 5 4 4 13 - 14 19
4.
Дефенса и Хустисия
 13 5 3 5 15 - 12 18
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
7.
Тигре
 14 4 4 6 13 - 15 16
8.
Ланус
 14 3 7 4 18 - 18 16
9.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
10.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
11.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
12.
Расинг Авельянеда
 0:2 13 3 4 6 15 - 18 13
13.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
14.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
15.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
16.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Росарио Сентраль
 13 1 7 5 9 - 18 10
23.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
24.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
25.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
26.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 14 1 3 10 5 - 17 6
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 12 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    УДАЛЕНИЕ! - Гонсало Пиови увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 23'
    Солари Пабло сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Бельтран Лукас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Расинг Авельянеда
1.46
4.70
7.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда онлайн

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