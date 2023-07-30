  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 16.
Треллеборг
0:3
Конец матча
Ландскруна
0'
0:1
6' Гол
Йонссон Мелкер
7' Красная карточка
Стенмарк Йохан
7' Желтая карточка
Хёрберг Феликс
7' Желтая карточка
Samuel Kotto
0:2
9' Пенальти
Kofi Fosuhene Asare
13' Желтая карточка
Андерссон Маттиас
0:3
17' Гол
Ousmane Diawara
19' Желтая карточка
Эдвардссон Давид
46' Вторая желтая карточка
Samuel Kotto
58' Желтая карточка
Мортенсен Николас
81' Желтая карточка
Бедварссон Бедвар
90'+7
1
Кристенсен
Каспер
24
Хёрберг
Феликс
6
Стенмарк
Йохан
4
Андерссон
Маттиас
23
Бедварссон
Бедвар
34
Бьорквист
Маркус
8
Халльберг
Херман
10
Саид
Мохаммед
2
Бьеркен
Фритьоф
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
1
Каддура
Амр
24
Линдман
Эмиль
2
Рапп
Йохан
3
Samuel
Kotto
5
Edvin
Dahlqvist
14
Эдвардссон
Давид
12
Йонссон
Мелкер
10
Эгнелль
Адам
47
Kofi
Fosuhene
Asare
11
Ousmane
Diawara
8
Дзабич
Робин
Треллеборг
4-3-3
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Треллеборг
Ландскруна

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:1
ТМК
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
4:2
К
2:1
ПД
1:0
ПД
1:4
С
0:3
С
1:0
ТМС
1:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.83

Среднее время на гол

78
49

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
61

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 6 0.38
Бркич Харис 3 (1) 0.19
Оффия Генри 3 0.19
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.19
Андерссон Маттиас 2 0.13
Халльберг Херман 1 0.06
Мортенсен Николас 1 0.06
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 6 0.38
Kofi Fosuhene Asare 4 (1) 0.25
Camil Jebara 2 0.13
Дзабич Робин 1 0.06
Melker Widell 1 0.06
Эдвардссон Давид 1 0.06
Рапп Йохан 1 0.06
Йонссон Мелкер 1 0.06
Gustaf Bruzelius 1 0.06
Erik Hedenquist 1 0.06
Эгнелль Адам 0 0
Rasmus Wendt 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Халльберг Херман 4 0
Filip Bohman 4 0
Мортенсен Николас 2 1
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Бедварссон Бедвар 2 0
Андерссон Маттиас 2 0
Бркич Харис 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Оффия Генри 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 5 0
Эдвардссон Давид 4 0
Ousmane Diawara 4 0
Дзабич Робин 4 0
Camil Jebara 2 1
Samuel Kotto 1 1
Линдман Эмиль 2 0
Йонссон Мелкер 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Рапп Йохан 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Jesper Strid 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ландскруна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
3
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Ландскруна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

7
10
Треллеборг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Ландскруна
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

10
13

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
10%
2
29%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
4
31%
2
17%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
4
25%
4
40%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
10%
3
16%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
6
30%
4
21%
31-45
5
25%
4
21%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
4
20%
2
11%
76-90

Пропущено

29
22
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
5
17%
3
14%
1-15
7
24%
1
5%
16-30
3
10%
6
27%
31-45
7
24%
6
27%
46-60
2
7%
4
18%
61-75
5
17%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1
Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лундс ФФ - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1
Ландскруна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1
Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0

Результаты матчей

Треллеборг
Ландскруна

Точный счет

0:3
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
4
12
4
12
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 15 11 2 2 29 - 11 35
2.
Вестерос
 0:0 16 10 4 2 26 - 9 34
3.
Эстер
 17 10 2 5 36 - 23 32
4.
ГАИС
 15 7 4 4 21 - 11 25
5.
Йёнчёпинг
 16 6 6 4 29 - 27 24
6.
Браге
 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Ландскруна
 16 6 3 7 19 - 22 21
8.
Эстерсунд
 16 5 6 5 23 - 19 21
9.
Треллеборг
 16 6 2 8 21 - 28 20
10.
Гефле
 0:0 16 5 5 6 19 - 22 20
11.
Сирианска Эскильстуна
 16 5 5 6 15 - 19 20
12.
Сундсвалль
 17 5 3 9 21 - 33 18
13.
Хельсинборг
 15 4 4 7 12 - 16 16
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 16 3 6 7 16 - 23 15
16.
Сковде АИК
 16 2 4 10 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 6 0 1 17 - 6 18
2.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
3.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Вестерос
 0:0 8 4 4 0 10 - 1 16
5.
Эстер
 8 5 0 3 17 - 8 15
6.
Гефле
 0:0 8 4 2 2 14 - 12 14
7.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
8.
ГАИС
 8 4 1 3 12 - 6 13
9.
Треллеборг
 8 4 0 4 10 - 13 12
10.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Сирианска Эскильстуна
 8 3 3 2 8 - 5 12
12.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:0 8 6 0 2 16 - 8 18
2.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
3.
Эстер
 9 5 2 2 19 - 15 17
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 8 3 1 4 9 - 14 10
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Ландскруна
 8 2 1 5 7 - 12 7
12.
Гефле
 0:0 8 1 3 4 5 - 10 6
13.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
14.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Браге
 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 10 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Эргрюте Erion Sadiku 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Треллеборг 0:3 Ландскруна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     