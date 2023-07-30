Тур: 19. Стадион: Wuhan Sports Center.
0:0
Первый тайм: 21'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
2
Yang
Li3
18
Имин
Лю
28
Denny
Wang
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
13
Marcao
V
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
24
Dong
Xu
10
Кангва
Эванс
30
Jinbao
Zhong
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
2 Yang Li3Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
- Защитник
-
28 Denny WangЗащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
-
13 Marcao VНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
26 Guan HeЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
- Нападающий
-
1 Fei Wu
-
31 Jiayu Guo
-
-
17 Chen Yuhao
-
24 Liuyu Duan
-
-
32 Haidong Lu
-
41 Xiaoxi Xia
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
14 Цзин ФэнЗащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
19 Wenjie SongПолузащитник
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
26 Jun Liu
-
5 Yibo Sha
-
-
29 Chaoyang Liu
-
17 Yuncheng Fu
-
18 Ming Hu
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Циндао Чжуннэн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|9 (1)
|0.47
|Ademilson
|4 (1)
|0.21
|Qianglong Tao
|3
|0.16
|Се Пэнфэй
|2
|0.11
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.11
|Давидсон
|2 (1)
|0.11
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.11
|Yang Li3
|2
|0.11
|Dinghao Yan
|1
|0.05
|Станчу Николае
|0
|0
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|6 (2)
|0.32
|Кангва Эванс
|4
|0.21
|Wei Zhang I
|3
|0.16
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.11
|Сарич Элвис
|2 (1)
|0.11
|Чен Чуньсинь
|1
|0.05
|Chien-Ming Wang
|1
|0.05
|Wenjie Song
|1
|0.05
|Синьли Пэн
|1
|0.05
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Хан Жэнь
|2
|1
|Имин Лю
|3
|0
|Чао Хэ
|3
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|1
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|5
|1
|Сарич Элвис
|5
|0
|Dong Xu
|5
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Jinbao Zhong
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0
|Pengfei Mou
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Wei Zhang I
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Ма Ксянгью
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Циндао Чжуннэн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
7
Ухань Три Таунс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
17
14
Ухань Три Таунс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
72% (13)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Циндао Чжуннэн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
21
21
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
5
71%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 12
2
10%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
4
20%
5
36%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Забито
28
21
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
11%
3
14%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
8
29%
1
5%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
5
18%
8
38%
61-75
7
25%
6
29%
76-90
Пропущено
20
25
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
15%
1
4%
1-15
4
20%
4
16%
16-30
2
10%
6
24%
31-45
1
5%
8
32%
46-60
6
30%
2
8%
61-75
4
20%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 3:1
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0
Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Циндао Чжуннэн
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
6 раз 33%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
35
54
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
27
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
117
711
711
414
216
117
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|4
|1
|40 - 14
|46
|2.
|19
|10
|5
|4
|20 - 19
|35
|3.
|19
|9
|6
|4
|31 - 21
|33
|4.
|0:0
|19
|7
|9
|3
|28 - 17
|30
|5.
|19
|6
|12
|1
|25 - 19
|30
|6.
|0:0
|19
|7
|8
|4
|32 - 23
|29
|7.
|19
|8
|4
|7
|29 - 26
|28
|8.
|0:0
|19
|6
|10
|3
|28 - 20
|28
|9.
|19
|7
|6
|6
|31 - 30
|27
|10.
|19
|6
|6
|7
|23 - 30
|24
|11.
|19
|5
|4
|10
|27 - 33
|19
|12.
|19
|4
|7
|8
|17 - 23
|19
|13.
|0:0
|19
|4
|5
|10
|22 - 24
|17
|14.
|19
|2
|8
|9
|15 - 26
|14
|15.
|19
|3
|3
|13
|19 - 51
|12
|16.
|19
|1
|9
|9
|15 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|18 - 10
|20
|3.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|16 - 4
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|10 - 11
|18
|6.
|10
|3
|7
|0
|15 - 12
|16
|7.
|9
|5
|0
|4
|14 - 11
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|17 - 15
|15
|9.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|10.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|11.
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|12.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|9 - 9
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|16.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|22 - 4
|26
|2.
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|3.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|0:0
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|11.
|10
|1
|3
|6
|13 - 20
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|13.
|9
|0
|4
|5
|6 - 11
|4
|14.
|0:0
|10
|0
|3
|7
|7 - 15
|3
|15.
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 30
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|13 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6