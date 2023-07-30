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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Митьюлланд
2:0
Перерыв
Силькеборг
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Исаксен Густав
27' Желтая карточка
Адамсен Тонни
1:0
29' Гол
Симсир Араль
2:0
35' Гол
Гуэ-Сон Чо

Ход матча

16'
Исаксен Густав
0:0
27'
 
Адамсен Тонни
29'
Симсир Араль
1:0
35'
Гуэ-Сон Чо
(Олссон Кристоффер)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 227 Количество передач 276
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Силькеборг
1.89
4.10
54.00
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
4
Гартенманн
Стефан
15
Ингасон
Сверрир
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
8
Олссон
Кристоффер
37
Гигович
Армин
58
Симсир
Араль
11
Исаксен
Густав
10
Гуэ-Сон
Чо
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
29
Энгель
Лукас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
11
Карлсен
Фредрик
7
Куск
Каспер
23
Адамсен
Тонни
Митьюлланд
4-4-2
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Митьюлланд
Силькеборг

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

57.6%
15.2%
27.2%
19 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

СД
3:3
СД
3:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:4
СД
3:2
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
4:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
4:0

Голы

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.94
1.73

Среднее время на гол

46
51

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

61
44

Голов в среднем за матч

1.85
1.33

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

48
67

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 2 1
Симсир Араль 1 0.5
Олссон Кристоффер 0 0
Паулиньо VI 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 1 0.5
Энгель Лукас 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куск Каспер 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Адамсен Тонни 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Митьюлланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Митьюлланд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3
Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2
ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1

Результаты матчей

Митьюлланд
Силькеборг

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Люнгбю
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
10.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Силькеборг
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Силькеборг
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Митьюлланд
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Силькеборг
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 2 (1)
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 2
Виборг Ибрагим Саид 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 2
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Силькеборг Куск Каспер 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Люнгбю Грегор Паскаль 1
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    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Силькеборг
    1.89
    4.10
    54.00
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