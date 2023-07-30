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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
1:1
Конец матча
Лахти
0'
1:0
29' Гол
Oliver Whyte
58' Желтая карточка
Fallou Ndiaye
62' Желтая карточка
Вирта Эмели
62' Желтая карточка
Фриберг Никлас
66' Желтая карточка
Atte Sihvonen
70' Желтая карточка
Магута Райан
1:1
71' Гол в свои ворота
Кабаши Ариан
90' Желтая карточка
Matheus Alves I
90' Желтая карточка
Marin Ljubic
90' Желтая карточка
Кабаши Ариан
90'+5
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
5
Fallou
Ndiaye
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Магута
Райан
17
Лайне
Янне-Пекка
7
Oliver
Whyte
6
Atte
Sihvonen
28
Мастокангас
Элиас
9
Лескано
Хуан
10
Stavros
Zarokostas
1
Marin
Ljubic
29
Akseli
Puukko
2
Кабаши
Ариан
15
Пирттийоки
Юхо
33
Шимунович
Лука
10
Вирта
Эмели
17
Tommi
Jaentti
25
Кунингас
Микко
11
Али
Юсиф
9
Matheus
Alves
I
7
Зекири
Альтин
Хака
Лахти

История личных встреч

Хака
Лахти

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.5%
69.2%
19.3%
3 победы 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

В
1:0
ТМК
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
0:2
В
1:1
В
0:0
В
2:2
К
0:1
К
3:1
К
2:1
К
1:1
В
0:3
В
1:0
В
1:0
ТМС
2:2
В
0:0
В
0:1
В
2:4
В
3:0
В
1:0
В
2:1
КЛ
1:2
ТМС
0:1
В
1:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.69
1.08

Среднее время на гол

130
83

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

90
86

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 5 0.29
Магута Райан 2 0.12
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.12
Stavros Zarokostas 2 0.12
Fallou Ndiaye 2 0.12
Роджерсон Логан 1 0.06
Фриберг Никлас 1 0.06
Сийра Тууре 1 0.06
Аувинен Ээро-Матти 1 0.06
Пурме Тино 1 0.06
Oliver Whyte 1 0.06
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 4 0.25
Matheus Alves I 3 (1) 0.19
Пирттийоки Юхо 2 0.13
Tommi Jaentti 2 0.13
Julius Tauriainen 1 0.06
Onni Hanninen 1 0.06
Коскипало Даниэль 0 0
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магута Райан 6 0
Фриберг Никлас 5 0
Лайне Янне-Пекка 5 0
Atte Sihvonen 4 0
Stavros Zarokostas 4 0
Fallou Ndiaye 4 0
Сийра Тууре 3 0
Haymenn Bah-Traore 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Херберт Антони 2 0
Тайнио Теему 1 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Пурме Тино 1 0
Oliver Whyte 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 7 0
Кабаши Ариан 6 0
Кунингас Микко 5 0
Пеннинкангас Теему 4 0
Зекири Альтин 4 0
Вирта Эмели 3 0
Клинга Матти 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Marin Ljubic 2 0
Коскипало Даниэль 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Matheus Alves I 1 0
Irfan Sadik 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Samuel Pasanen 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лахти
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

11
2
Хака
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Лахти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

2
2
Хака
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Лахти
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

13
4

Голы по времени матча

Забито

15
6
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
4
27%
2
33%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
13
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
27%
1
8%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
10%
1
10%
1-15
6
30%
1
10%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
20%
5
50%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Забито

20
14
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
4
20%
2
14%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

31
23
20 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
5
16%
2
9%
1-15
9
29%
29%
4
17%
16-30
6
19%
6
26%
31-45
2
6%
3
13%
46-60
5
16%
6
26%
61-75
4
13%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2
Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4
КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2

Результаты матчей

Хака
Лахти

Точный счет

1:1
4 раза 50%
2:2
3 раза 38%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хака
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
1
6
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
9
7
5
12
1.5
3
13
1
16
2.5
2
14
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 17 10 5 2 22 - 12 35
2.
КуПС
 18 11 2 5 24 - 11 35
3.
ХИК
 18 9 7 2 27 - 13 34
4.
Оулу
 18 9 3 6 29 - 28 30
5.
ВПС
 18 7 3 8 21 - 19 24
6.
Хонка
 17 6 5 6 17 - 15 23
7.
Интер Турку
 15 5 4 6 20 - 23 19
8.
КТП
 17 4 5 8 13 - 21 17
9.
Ильвес
 17 3 8 6 14 - 17 17
10.
Лахти
 16 3 6 7 14 - 23 15
11.
Мариехамн
 16 3 5 8 15 - 21 14
12.
Хака
 17 2 7 8 19 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 15 - 3 20
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
ВПС
 9 4 2 3 12 - 7 14
6.
Хонка
 9 4 2 3 11 - 7 14
7.
Оулу
 8 4 1 3 13 - 13 13
8.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Ильвес
 9 2 5 2 9 - 10 11
10.
Хака
 8 1 7 0 14 - 12 10
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 7 1 2 4 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
6.
Лахти
 9 2 4 3 7 - 12 10
7.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
8.
Мариехамн
 8 2 2 4 9 - 10 8
9.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
КТП
 9 1 2 6 5 - 13 5
12.
Хака
 9 1 0 8 5 - 20 3
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
ВПС Михаэль Петер 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 6
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Весь список
  • 72'
    Tommi Jaentti уходит с поля. Samuel Pasanen выходит вместо него
  • 72'
    Akseli Puukko уходит с поля. Коскипало Даниэль выходит вместо него
  • 71'
    Г О О О О Л - Кабаши Ариан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 70'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Магута Райан получил желтую карточку от судьи
  • 66'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 66'
    Atte Sihvonen получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Вирта Эмели получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Лескано Хуан сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Oliver Whyte бьет в цель!
    • 29'
      Г О О О О Л - Oliver Whyte бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хака 1:1 Лахти онлайн

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