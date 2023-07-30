Тур: 19. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Ма Нин
0:0
Первый тайм: 21'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
21
Лю
Биньбинь
22
Yuanyi
Li
29
Chen
Pu
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
43
Wenhao
Jiang
45
Адеми
Ариян
20
Ziming
Wang
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
37 Цзи СянЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
- Нападающий
-
19 Guowen Sun
-
31 Jianfei Zhao
-
-
34 Feifan Jia
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
43 Wenhao JiangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
34 Сень ХоуВратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
22 Дабао ЮйНападающий
-
29 Абреу ФабиуНападающий
-
15 Tianyi Gao
-
18 Hao Fang
-
39 Yaki Yan
-
44 Dezhi Duan
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Бэйцзин Гоань
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
35 матчей
37.1%
40%
22.9%
13 побед 14 ничьих 8 побед
Первый тайм
45.7%
40%
14.3%
16 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.94
1.33
Среднее время на гол
46
67
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
61
40
Голов в среднем за матч
1.74
1.14
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
51
78
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|7 (1)
|0.37
|Феллайни Маруан
|5
|0.26
|Chen Pu
|5
|0.26
|Мойсес Лима
|2
|0.11
|Лю Биньбинь
|2
|0.11
|Жадсон II
|2
|0.11
|Fernandinho V
|1
|0.05
|Zhengyu Huang
|1
|0.05
|Ляо Лишэн
|1
|0.05
|Guowen Sun
|1
|0.05
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Yuanyi Li
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ziming Wang
|7
|0.37
|Кан Сан-У
|5 (1)
|0.26
|Liyn Yang
|4
|0.21
|Соуза Жосеф
|3
|0.16
|Адеми Ариян
|2
|0.11
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.11
|Hao Fang
|2
|0.11
|Tianyi Gao
|1
|0.05
|Boxuan Feng
|1
|0.05
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.05
|Пяо Чэн
|1
|0.05
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.05
|Yang Bai
|1
|0.05
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Дабао Юй
|0
|0
|Абреу Фабиу
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Dezhi Duan
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|5
|0
|Жадсон II
|1
|2
|Yuanyi Li
|4
|0
|Мойсес Лима
|4
|0
|Кризан
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Fernandinho V
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Guowen Sun
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Jiaqi Han
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Дабао Юй
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Tianyi Gao
|2
|0
|Yang Bai
|2
|0
|Адеми Ариян
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бэйцзин Гоань
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
8
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Бэйцзин Гоань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
11
21
Шаньдун Тайшань
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Бэйцзин Гоань
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
13
29
Голы по времени матча
Забито
15
10
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
13%
1
10%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
9%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
4
31%
4
18%
31-45
2
15%
4
18%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
31%
6
27%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
25%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Забито
28
32
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
7%
3
9%
1-15
5
18%
4
13%
16-30
8
29%
5
16%
31-45
3
11%
7
22%
46-60
4
14%
5
16%
61-75
6
21%
8
25%
76-90
Пропущено
17
23
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
24%
2
9%
1-15
0
0%
8
35%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0
Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Бэйцзин Гоань
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
11 раз 61%
2
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
46
34
37
16
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
29
26
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
171
711
612
414
315
117
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|4
|1
|40 - 14
|46
|2.
|19
|10
|5
|4
|20 - 19
|35
|3.
|19
|9
|6
|4
|31 - 21
|33
|4.
|0:0
|19
|7
|9
|3
|28 - 17
|30
|5.
|19
|6
|12
|1
|25 - 19
|30
|6.
|0:0
|19
|7
|8
|4
|32 - 23
|29
|7.
|19
|8
|4
|7
|29 - 26
|28
|8.
|0:0
|19
|6
|10
|3
|28 - 20
|28
|9.
|19
|7
|6
|6
|31 - 30
|27
|10.
|19
|6
|6
|7
|23 - 30
|24
|11.
|19
|5
|4
|10
|27 - 33
|19
|12.
|19
|4
|7
|8
|17 - 23
|19
|13.
|0:0
|19
|4
|5
|10
|22 - 24
|17
|14.
|19
|2
|8
|9
|15 - 26
|14
|15.
|19
|3
|3
|13
|19 - 51
|12
|16.
|19
|1
|9
|9
|15 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|18 - 10
|20
|3.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|16 - 4
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|10 - 11
|18
|6.
|10
|3
|7
|0
|15 - 12
|16
|7.
|9
|5
|0
|4
|14 - 11
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|17 - 15
|15
|9.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|10.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|11.
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|12.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|9 - 9
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|16.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|22 - 4
|26
|2.
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|3.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|0:0
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|11.
|10
|1
|3
|6
|13 - 20
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|13.
|9
|0
|4
|5
|6 - 11
|4
|14.
|0:0
|10
|0
|3
|7
|7 - 15
|3
|15.
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 30
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|13 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6