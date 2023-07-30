Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Ляо Лишэн наносит удар в каркас ворот!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Yang Bai получил желтую карточку от судьи

44' Адеми Ариян получил желтую карточку от судьи

43' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ляо Лишэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Сильный дождь сегодня.

38' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Wenhao Jiang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Нгадеу Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Йеннарис Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Соуза Жосеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Zhengyu Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Матч возобновлен

32' Йеннарис Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Феллайни Маруан и попал в каркас ворот!

26' Лю Ян пробил со штрафного прямо в стенку

25' Wenhao Jiang получил желтую карточку от судьи

25' Матч возобновлен

25' Матч возобновлен

23' Ванг Тонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

20' Ляо Лишэн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Ляо Лишэн бьет со штрафного в створ, но Jiaqi Han держит все под контролем

17' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Zhengyu Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Ляо Лишэн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Yuanyi Li . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Zhengyu Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Йеннарис Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Адеми Ариян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ванг Тонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Игрок из команды Шаньдун Тайшань делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Кан Сан-У пробует нанести удар издали, но Ванг Далей ловит мяч

3' Ziming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Идет дождь, трудные условия для игроков.

2' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.