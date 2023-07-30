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Китай: Суперлига
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Wei Zhen
Ухань Три Таунс
1:0
Конец матча
Циндао Чжуннэн
0'
55' Желтая карточка
Ма Ксянгью
1:0
63' Гол
Liuyu Duan
90'+6

Ход матча

46'
 
Yibo Sha
Jiashen Liu
55'
 
Ма Ксянгью
58'
Хан Жэнь
Yang Li3
 
59'
Liuyu Duan
Dinghao Yan
 
59'
Якубу Абдул-Азиз
Давидсон
 
61'
 
Синьли Пэн
Кангва Эванс
62'
 
Wenjie Song
Ма Ксянгью
63'
Liuyu Duan
1:0
75'
 
Цзю Янь
Сарич Элвис
76'
Qianglong Tao
Се Пэнфэй
 
81'
 
Лун Чжэн
Chien-Ming Wang
83'
Chen Yuhao
Denny Wang
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 461 Количество передач 380
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
2
Yang
Li3
18
Имин
Лю
5
Пак
Чжи
Су
28
Denny
Wang
21
Чао
Хэ
10
Станчу
Николае
30
Се
Пэнфэй
8
Dinghao
Yan
11
Давидсон
13
Marcao
V
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
10
Кангва
Эванс
30
Jinbao
Zhong
8
Ма
Ксянгью
7
Сарич
Элвис
9
Форбс
Браун
Ухань Три Таунс
4-2-3-1
Циндао Чжуннэн
5-4-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Циндао Чжуннэн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 9 (1) 0.47
Ademilson 4 (1) 0.21
Qianglong Tao 3 0.16
Се Пэнфэй 2 0.11
Вэй Ши-Хао 2 0.11
Давидсон 2 (1) 0.11
Ханьвэнь Дэн 2 0.11
Yang Li3 2 0.11
Dinghao Yan 1 0.05
Liuyu Duan 1 0.05
Станчу Николае 0 0
Xiaobin Zhang II 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 6 (2) 0.32
Кангва Эванс 4 0.21
Wei Zhang I 3 0.16
Aleksandar Andrejevic 2 0.11
Сарич Элвис 2 (1) 0.11
Чен Чуньсинь 1 0.05
Chien-Ming Wang 1 0.05
Wenjie Song 1 0.05
Синьли Пэн 1 0.05
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 5 0
Гао Чжуньи 4 0
Хан Жэнь 2 1
Имин Лю 3 0
Чао Хэ 3 0
Вэй Ши-Хао 1 1
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Давидсон 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Liuyu Duan 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 5 1
Сарич Элвис 5 0
Dong Xu 5 0
Jiashen Liu 4 0
Jinbao Zhong 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Форбс Браун 2 0
Aleksandar Andrejevic 2 0
Ма Ксянгью 2 0
Pengfei Mou 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Wei Zhang I 1 0
Wei Long 1 0
Кангва Эванс 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Циндао Чжуннэн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
7
Ухань Три Таунс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

17
14
Ухань Три Таунс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
74% (14)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Циндао Чжуннэн
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

21
21

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
5
71%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 13
2
10%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
4
20%
5
36%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

29
21
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
3
10%
3
14%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
8
28%
1
5%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
6
21%
8
38%
61-75
7
24%
6
29%
76-90

Пропущено

20
26
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
15%
1
4%
1-15
4
20%
4
15%
16-30
2
10%
6
23%
31-45
1
5%
8
31%
46-60
6
30%
3
12%
61-75
4
20%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 3:1
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0
Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Циндао Чжуннэн

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
2
8
3
7
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
11
8
7
12
1.5
7
12
4
15
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 19 14 4 1 40 - 14 46
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Ченду Беттер Сити
 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Шаньдун Тайшань
 19 8 8 3 31 - 17 32
5.
Ухань Три Таунс
 19 7 9 3 29 - 20 30
6.
Тянцзинь Тэда
 19 6 12 1 25 - 19 30
7.
Чжэцзян Профессионал
 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Бэйцзин Гоань
 19 7 7 5 32 - 26 28
9.
Чанчунь Ятай
 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Шицзячжуан
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 19 4 4 11 22 - 25 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Ифан
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Шаньдун Тайшань
 8 6 2 0 19 - 4 20
3.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
4.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
5.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
6.
Тянцзинь Тэда
 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
11.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
12.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
13.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Шицзячжуан
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
16.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай СИПГ Лэй У 13 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шицзячжуан Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Весь список
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Wei Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 93'
    Wei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Ухань Три Таунс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Имин Лю из команды Ухань Три Таунс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Хан Жэнь из команды Ухань Три Таунс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Судья сигнализирует, что Хан Жэнь из команды Ухань Три Таунс поставил подножку. Пострадал Wenjie Song
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    • 91'
      Чао Хэ возвращается на поле.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Ухань Три Таунс
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Ухань Три Таунс: 55%, Циндао Чжуннэн: 45%.
    • 90'
      Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Ох, нехорошо это выглядит. Чао Хэ получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 89'
      Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Liuyu Duan из команды Ухань Три Таунс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Ухань Три Таунс 1:0 Циндао Чжуннэн онлайн

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