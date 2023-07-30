Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
1:0
29' ГолOliver Whyte
58' Желтая карточкаFallou Ndiaye
62' Желтая карточкаВирта Эмели
62' Желтая карточкаФриберг Никлас
66' Желтая карточкаAtte Sihvonen
Ход матча
29'
1:0
58'
62'
62'
66'
70'
70'
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
10
Вирта
Эмели
11
Али
Юсиф
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Maissa Fall
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Irfan Sadik
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
Хака
Лахти
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
26 матчей
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
11.5%
69.2%
19.3%
3 победы 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.69
1.08
Среднее время на гол
130
83
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
90
86
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|5
|0.29
|Магута Райан
|2
|0.12
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.12
|Stavros Zarokostas
|2
|0.12
|Fallou Ndiaye
|2
|0.12
|Роджерсон Логан
|1
|0.06
|Фриберг Никлас
|1
|0.06
|Сийра Тууре
|1
|0.06
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.06
|Пурме Тино
|1
|0.06
|Oliver Whyte
|1
|0.06
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|4
|0.25
|Matheus Alves I
|3 (1)
|0.19
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.13
|Tommi Jaentti
|2
|0.13
|Julius Tauriainen
|1
|0.06
|Onni Hanninen
|1
|0.06
|Коскипало Даниэль
|0
|0
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фриберг Никлас
|5
|0
|Лайне Янне-Пекка
|5
|0
|Магута Райан
|5
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Stavros Zarokostas
|4
|0
|Fallou Ndiaye
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Haymenn Bah-Traore
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Тайнио Теему
|1
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Oliver Whyte
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|7
|0
|Кунингас Микко
|5
|0
|Кабаши Ариан
|5
|0
|Пеннинкангас Теему
|4
|0
|Зекири Альтин
|4
|0
|Вирта Эмели
|3
|0
|Клинга Матти
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Коскипало Даниэль
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Marin Ljubic
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лахти
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
9
2
Хака
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Лахти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
2
2
Хака
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Лахти
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
11
4
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
11
11
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
3
27%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
20
10
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
10%
1
10%
1-15
6
30%
1
10%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
20%
5
50%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Забито
18
14
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
4
22%
2
14%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
5
28%
3
21%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
31
21
20 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
5
16%
2
10%
1-15
9
29%
29%
3
14%
16-30
6
19%
6
29%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
5
16%
5
24%
61-75
4
13%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2
Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4
КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2
Результаты матчей
Хака
Лахти
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:2
3 раза 43%
4:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хака
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
35
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
87
511
312
115
213
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|22 - 12
|35
|2.
|1:0
|18
|11
|2
|5
|23 - 11
|35
|3.
|18
|9
|7
|2
|27 - 13
|34
|4.
|0:0
|18
|9
|4
|5
|28 - 24
|31
|5.
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|6.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|13 - 14
|21
|7.
|15
|5
|4
|6
|20 - 23
|19
|8.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|9.
|17
|3
|8
|6
|14 - 17
|17
|10.
|1:0
|17
|3
|6
|8
|19 - 31
|15
|11.
|16
|3
|5
|8
|15 - 21
|14
|12.
|0:1
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|2.
|9
|6
|1
|2
|11 - 9
|19
|3.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|11 - 6
|18
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 7
|14
|6.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|7.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|1:0
|8
|2
|6
|0
|14 - 11
|12
|9.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|10.
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|11.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|12.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|11 - 3
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|5.
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|6.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|7.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|9.
|8
|1
|3
|4
|5 - 7
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|5 - 12
|5
|12.
|1:0
|9
|1
|0
|8
|5 - 20
|3
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|6