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Китай: Суперлига
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Шаньдун Тайшань
3:0
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
25' Желтая карточка
Wenhao Jiang
44' Желтая карточка
Адеми Ариян
44' Желтая карточка
Yang Bai
0:0
45' Не забитый пенальти
Ляо Лишэн
1:0
59' Гол
Феллайни Маруан
2:0
73' Гол
Yuanyi Li
3:0
90' Гол
Fernandinho V
90'+8

Ход матча

25'
 
Wenhao Jiang
36'
 
Liyn Yang
Mohemati Naibijiang
44'
 
Адеми Ариян
44'
 
Yang Bai
45'
Ляо Лишэн
0:0
46'
 
Чендун Чжан
Wenhao Jiang
58'
 
Абреу Фабиу
Ziming Wang
58'
 
Tianyi Gao
Адеми Ариян
59'
Феллайни Маруан
(Yuanyi Li)
1:0
65'
Matheus Pato
Tong Wang1
 
66'
Цзи Сян
Ляо Лишэн
 
72'
 
Чжанг Сичже
Соуза Жосеф
73'
Yuanyi Li
(Цзи Сян)
2:0
83'
Fernandinho V
Лю Биньбинь
 
83'
Lei Tong
Zhengyu Huang
 
90'
Fernandinho V
(Chen Pu)
3:0
90'
Feifan Jia
Yuanyi Li
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 285 Количество передач 427
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
35
Zhengyu
Huang
21
Лю
Биньбинь
22
Yuanyi
Li
29
Chen
Pu
25
Феллайни
Маруан
1
Jiaqi
Han
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
43
Wenhao
Jiang
7
Кан
Сан-У
23
Йеннарис
Никлас
5
Соуза
Жосеф
45
Адеми
Ариян
19
Mohemati
Naibijiang
20
Ziming
Wang
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-5-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Бэйцзин Гоань

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

35 матчей

37.1%
40%
22.9%
13 побед 14 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.7%
40%
14.3%
16 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:0
С
3:0
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
3:2
К
2:1
С
2:0
К
2:2
К
1:1
С
1:1
С
3:0
С
2:2
С
1:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
3:0
С
2:2
С
0:3
С
1:3
С
3:0
С
4:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.94
1.33

Среднее время на гол

46
67

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

61
40

Голов в среднем за матч

1.74
1.14

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

51
78

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 7 (1) 0.37
Феллайни Маруан 6 0.32
Chen Pu 5 0.26
Мойсес Лима 2 0.11
Лю Биньбинь 2 0.11
Fernandinho V 2 0.11
Жадсон II 2 0.11
Yuanyi Li 1 0.05
Zhengyu Huang 1 0.05
Ляо Лишэн 1 0.05
Guowen Sun 1 0.05
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Цзи Сян 0 0
Tong Wang1 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ziming Wang 7 0.37
Кан Сан-У 5 (1) 0.26
Liyn Yang 4 0.21
Соуза Жосеф 3 0.16
Адеми Ариян 2 0.11
Чжанг Сичже 2 (1) 0.11
Hao Fang 2 0.11
Tianyi Gao 1 0.05
Boxuan Feng 1 0.05
Mohemati Naibijiang 1 0.05
Пяо Чэн 1 0.05
Адегбенро Самуэль 1 0.05
Yang Bai 1 0.05
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Дабао Юй 0 0
Абреу Фабиу 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Dezhi Duan 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 5 0
Жадсон II 1 2
Yuanyi Li 4 0
Мойсес Лима 4 0
Кризан 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Fernandinho V 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Guowen Sun 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 4 0
Jiaqi Han 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Ли Лэй 3 0
Дабао Юй 3 0
Чи Чжунго 3 0
Yang Bai 3 0
Адеми Ариян 2 0
Чендун Чжан 2 0
Gang Wang 2 0
Tianyi Gao 2 0
Кан Сан-У 1 0
Boxuan Feng 1 0
Hao Fang 1 0
Wenhao Jiang 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Бэйцзин Гоань
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
8
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

11
21
Шаньдун Тайшань
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Бэйцзин Гоань
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

13
29

Голы по времени матча

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
11%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
20%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
2
40%
3
19%
76-90

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
2
9%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
4
31%
4
18%
31-45
2
15%
4
18%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
31%
6
27%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
25%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Забито

31
32
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
6%
3
9%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
8
26%
5
16%
31-45
4
13%
7
22%
46-60
5
16%
5
16%
61-75
7
23%
8
25%
76-90

Пропущено

17
26
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
24%
2
8%
1-15
0
0%
8
31%
16-30
3
18%
3
12%
31-45
2
12%
4
15%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
5
29%
29%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0
Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Бэйцзин Гоань

Точный счет

3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
11 раз 58%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
6
4
4
2.5
3
7
1
7
3.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
1
2
9
1.5
2
7
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
17
2
8
11
1.5
6
13
5
14
2.5
3
16
1
18
3.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 19 14 4 1 40 - 14 46
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Ченду Беттер Сити
 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Шаньдун Тайшань
 19 8 8 3 31 - 17 32
5.
Ухань Три Таунс
 19 7 9 3 29 - 20 30
6.
Тянцзинь Тэда
 19 6 12 1 25 - 19 30
7.
Чжэцзян Профессионал
 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Бэйцзин Гоань
 19 7 7 5 32 - 26 28
9.
Чанчунь Ятай
 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Шицзячжуан
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 19 4 4 11 22 - 25 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Ифан
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Шаньдун Тайшань
 8 6 2 0 19 - 4 20
3.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
4.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
5.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
6.
Тянцзинь Тэда
 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
11.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
12.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
13.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Шицзячжуан
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
16.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай СИПГ Лэй У 13 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шицзячжуан Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
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