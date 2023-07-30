Тур: 19. Стадион: Wuhan Sports Center. Главный судья: Wei Zhen
1:0
Конец матча
Ход матча
46'
55'
63'
1:0
75'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
10 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
461 Количество передач 380
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
2
Yang
Li3
18
Имин
Лю
28
Denny
Wang
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
13
Marcao
V
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
24
Dong
Xu
10
Кангва
Эванс
30
Jinbao
Zhong
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
2 Yang Li3Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
- Защитник
-
28 Denny WangЗащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
-
13 Marcao VНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
26 Guan HeЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
- Нападающий
-
1 Fei Wu
-
31 Jiayu Guo
-
-
17 Chen Yuhao
-
24 Liuyu Duan
-
-
32 Haidong Lu
-
41 Xiaoxi Xia
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
14 Цзин ФэнЗащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
19 Wenjie SongПолузащитник
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
26 Jun Liu
-
5 Yibo Sha
-
-
29 Chaoyang Liu
-
17 Yuncheng Fu
-
18 Ming Hu
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Циндао Чжуннэн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|9 (1)
|0.47
|Ademilson
|4 (1)
|0.21
|Qianglong Tao
|3
|0.16
|Се Пэнфэй
|2
|0.11
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.11
|Давидсон
|2 (1)
|0.11
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.11
|Yang Li3
|2
|0.11
|Dinghao Yan
|1
|0.05
|Liuyu Duan
|1
|0.05
|Станчу Николае
|0
|0
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|6 (2)
|0.32
|Кангва Эванс
|4
|0.21
|Wei Zhang I
|3
|0.16
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.11
|Сарич Элвис
|2 (1)
|0.11
|Чен Чуньсинь
|1
|0.05
|Chien-Ming Wang
|1
|0.05
|Wenjie Song
|1
|0.05
|Синьли Пэн
|1
|0.05
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Хан Жэнь
|2
|1
|Имин Лю
|3
|0
|Чао Хэ
|3
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|1
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|5
|1
|Сарич Элвис
|5
|0
|Dong Xu
|5
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Jinbao Zhong
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0
|Ма Ксянгью
|2
|0
|Pengfei Mou
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Wei Zhang I
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Циндао Чжуннэн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
7
Ухань Три Таунс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
17
14
Ухань Три Таунс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
74% (14)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Циндао Чжуннэн
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
21
21
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
5
71%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 13
2
10%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
4
20%
5
36%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Забито
29
21
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
3
10%
3
14%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
8
28%
1
5%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
6
21%
8
38%
61-75
7
24%
6
29%
76-90
Пропущено
20
26
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
15%
1
4%
1-15
4
20%
4
15%
16-30
2
10%
6
23%
31-45
1
5%
8
31%
46-60
6
30%
3
12%
61-75
4
20%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 3:1
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0
Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Циндао Чжуннэн
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
54
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
28
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
118
712
712
415
217
118
118
118
118
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|13 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6