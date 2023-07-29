Тур: 17.
1:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
8'
19'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
14
Каэтано
Жоао
28
Adson
10
Роджер
3
Leo
XV
17
Медель
Гари
8
Jair
II
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonНападающий
-
10 РоджерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 БидуЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 БироНападающий
-
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Полузащитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гомес МарлонПолузащитник
- Нападающий
-
24 Halls
-
11 Gabriel Pec
-
-
-
23 Jose Gabriel
-
44 Vitor Ze
-
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Коринтианс
Васко да Гама
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
24 матча
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы
Первый тайм
29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
1.08
0.17
Среднее время на гол
83
540
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.04
0.96
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
86
93
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|6 (1)
|0.38
|Алберто Юри
|2
|0.13
|Оливейра Руан
|2
|0.13
|Араужо Матеус
|1
|0.06
|Вера Фаусто
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Pec
|2
|0.13
|Раул Педро
|2
|0.13
|Jair II
|2 (2)
|0.13
|Rayan
|1
|0.06
|Matias Galarza
|1
|0.06
|Сантос Андрей
|1
|0.06
|_Erick Marcus
|1
|0.06
|Cauan Barros
|1
|0.06
|Тейшейра Алекс
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
|Gabriel Carabajal
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|5
|0
|Фагнер Лемос
|4
|0
|Вера Фаусто
|4
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Каэтано Жоао
|1
|0
|Оливейра Руан
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Москардо Габриэль
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jair II
|5
|0
|Бамбу Робсон
|4
|0
|Manuel Capasso
|3
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Lucas Piton
|3
|0
|Gabriel Pec
|3
|0
|Сантос Андрей
|3
|0
|Mauricio Barbieri
|1
|1
|Leo XV
|2
|0
|Rayan
|2
|0
|Lucas Figueiredo
|2
|0
|Eguinaldo
|2
|0
|Mateus Cocao
|2
|0
|Тейшейра Алекс
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Лео Жардим
|1
|0
|Luca Orellano
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|Matias Galarza
|1
|0
|Родригес Хосе Луис II
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Vitor Ze
|1
|0
|Cauan Barros
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Васко да Гама
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
5
Коринтианс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Васко да Гама
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
3
3
Коринтианс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Васко да Гама
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
6
8
Голы по времени матча
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
2
29%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
5
38%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
6
46%
1
8%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Пропущено
18
25
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
1
6%
2
8%
1-15
3
17%
4
16%
16-30
3
17%
8
32%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
8
44%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2
Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1
Васко да Гама
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Куяба 1:0
Васко да Гама - Гойяс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Васко да Гама - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1
Результаты матчей
Коринтианс
Васко да Гама
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
4 раза 50%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
35
24
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
52
18
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
312
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|28 - 9
|40
|2.
|15
|9
|2
|4
|25 - 20
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|16
|7
|7
|2
|28 - 14
|28
|5.
|17
|8
|4
|5
|22 - 16
|28
|6.
|1:0
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|7.
|17
|8
|3
|6
|25 - 21
|27
|8.
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|9.
|17
|7
|4
|6
|18 - 19
|25
|10.
|17
|6
|5
|6
|19 - 15
|23
|11.
|0:1
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|12.
|17
|6
|5
|6
|14 - 18
|23
|13.
|16
|5
|6
|5
|18 - 15
|21
|14.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|13 - 17
|19
|15.
|17
|4
|5
|8
|18 - 26
|17
|16.
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|17.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|18.
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|19.
|15
|2
|4
|9
|17 - 33
|10
|20.
|0:1
|16
|2
|3
|11
|11 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|9
|6
|3
|0
|13 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|10 - 6
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|15 - 13
|13
|12.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|13.
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|17.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|19.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|20.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|4.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|10.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|12.
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|14.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|15.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|7
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6