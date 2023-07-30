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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
1:0
Второй тайм: 70'
Лахти
0'
1:0
29' Гол
Oliver Whyte
58' Желтая карточка
Fallou Ndiaye
62' Желтая карточка
Вирта Эмели
62' Желтая карточка
Фриберг Никлас
66' Желтая карточка
Atte Sihvonen
70' Желтая карточка
70' Желтая карточка

Ход матча

29'
Oliver Whyte
1:0
58'
Fallou Ndiaye
 
58'
Пурме Тино
Oliver Whyte
 
58'
Роджерсон Логан
Stavros Zarokostas
 
59'
 
Onni Hanninen
Али Юсиф
62'
 
Вирта Эмели
62'
Фриберг Никлас
 
66'
Atte Sihvonen
 
70'
 
70'
 
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
Лахти
1.97
4.30
4.30
Все Коэффициенты
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
5
Fallou
Ndiaye
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Магута
Райан
17
Лайне
Янне-Пекка
7
Oliver
Whyte
6
Atte
Sihvonen
28
Мастокангас
Элиас
9
Лескано
Хуан
10
Stavros
Zarokostas
1
Marin
Ljubic
29
Akseli
Puukko
2
Кабаши
Ариан
15
Пирттийоки
Юхо
33
Шимунович
Лука
10
Вирта
Эмели
17
Tommi
Jaentti
25
Кунингас
Микко
11
Али
Юсиф
9
Matheus
Alves
I
7
Зекири
Альтин
Хака
Лахти

История личных встреч

Хака
Лахти

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.5%
69.2%
19.3%
3 победы 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

В
1:0
ТМК
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
0:2
В
1:1
В
0:0
В
2:2
К
0:1
К
3:1
К
2:1
К
1:1
В
0:3
В
1:0
В
1:0
ТМС
2:2
В
0:0
В
0:1
В
2:4
В
3:0
В
1:0
В
2:1
КЛ
1:2
ТМС
0:1
В
1:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.69
1.08

Среднее время на гол

130
83

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

90
86

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 5 0.29
Магута Райан 2 0.12
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.12
Stavros Zarokostas 2 0.12
Fallou Ndiaye 2 0.12
Роджерсон Логан 1 0.06
Фриберг Никлас 1 0.06
Сийра Тууре 1 0.06
Аувинен Ээро-Матти 1 0.06
Пурме Тино 1 0.06
Oliver Whyte 1 0.06
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 4 0.25
Matheus Alves I 3 (1) 0.19
Пирттийоки Юхо 2 0.13
Tommi Jaentti 2 0.13
Julius Tauriainen 1 0.06
Onni Hanninen 1 0.06
Коскипало Даниэль 0 0
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фриберг Никлас 5 0
Лайне Янне-Пекка 5 0
Магута Райан 5 0
Atte Sihvonen 4 0
Stavros Zarokostas 4 0
Fallou Ndiaye 4 0
Сийра Тууре 3 0
Haymenn Bah-Traore 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Херберт Антони 2 0
Тайнио Теему 1 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Пурме Тино 1 0
Oliver Whyte 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 7 0
Кунингас Микко 5 0
Кабаши Ариан 5 0
Пеннинкангас Теему 4 0
Зекири Альтин 4 0
Вирта Эмели 3 0
Клинга Матти 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Коскипало Даниэль 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Irfan Sadik 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Marin Ljubic 1 0
Samuel Pasanen 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лахти
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
2
Хака
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Лахти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

2
2
Хака
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Лахти
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

11
4

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
11
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
3
27%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
10%
1
10%
1-15
6
30%
1
10%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
20%
5
50%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Забито

18
14
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
4
22%
2
14%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
5
28%
3
21%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

31
21
20 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
5
16%
2
10%
1-15
9
29%
29%
3
14%
16-30
6
19%
6
29%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
5
16%
5
24%
61-75
4
13%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2
Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4
КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2

Результаты матчей

Хака
Лахти

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:2
3 раза 43%
4:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хака
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
5
1
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
7
5
11
1.5
3
12
1
15
2.5
2
13
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 17 10 5 2 22 - 12 35
2.
КуПС
 1:0 18 11 2 5 23 - 11 35
3.
ХИК
 18 9 7 2 27 - 13 34
4.
Оулу
 0:0 18 9 4 5 28 - 24 31
5.
ВПС
 18 7 3 8 21 - 19 24
6.
Хонка
 0:0 17 5 6 6 13 - 14 21
7.
Интер Турку
 15 5 4 6 20 - 23 19
8.
КТП
 0:1 17 4 5 8 13 - 20 17
9.
Ильвес
 17 3 8 6 14 - 17 17
10.
Хака
 1:0 17 3 6 8 19 - 31 15
11.
Мариехамн
 16 3 5 8 15 - 21 14
12.
Лахти
 0:1 16 3 5 8 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 15 - 3 20
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 1:0 10 6 0 4 11 - 6 18
4.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
ВПС
 9 4 2 3 12 - 7 14
6.
Оулу
 0:0 8 4 1 3 13 - 13 13
7.
КТП
 0:1 8 3 3 2 8 - 8 12
8.
Хака
 1:0 8 2 6 0 14 - 11 12
9.
Хонка
 0:0 9 3 3 3 7 - 6 12
10.
Ильвес
 9 2 5 2 9 - 10 11
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 0:1 7 1 2 4 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 0:0 10 5 3 2 15 - 11 18
2.
КуПС
 1:0 8 5 2 1 12 - 5 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
6.
Хонка
 0:0 8 2 3 3 6 - 8 9
7.
Лахти
 0:1 9 2 3 4 6 - 12 9
8.
Мариехамн
 8 2 2 4 9 - 10 8
9.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
КТП
 0:1 9 1 2 6 5 - 12 5
12.
Хака
 1:0 9 1 0 8 5 - 20 3
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
ВПС Михаэль Петер 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Ильвес Seydine N'Diaye 6
Весь список
  • 58'
    Oliver Whyte уходит с поля. Tino Purme выходит вместо него
  • 58'
    Fallou Ndiaye получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Лескано Хуан сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Oliver Whyte бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
Лахти
1.97
4.30
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хака 1:0 Лахти онлайн

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