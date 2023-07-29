Тур: 27.
2:0
Второй тайм: 79'
Ход матча
23'
1:0
45'
71'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Tobias RubioЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
55 Santino Vera
-
-
28 Tomas Perez
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Ривер Плейт
Расинг Авельянеда
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
27 матчей
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.7%
48.1%
11.2%
11 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.67
1.83
Среднее время на гол
54
49
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
0.5
0.93
Среднее время на гол
180
96
Всего голов
31
36
Голов в среднем за матч
1.15
1.33
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
78
67
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|12 (3)
|0.44
|Солари Пабло
|5
|0.19
|Фернандес Игнасио
|5
|0.19
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|0.19
|Борха Мигель
|5 (2)
|0.19
|Де ла Крус Николас
|4
|0.15
|Рондон Саломон
|4 (1)
|0.15
|Суарес Матиас
|2
|0.07
|Парадела Хосе
|2
|0.07
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Альендро Родриго
|1
|0.04
|Палавесино Агустин
|1
|0.04
|Рохас Роберт
|1
|0.04
|Каско Милтон
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
|Claudio Jeremias Echeverri
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ауче Габриэль
|6
|0.22
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.22
|Ромеро Максимильяно
|4
|0.15
|Gonzalo Piovi
|4 (2)
|0.15
|Nicolas Oroz
|3
|0.11
|Мура Факундо
|2
|0.07
|Морено Анибал
|2
|0.07
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.04
|Моралес Максимильяно
|1
|0.04
|Пильюд Иван
|1
|0.04
|Nicolas Reniero
|1
|0.04
|Gabriel Rojas1
|1
|0.04
|Герреро Паоло
|1
|0.04
|Jonathan David Gomez
|1
|0.04
|Охеда Агустин
|1
|0.04
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Jose Gomez I
|0
|0
|Авилес Томас
|0
|0
|Catriel Cabellos
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|7
|0
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Фернандес Игнасио
|5
|1
|Палавесино Агустин
|4
|1
|Солари Пабло
|5
|0
|Парадела Хосе
|3
|1
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Эррера Марсело II
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Барко Эсекьель
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауче Габриэль
|4
|1
|Gonzalo Piovi
|4
|1
|Сигали Леонардо
|5
|0
|Мура Факундо
|5
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|1
|Герреро Паоло
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Nicolas Oroz
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Авилес Томас
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Ариас Габриэль
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Jose Gomez I
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
5
Ривер Плейт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Расинг Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
20
17
Ривер Плейт
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
15% (4)
42% (11)
Расинг Авельянеда
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
21
22
Голы по времени матча
Забито
24
15
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
3
13%
4
27%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
5
33%
61-75
5
21%
2
13%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
2
33%
5
31%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
3
19%
76-90
Забито
23
20
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
3
13%
2
10%
1-15
4
17%
5
25%
16-30
1
4%
4
20%
31-45
3
13%
6
30%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
9
39%
2
10%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
4
29%
4
24%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Забито
47
35
19 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 6
7
15%
3
9%
1-15
8
17%
8
23%
16-30
4
9%
8
23%
31-45
7
15%
6
17%
46-60
7
15%
6
17%
61-75
14
30%
30%
4
11%
76-90
Пропущено
20
33
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 20
3
15%
6
18%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
3
15%
5
15%
31-45
2
10%
5
15%
46-60
6
30%
6
18%
61-75
4
20%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0
Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2
Результаты матчей
Ривер Плейт
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
3
6 раз 23%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
77
48
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
84
77
39
311
39
113
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
251
Больше Меньше
206
1511
1016
719
422
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|27
|19
|4
|4
|50 - 19
|61
|2.
|27
|14
|8
|5
|42 - 23
|50
|3.
|26
|12
|10
|4
|23 - 11
|46
|4.
|27
|12
|9
|6
|35 - 24
|45
|5.
|27
|12
|8
|7
|36 - 23
|44
|6.
|26
|11
|9
|6
|36 - 27
|42
|7.
|27
|10
|12
|5
|36 - 29
|42
|8.
|26
|12
|5
|9
|31 - 24
|41
|9.
|27
|11
|7
|9
|31 - 22
|40
|10.
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|11.
|27
|10
|6
|11
|20 - 26
|36
|12.
|0:2
|27
|9
|9
|9
|35 - 35
|36
|13.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|14.
|27
|8
|11
|8
|24 - 24
|35
|15.
|26
|8
|10
|8
|23 - 27
|34
|16.
|26
|9
|6
|11
|25 - 28
|33
|17.
|26
|8
|8
|10
|22 - 31
|32
|18.
|26
|8
|7
|11
|25 - 29
|31
|19.
|27
|6
|12
|9
|19 - 25
|30
|20.
|26
|7
|8
|11
|23 - 26
|29
|21.
|26
|7
|8
|11
|20 - 28
|29
|22.
|26
|7
|8
|11
|21 - 32
|29
|23.
|26
|7
|8
|11
|23 - 37
|29
|24.
|26
|6
|10
|10
|23 - 30
|28
|25.
|26
|5
|12
|9
|24 - 26
|27
|26.
|26
|4
|13
|9
|20 - 31
|25
|27.
|26
|5
|7
|14
|17 - 29
|22
|28.
|26
|5
|4
|17
|16 - 34
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|12
|0
|1
|26 - 6
|36
|2.
|14
|9
|5
|0
|27 - 11
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|4.
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|9.
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|10.
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|11.
|13
|6
|6
|1
|13 - 5
|24
|12.
|0:2
|14
|6
|5
|3
|20 - 17
|23
|13.
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|14.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|15.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|16.
|14
|5
|6
|3
|12 - 11
|21
|17.
|14
|5
|6
|3
|11 - 11
|21
|18.
|14
|5
|5
|4
|9 - 11
|20
|19.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|20.
|14
|3
|9
|2
|16 - 11
|18
|21.
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|22.
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|23.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|24.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|25.
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|26.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|2.
|2:0
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|13
|5
|4
|4
|13 - 14
|19
|4.
|13
|5
|3
|5
|15 - 12
|18
|5.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 15
|16
|8.
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|11.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|12.
|0:2
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|7 - 13
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|15.
|14
|2
|7
|5
|7 - 13
|13
|16.
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|17.
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|18.
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|22.
|13
|1
|7
|5
|9 - 18
|10
|23.
|14
|2
|4
|8
|11 - 26
|10
|24.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|25.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|26.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|27.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|28.
|14
|1
|3
|10
|5 - 17
|6
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|12 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9