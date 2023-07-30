Тур: 16.
0:3
Перерыв
0'
0:1
6' ГолЙонссон Мелкер
7' Красная карточкаСтенмарк Йохан
7' Желтая карточкаХёрберг Феликс
7' Желтая карточкаSamuel Kotto
0:2
9' ПенальтиKofi Fosuhene Asare
13' Желтая карточкаАндерссон Маттиас
0:3
17' ГолOusmane Diawara
19' Желтая карточкаЭдвардссон Давид
Ход матча
6'
0:1
7'
9'
17'
19'
18
Оффия
Генри
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
17 Filip Bohman
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
16 Jesper Strid
-
-
22 Rasmus Wendt
-
23 Max Nilsson
-
28 Sam Hegdal
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Треллеборг
Ландскруна
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.14
1.83
Среднее время на гол
78
49
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.31
1.46
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
61
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.38
|Бркич Харис
|3 (1)
|0.19
|Оффия Генри
|3
|0.19
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.19
|Андерссон Маттиас
|2
|0.13
|Халльберг Херман
|1
|0.06
|Мортенсен Николас
|1
|0.06
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|6
|0.38
|Kofi Fosuhene Asare
|4 (1)
|0.25
|Camil Jebara
|2
|0.13
|Дзабич Робин
|1
|0.06
|Melker Widell
|1
|0.06
|Эдвардссон Давид
|1
|0.06
|Рапп Йохан
|1
|0.06
|Йонссон Мелкер
|1
|0.06
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.06
|Erik Hedenquist
|1
|0.06
|Эгнелль Адам
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Халльберг Херман
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Мортенсен Николас
|1
|1
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Андерссон Маттиас
|2
|0
|Бркич Харис
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эдвардссон Давид
|4
|0
|Ousmane Diawara
|4
|0
|Дзабич Робин
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
|Samuel Kotto
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ландскруна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
3
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Ландскруна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
7
10
Треллеборг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Ландскруна
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
10
13
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
4
25%
4
40%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
30%
4
25%
31-45
5
25%
4
25%
46-60
1
5%
5
31%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Пропущено
26
22
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
12%
3
14%
1-15
6
23%
1
5%
16-30
3
12%
6
27%
31-45
7
27%
6
27%
46-60
2
8%
4
18%
61-75
5
19%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1
Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лундс ФФ - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1
Ландскруна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1
Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0
Результаты матчей
Треллеборг
Ландскруна
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
69
312
411
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|29 - 11
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|26 - 9
|33
|3.
|17
|10
|2
|5
|36 - 23
|32
|4.
|15
|7
|4
|4
|21 - 11
|25
|5.
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|6.
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|3:0
|16
|6
|3
|7
|19 - 22
|21
|8.
|16
|5
|6
|5
|23 - 19
|21
|9.
|0:3
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|10.
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|11.
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|12.
|17
|5
|3
|9
|21 - 33
|18
|13.
|15
|4
|4
|7
|12 - 16
|16
|14.
|15
|3
|7
|5
|14 - 19
|16
|15.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|16.
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|10 - 1
|15
|5.
|8
|5
|0
|3
|17 - 8
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|7.
|3:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|12 - 6
|13
|9.
|0:3
|8
|4
|0
|4
|10 - 13
|12
|10.
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|12.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|16 - 8
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|8.
|0:3
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|13 - 17
|8
|11.
|3:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|12.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|10 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|6