Тур: 17.
3:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаКаэтано Жоао
1:0
19' ГолМайкон Барберан
2:0
61' ГолАлберто Юри
2:1
70' ГолGabriel Pec
3:1
72' ПенальтиРоджер
90' Желтая карточкаВера Фаусто
90'+5
Ход матча
8'
19'
46'
61'
2:0
62'
70'
2:1
72'
3:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
14
Каэтано
Жоао
28
Adson
10
Роджер
3
Leo
XV
17
Медель
Гари
8
Jair
II
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonНападающий
-
10 РоджерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 БидуЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 БироНападающий
-
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Полузащитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гомес МарлонПолузащитник
-
24 Halls
-
11 Gabriel Pec
-
-
-
23 Jose Gabriel
-
44 Vitor Ze
-
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Коринтианс
Васко да Гама
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
24 матча
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы
Первый тайм
29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
1.08
0.17
Среднее время на гол
83
540
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.04
0.96
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
86
93
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|7 (2)
|0.44
|Алберто Юри
|3
|0.19
|Оливейра Руан
|2
|0.13
|Майкон Барберан
|1
|0.06
|Араужо Матеус
|1
|0.06
|Вера Фаусто
|0
|0
|Аугусто Ренато
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Pec
|3
|0.19
|Раул Педро
|2
|0.13
|Jair II
|2 (2)
|0.13
|Rayan
|1
|0.06
|Matias Galarza
|1
|0.06
|Сантос Андрей
|1
|0.06
|_Erick Marcus
|1
|0.06
|Cauan Barros
|1
|0.06
|Тейшейра Алекс
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Luca Orellano
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|5
|0
|Вера Фаусто
|5
|0
|Фагнер Лемос
|4
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Каэтано Жоао
|1
|0
|Оливейра Руан
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Москардо Габриэль
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jair II
|5
|0
|Бамбу Робсон
|4
|0
|Manuel Capasso
|3
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Lucas Piton
|3
|0
|Gabriel Pec
|3
|0
|Сантос Андрей
|3
|0
|Mauricio Barbieri
|1
|1
|Leo XV
|2
|0
|Rayan
|2
|0
|Lucas Figueiredo
|2
|0
|Eguinaldo
|2
|0
|Mateus Cocao
|2
|0
|Тейшейра Алекс
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Лео Жардим
|1
|0
|Luca Orellano
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|Matias Galarza
|1
|0
|Родригес Хосе Луис II
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Vitor Ze
|1
|0
|Cauan Barros
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Васко да Гама
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
6
Коринтианс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Васко да Гама
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
3
3
Коринтианс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Васко да Гама
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
11
Волевые поражения
6
9
Голы по времени матча
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
3
38%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
5
31%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
6
46%
1
8%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
3
25%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Пропущено
19
28
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
1
5%
2
7%
1-15
3
16%
5
18%
16-30
3
16%
8
29%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
3
16%
5
18%
61-75
8
42%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2
Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1
Васко да Гама
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Куяба 1:0
Васко да Гама - Гойяс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Васко да Гама - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1
Результаты матчей
Коринтианс
Васко да Гама
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
4 раза 50%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
62
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
97
412
313
115
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Коринтианс
|Роджер
|7 (1)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|7
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6