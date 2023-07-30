Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

39' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Г О О О О Л - Гуэ-Сон Чо забивает с правой ноги!

35' Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Митьюлланд

32' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

31' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Г О О О О Л - Симсир Араль правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

27' Адамсен Тонни получает желтую карточку за толчок соперника.

27' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Судья начинает матч

23' Матч прерван

23' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Идет дождь, трудные условия для игроков.

20' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Митьюлланд

18' Адамсен Тонни из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

18' Энгель Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Гуэ-Сон Чо пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен ловит мяч

17' Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Силькеборг

16' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Исаксен Густав бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

14' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хорошую попытку сделал Серенсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Симсир Араль из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Силькеборг

5' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Силькеборг

1' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Силькеборг начинает с центра поля