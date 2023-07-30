Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Хорошую попытку сделал Qianglong Tao . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Циндао Чжуннэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Jinbao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Qianglong Tao не смог попасть в створ ударом издали

84' Хорошую попытку сделал Якубу Абдул-Азиз . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Матч возобновлен

82' Denny Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Тактическая замена. Chien-Ming Wang уходит с поля и его заменяет Лун Чжэн

81' Marcao не смог попасть в створ ударом издали

81' Denny Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Станчу Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

78' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Сарич Элвис получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Сарич Элвис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Marcao нанес удар головой, но Pengfei Mou спокойно отбил мяч.

63' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

61' Тактическая замена. Эванс Кангва уходит с поля и его заменяет Синьли Пэн

61' Pengfei Mou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Станчу Николае оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Хорошую попытку сделал Якубу Абдул-Азиз . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Циндао Чжуннэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Yang Li получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Давидсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Ма Ксянгью получил желтую карточку от судьи

54' Хорошую попытку сделал Давидсон . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Чао Хэ не смог попасть в створ ударом издали

49' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Сарич Элвис не смог попасть в створ ударом издали

48' Форбс Браун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

46' Chien-Ming Wang ослабляет давление, выбив мяч.