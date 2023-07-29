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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 17.
Коринтианс
1:0
Первый тайм: 33'
Васко да Гама
0'
8' Желтая карточка
Каэтано Жоао
1:0
19' Гол
Майкон Барберан

Ход матча

8'
Каэтано Жоао
 
19'
Майкон Барберан
(Аугусто Ренато)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Васко да Гама
2.11
5.90
5.38
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
14
Каэтано
Жоао
6
Fabio
Santos
IV
7
Майкон
Барберан
33
Оливейра
Руан
8
Аугусто
Ренато
28
Adson
10
Роджер
9
Алберто
Юри
1
Лео
Жардим
35
Matheus
Miranda
22
Manuel
Capasso
3
Leo
XV
2
Родригес
Хосе
Луис
II
17
Медель
Гари
8
Jair
II
21
Пракседес
Бруно
6
Lucas
Piton
15
Lucas
Figueiredo
9
Carlos
Ferreira
III
Коринтианс
4-3-3
Васко да Гама
3-5-2

История личных встреч

Коринтианс
Васко да Гама

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

24 матча

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы

Первый тайм

29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:0
СA
2:5
ТМК
1:4
СA
1:1
СA
3:0
БСА
0:0
БСА
1:1
СA
1:0
СA
0:0
ММ(
1:0
ММ(
0:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
КБ
0:0
КБ
1:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

12
21

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

1.08
0.17

Среднее время на гол

83
540

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.04
0.96

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

86
93

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 6 (1) 0.38
Алберто Юри 2 0.13
Оливейра Руан 2 0.13
Араужо Матеус 1 0.06
Вера Фаусто 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Pec 2 0.13
Раул Педро 2 0.13
Jair II 2 (2) 0.13
Rayan 1 0.06
Matias Galarza 1 0.06
Сантос Андрей 1 0.06
_Erick Marcus 1 0.06
Cauan Barros 1 0.06
Тейшейра Алекс 0 0
Lucas Piton 0 0
Gabriel Carabajal 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 5 0
Фагнер Лемос 4 0
Вера Фаусто 4 0
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Fabio Santos IV 3 0
Кассио Рамос 2 0
Биду 2 0
Рони 1 0
Биро 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Майкон Барберан 1 0
Алберто Юри 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Каэтано Жоао 1 0
Оливейра Руан 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Москардо Габриэль 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jair II 5 0
Бамбу Робсон 4 0
Manuel Capasso 3 0
Раул Педро 3 0
Lucas Piton 3 0
Gabriel Pec 3 0
Сантос Андрей 3 0
Mauricio Barbieri 1 1
Leo XV 2 0
Rayan 2 0
Lucas Figueiredo 2 0
Eguinaldo 2 0
Mateus Cocao 2 0
Тейшейра Алекс 1 0
Алвес Родриго 1 0
Лео Жардим 1 0
Luca Orellano 1 0
Jose Gabriel 1 0
Matias Galarza 1 0
Родригес Хосе Луис II 1 0
_Erick Marcus 1 0
Vitor Ze 1 0
Cauan Barros 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Васко да Гама
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
5
Коринтианс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Васко да Гама
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

3
3
Коринтианс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Васко да Гама
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

6
8

Голы по времени матча

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
2
29%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
5
38%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
6
46%
1
8%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Пропущено

18
25
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
1
6%
2
8%
1-15
3
17%
4
16%
16-30
3
17%
8
32%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
8
44%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2
Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1
Васко да Гама
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Куяба 1:0
Васко да Гама - Гойяс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Васко да Гама - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1

Результаты матчей

Коринтианс
Васко да Гама

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
4 раза 50%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
5
2
4
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
2
1
8
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 13 1 2 28 - 9 40
2.
Гремио
 15 9 2 4 25 - 20 29
3.
Фламенго
 16 8 4 4 28 - 19 28
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 7 2 28 - 14 28
5.
Флуминенсе
 17 8 4 5 22 - 16 28
6.
Ред Булл Брагантино
 1:0 17 7 7 3 23 - 16 28
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 8 3 6 25 - 21 27
8.
Сан-Паулу
 16 7 4 5 23 - 16 25
9.
Куяба
 17 7 4 6 18 - 19 25
10.
Крузейро
 17 6 5 6 19 - 15 23
11.
Форталеза Сеара
 0:1 17 6 5 6 17 - 16 23
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 6 5 6 14 - 18 23
13.
Атлетико Минейро
 16 5 6 5 18 - 15 21
14.
Коринтианс
 1:0 16 5 4 7 13 - 17 19
15.
Сантос
 17 4 5 8 18 - 26 17
16.
Гойяс
 16 4 3 9 15 - 26 15
17.
Байя
 16 3 5 8 15 - 23 14
18.
Коритиба Парана
 16 3 5 8 16 - 28 14
19.
Америка Минейро
 15 2 4 9 17 - 33 10
20.
Васко да Гама
 0:1 16 2 3 11 11 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Флуминенсе
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 1:0 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 0:1 9 4 3 2 10 - 6 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 4 2 2 8 - 6 14
11.
Сантос
 9 3 4 2 15 - 13 13
12.
Коринтианс
 1:0 7 3 3 1 8 - 5 12
13.
Крузейро
 9 3 1 5 4 - 7 10
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Коритиба Парана
 8 2 3 3 8 - 9 9
17.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
18.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
19.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
20.
Васко да Гама
 0:1 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
4.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Ред Булл Брагантино
 1:0 8 2 4 2 9 - 10 10
8.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Форталеза Сеара
 0:1 8 2 2 4 7 - 10 8
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 2 1 5 8 - 11 7
12.
Флуминенсе
 8 2 1 5 9 - 12 7
13.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
14.
Коринтианс
 1:0 9 2 1 6 5 - 12 7
15.
Васко да Гама
 0:1 8 1 2 5 7 - 14 5
16.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
17.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 11 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Куяба Дейверсон Силва 7
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Васко да Гама
2.11
5.90
5.38
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Коринтианс
Васко да Гама
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